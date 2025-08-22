La senadora que dijo que los niños argentinos no tienen derecho a atenderse en el Garrahan pidió disculpas

La senadora Carmen Álvarez Rivero, de Propuesta Republicana (Pro), que había cuestionado el sistema de atención del Hospital Garrahan durante una reunión de comisiones que debatía la emergencia sanitaria pediátrica, se refirió este jueves, durante la sesión en el Senado, a sus propias declaraciones, después de que fueran repudiadas tanto por las familias de pacientes del centro como por referentes políticos.

“Hoy vengo al recinto con sentimientos ambivalentes. Yo no vengo de la política, ustedes dirían que soy una outsider. Me sorprende que los políticos de mi provincia me repudien porque ellos no repudian a los corruptos ni a la destrucción de la educación pública. Son rápidos para repudiarme por intentar debatir las distorsiones que hay en el sistema de salud. También el kirchnerismo y otros más se han dedicado a eso“, comenzó en su discurso durante la sesión.

En esta línea habló sobre su comentario en la reunión de comisiones, donde aseguró no creer que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan. Al respecto, señaló: “Si mi frase ha sensibilizado a padres y a pacientes de ese hospital de excelencia, les pido mis más sinceras disculpas, no fue mi intención y estoy dispuesta a reunirme con cada una de esas familias para explicarles el por qué, aunque reconozco que la frase fue muy desafortunada”.

La senadora Álvarez Rivero se disculpó por sus declaraciones. Hernan Zenteno

Álvarez Rivero continuó su discurso: “Creo que en el recinto todos coincidimos en que es un centro avanzado en pediatría y docencia, y es muy importante que mantenga esos estándares. Todos queremos que siga siendo un hospital de excelencia, pero igual, no puede usarse como excusa para evitar el debate en profundidad que merece el tema de la salud. Es responsabilidad provincial y está bien que así sea”.

Este miércoles, durante su intervención en el Salón Illia del Senado, la legisladora cordobesa expuso su postura sobre la atención sanitaria en el país. En ese marco, realizó la afirmación que provocó el rechazo generalizado. Álvarez Rivero dijo textualmente: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

En esa ocasión, la senadora ya había marcado su postura respecto a que cada provincia debe hacerse cargo de su propio sistema de salud y puso el ejemplo de Córdoba, de donde es oriunda. “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”, apuntó.

Además, continuó: “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre. Por eso la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.