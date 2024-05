La respuesta del Gobierno a las críticas de Cristina Kirchner por la falta de gas

Escuchar

El explosivo mensaje que giró el miércoles la exvicepresidenta Cristina Kirchner para quejarse por la falta de gas que marcó la jornada anterior y descreer del superávit que ostentan en la Casa Rosada fue replicado este jueves desde el gobierno nacional. El encargado de la respuesta fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien -pese a que se explayó- comentó que es “perder el tiempo” hablar con la antes mandataria porque es como dirigirse a “una pared”.

Cuando estaciones de servicio y empresas impartían quejas por el corte de gas, para dejar provisto al sector residencial prioritario ante el déficit, Cristina Kirchner marcó por X: “Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño”. Después dijo que este gobierno no solo suma “funcionarios que no funcionan”, sino también “ideas que no funcionan”, sobre todo en materia de gestión estatal. Acto seguido realizó un extenso descargo sobre la crisis energética y además aseguró que la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos es una “gira artística”.

Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño.



Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban.



Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 29, 2024

Horas después, entonces, Adorni tomó el guante y defendió a la administración libertaria. “Corre por cuenta de ella lo que dice sobre el superávit. Ya hemos explicado más de una vez los números, que además son públicos. Hay una obsesión porque como no lo hicieron ellos tampoco lo podemos hacer nosotros. Que vaya y vea los números, no sé en qué se basa para decir eso, desconozco cuál es el sustento numérico que está utilizando”, sostuvo sobre el superávit de las cuentas públicas, del que descreyó la exvice.

Y al respecto de la crisis del gas (que ya fue solucionada por la noche) acotó: “El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ha dado una magnífica explicación en las redes sociales. Es bastante extensa. A veces uno pierde el tiempo explicando a alguien que no le interesa, no le importa esa explicación y no suma nada; porque cuando uno le habla a una pared, es perder el tiempo ”.

No obstante, el vocero de Milei hizo su descargo. “Los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día. Con respecto a las obras del primer tramo y las plantas compresoras, debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido; este gobierno regularizó los pagos que eran deuda del gobierno anterior por $30.000 millones y destinó recursos por otros $47.000 millones en la fase de terminación. En el gasoducto norte el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo y sin licitar los otros dos; esta gestión los licitó y adjudicó la obra, a la que ya el Gobierno destinó más de $150.000 millones. Y además se debió asumir una deuda que dejó el gobierno anterior con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas; los intereses de esa deuda fueron de 21,8 millones de dólares, que pagamos entre todos: pago yo, pagás vos y paga la doctora Fernández de Kirchner”, enumeró Adorni, en un dardo a la gestión predecesora, en la que Cristina Kirchner ofició como vice.

En tanto, dijo que la Secretaría de Energía podría otorgar mayores detalles. ”Gustosos estamos de explicar cualquier gestión que genere dudas”, deslizó y descartó que el faltante de todo el día se haya dado porque en la Casa Rosada pasaron por alto el tema. “Ni medio milímetro de imprevisión”, sostuvo.

A la vez, Adorni indicó que el servicio de gas ya se restableció en industrias y estaciones, durante la noche. “Aprovecho para destacar el accionar conjunto de la Cancillería, Enarsa y Petrobras con la Cancillería y la Embajada de Brasil para destrabar el buque de GNL. Estamos sumamente satisfechos y orgullosos del trabajo ente ambos países”, dijo, en un guiño a la administración de Luiz Inácio “Lula” da Silva, en las antípodas ideológicas de Milei, quien incluso en su momento criticó con dureza a su par. De momento, Adorni comentó que no se iniciaron trámites para un encuentro bilateral en el G7 de Italia, donde coincidirán ambos mandatarios.

Candidato, sueldos del Senado, trasplante de órganos y la economía

Por otra parte, y mientras se especula que podría perfilarse como candidato en las elecciones de medio término, el vocero bromeó tras una pregunta. “Me diste la sensación de que me vas a votar”, deslizó sin más comentarios.

De vuelta en la coyuntura, el portavoz criticó el aumento de sueldos a senadores, atados a las paritarias de los trabajadores legislativos, pero lo hizo en un tono más mesurado que otras veces. “La posición del Presidente es clara. No es necesario que el Presidente la repita cada vez. Efectivamente es un tema que tiene que resolver de cara a la gente el Poder Legislativo, en este caso los senadores”, sostuvo, en relación con la cámara que conduce la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde ayer el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para la Ley Bases y el programa fiscal.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni Presidencia de la Nación

En los primeros minutos de la conferencia asimismo Adorni destacó que es el Día nacional de la donación de órganos; por eso agradeció a aquellos voluntarios que “en libertad” decidieron ser donantes, un tema sensible para los libertarios desde que en la campaña Milei pasó semanas sin tener una postura taxativa en contra de hacer de esto un tema de compra-venta. “1500 personas en lo que va del año recibieron sus trasplantes de órganos y córneas en todo el país. La Argentina sostiene la actividad de donación de órganos y tejidos manteniendo cifras similares a los años anteriores, dándole una nueva oportunidad a quienes esperan un trasplante. Así que estamos muy felices por ello”, comentó.

Al respecto de la economía, el vocero volvió a defender la baja de los índices inflacionarios y aseguró que esa tendencia se mantendrá en mayo. Sobre la recesión en la actividad, se mostró esperanzado: “Entendemos que efectivamente han sido tiempos muy complejos, también empezamos a ver que en esa famosa V -que la duda no fue si la V iba a existir, sino qué tan profunda era- algunos indicadores comienzan a mostrar un dejo de luz que se ve en algunos salarios que le empiezan a ganar marginalmente a la inflación, que se empiezan a recuperar; algunos sectores que empiezan a traccionar. Y después lo ves en cuestiones de datos específicos que te marcan que lo peor ha quedado atrás, que el punto más bajo de la V se llegó a tocar”.

