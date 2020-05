Hernán Lombardi le respondió a Marcelo Tinelli y calificó su crítica de "bomba de distracción" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Hernán Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, habló en una entrevista radial y respondió duramente a las críticas del empresario y conductor, Marcelo Tinelli. hacia el gobierno de Mauricio Macri. El exfuncionario calificó el accionar de "bombas de distracción" ante la crisis sanitaria y económica que vive el país, y planteó que en estas situaciones " aparecen mercenarios de todo tipo".

Tinelli, que integra el Consejo contra el Hambre que lanzó Alberto Fernández en diciembre pasado, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri por la denuncia penal que presentó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre el supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos, y escribió en Twitter: "Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse ", escribió Tinelli en su cuenta de Twitter. Y cerró su mensaje con el hashtag #SíSePuede, el lema de campaña de Macri".

"Puede aparecer Tinelli, o mercenarios de todo tipo, a los que les dicen 'hablá de esto para distraer la atención de lo que nos pasa'", lanzó Lombardi en diálogo con Radio La Red. El exfuncionario explicó: "La crisis se está profundizando, la economía se pone insostenible y aparece la cuestión sanitaria. Son bombas de distracción. Acá hay elementos de distracción para que discutamos otra cosa, pero como la crisis es tan fuerte, ese objetivo no se consigue".

Además, advirtió que "estos ataques van a recrudecer en las próximas semanas para intentar disimular la gravedad de la situación".

Para Lombardi, "como el argumento del gobierno no prende en la sociedad, se da la instrucción de utilizar a personajes, que alguna vez fueron populares, para intentar forzar el debate". Ante la crítica del conductor televisivo, el exfuncionario afirmó: "De repente se aviva Tinelli de que se perseguía a los que pensaban distinto. ¿A él se lo persiguió por pensar distinto? ¿Él se sintió perseguido? ¿Cómo no lo dijo en su momento? No lo dijo porque no es así".

Lombardi salió al cruce y aseguró que "el Gobierno a veces se encierra sobre sí mismo" y que cuando se encuentra "apretado" va al "ataque". Para Lombardi es raro que "de repente se salga a opinar" de esa forma. "¿No te parece sospechoso que aparezcan estas opiniones en este momento?", se preguntó Lombardi en referencia al momento en el que el conductor de ShowMatch decidió escribir sus acusaciones.

Lombardi aclaró que no está enojado con Tinelli. "Estoy caliente con la situación. Estamos todos poniendo el hombro ante una situación dificilísima, porque peligran muchas cosas en la Argentina", indicó el ex funcionario. "Estos globos de ensayo que se tiran de costado son tan obvios que me dan vergüenza" , cerró Lombardi.