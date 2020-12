Lázaro Báez denunció una persecución política al finalizar el juicio por la ruta del dinero K. Crédito: Captura de video

En sus últimas palabras antes del veredicto en el juicio del caso conocido como la ruta del dinero K, Lázaro Báez dijo que es víctima de una persecución política, que es inocente y que "trató de acompañar a un hombre que ha sido grande, como es Néstor [Kirchner]". Además, despegó de sus decisiones a sus hijos, que están siendo juzgados con él.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N°4, Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, previeron que en febrero completarán las audiencias con las últimas palabras de otros imputados, entre ellos Martín Báez, y estiman que a mediados de ese mes dictarán un veredicto.

"Estuve cinco años preso sin poder poner en marcha mi sueño para Santa Cruz y tratando de acompañar a un hombre que ha sido grande, como es Néstor", dijo.

En esta causa Báez está acusado de haber lavado unos 60 millones de dólares producto de la corrupción en la obra pública. El fiscal Abel Córdoba pidió que Báez sea condenado a doce años de prisión por haber lavado al menos 54 millones de dólares. Los otros acusadores también pidieron penas: la Oficina Anticorrupción (OA), ocho años y seis meses de prisión; la Unidad de Información Financiera (UIF), nueve años, y la AFIP, ocho años. La defensa de Báez pidió la absolución. Báez, que estuvo preso cinco años en prisión preventiva y logró obtener el beneficio del arresto domiciliario hace tres meses, hoy está en un lugar secreto, vigilado con una pulsera electrónica.

Junto a Báez están siendo juzgados sus hijos Martín, Leandro, Melina y Luciana, y Leonardo Fariña. Todos ellos -excepto Martín- también dijeron hoy sus últimas palabras en este juicio, que se lleva adelante por videoconferencia.

Melina Báez Crédito: Captura

Báez padre, de chomba Lacoste color fucsia y buen semblante, dijo en voz apenas audible que lleva siete años tratando de demostrar su "inocencia" que, dijo, "han probado" sus abogados. Afirmó que en este tiempo hubo "mentiras por la contratación de servicios".

"Destruyeron mis empresas"

"En estos siete años vi como mi familia y amigos sufrieron una persecución sistemática del poder político", manifestó, y dijo que en este tiempo sus empresas "fueron destruidas y miles de trabajadores quedaron sin trabajo por esa persecución".

Indicó que en los cinco años en que estuvo preso no pudo conocer a uno de sus nietos y que perdió a su madre, no pudo despedirse de ella y su exmujer se hizo cargo de cuidarla en sus últimos momentos.

Finalmente, dirigiéndose a los jueces, dijo que, incluso si creen que él tiene alguna responsabilidad, sus hijos nada tienen que ver. "No tomaron ninguna decisión, ni siquiera tuvieron conocimiento de decisiones que yo pude haber tomado", afirmó.

Leonardo Fariña dijo que estaba arrepentido y avergonzado de lo que hizo Crédito: Captura de video

"Yo voy a seguir a disposición de la Justicia ejerciendo mi derecho para que la verdad salga a la luz. Los que luchamos por un pueblo con más inclusión no podemos detenernos ni tener miedo frente a las consecuencias de esta lucha", manifestó en voz baja. Y culminó con un deseo de justicia para sus hijos, especialmente para Martín, que es el único preso.

La autocrítica de Fariña

Leonardo Fariña tuvo otro tono. De remera celeste, con barba y desde su celular, el exvalijero de Báez arrancó llamando a las cosas por su nombre: "Soy una persona confesa, no le voy tener miedo a las palabras. Llevé adelante diversas conductas delictivas, no lo voy a esquivar. Cometí delito", aseguró.

Y pidió perdón por ello a los jueces y a la sociedad. Destacó que nunca fue "coaccionado ni comparado ni guionado por ninguna persona ni organismo". Dijo que al comienzo del juicio se equivocó en su estrategia y que hoy se avergüenza cuando se ve en aquella época, en sus apariciones públicas donde derrochaba frivolidad y hacía ostentación de sus autos de lujo, sus bienes y sus conquistas.

Dijo que su paso por la cárcel lo hizo revisar esas conductas. "Arribé a esta situación por una cuestión de ambición excesiva y equivocada, y si bien era muy joven, eso no me excusa de las conductas que llevé adelante de manera equivocada. Viví equivocado mucho tiempo, me mareé", afirmó.

Leandro Báez Crédito: Captura

Declaró que este juicio es una "reivindicación personal" para él porque ahora dice que puede volver a caminar por la calle sin que lo señalen. "Pude reconstruir mi vida familiar, mi vida social, con limitaciones por razones de seguridad, porque no pude estudiar o perdí dos oportunidades laborales", dijo. "Necesité semejante piña para cambiar mi vida", indicó.

También habló Jorge Chueco, el abogado de Báez, que dijo que no cometió ningún delito y que lo que le pasó fue "un accidente de la vida".

Luego se conectaron al Zoom Melina, Luciana y Leandro Báez que solo agradecieron al tribunal y renunciaron a decir cualquier otra palabra antes de escuchar el veredicto, que se dará a conocer a mediados de febrero.

