escuchar

La fractura entre un sector de la UCR y el Pro ya no se disimula . El diálogo que se manifiesta desde hace un tiempo entre el diputado nacional de Evolución Radical Emiliano Yacobitti y el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, generó ayer un cimbronazo dentro de Juntos por el Cambio. Mientras que los radicales defienden la conversación con el postulante oficialista como parte de su labor en la Cámara, en el Pro aumentan las suspicacias.

La falta de sintonía dentro de Juntos por el Cambio quedó expuesta este martes, durante la sesión en la que se trató, entre otros proyectos, la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la creación de universidades.

“Fueron operaciones mediáticas para perjudicar a Evolución, que salieron desde adentro de Juntos por el Cambio” , señaló Yacobitti a LA NACION respecto a los rumores sobre la dinámica para llegar al quorum durante la sesión en Diputados. Como contó este medio, y así lo destaca la tropa de Martín Lousteau, el oficialismo ya tenía garantizado el quorum antes del arranque de la sesión. Sin embargo, ocuparon sus bancas antes de que muchos oficialistas lo hicieran.

“El quorum estaba dado. El proyecto del oficialismo [por el que se eliminó el impuesto a las ganancias de cuarta categoría] salió con 135 votos -seis más que los 129 necesarios-, que son los por los que obtuvo el aval para comenzar la sesión”, sumó la diputada Danya Tavela, parte del bloque conformado por Yacobitti, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola, los legisladores a los que Mauricio Macri cuestionó. “El populismo es muy contagioso”, respondió el expresidente luego de que un periodista le indicó que un sector del radicalismo había aportado al oficialismo la mayoría necesaria para sesionar.

Parte del interbloque de Juntos por el Cambio en la sesión de ayer en la Cámara de Diputados Rodrigo Néspolo - LA NACION

El bloque UCR Evolución estaba interesado en aprobar la media sanción de los proyectos de creación de las universidades del Delta, la de Pilar y de Río Tercero, en Córdoba. El vínculo con la agrupación estudiantil Franja Morada es un punto de referencia. Yacobitti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que Tavela ejerció ese cargo en la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) y fue subsecretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Macri.

Lo cierto es que los contrapuntos entre el Pro y esta porción de la UCR no son nuevos. Sin embargo, tomaron otro color después de las PASO. Yacobitti acompañó la candidatura de Lousteau a jefe de gobierno porteño así como el armado presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Una de las últimas diferencias se dio en torno a la compañera enteramente “amarilla” que eligió Jorge Macri. “Nos enteramos por los medios”, indicó una persona del equipo del senador nacional sobre la postulación de Clara Muzzio a vicejefa porteña. La fórmula 100% Pro aumentó la tirantez con el radicalismo de la Ciudad. La diferencia por la que ganó la interna el exintendente de Vicente López fue ínfima y en la UCR porteña esperaban que la decisión se discutiera dentro de Juntos por el Cambio.

Jorge Macri y Martín Lousteau Captura de Video

No obstante, la escalada de tensión se remonta a octubre del año pasado, cuando Massa, que en ese momento oficiaba como presidente de la Cámara de Diputados, tenía como tarea la aprobación del proyecto de Presupuesto 2023. Enredados en la pelea por el liderazgo del espacio y la disputa electoral por las candidaturas del año próximo, las diversas ramas internas del interbloque de Juntos por el Cambio no lograron unificar su postura y se rompió la cohesión: la bancada de Evolución Radical y representantes de la UCR bajaron al recinto para habilitar el debate mientras que Pro y la Coalición Cívica no fueron.

En Pro deslizaron que la UCR habilitó el quorum a cambio de una serie de concesiones que hizo Massa en el texto del presupuesto, como fondos para universidades -se firmó un acuerdo con rectores- y la incorporación de una cláusula que restringe al Poder Ejecutivo a manejar de manera discrecional ingresos extrapresupuestarios si la inflación supera el 60%. En rigor, la cláusula fue propuesta por Margarita Stolbizer (GEN) y Massa no la cumplió: la inflación ya supera el 80% en lo que va del año y el ministro no envió la readecuación del presupuesto.

“En ese momento dijimos que íbamos a votar el presupuesto porque para nosotros lo fundamental era la cláusula gatillo si la inflación superaba el 60%. Hoy estamos viendo que eso es fundamental”, señaló Yacobitti a LA NACION. Otro de los argumentos esgrimidos por la bancada radical era no dejar al Gobierno sin presupuesto por segundo año consecutivo.

Sergio Massa festeja la eliminación del impuesto a las ganancias junto a sindicalistas en Diputados Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Acordamos cambiar la mitad del presupuesto, cómo no lo íbamos a votar. Era un presupuesto que tenía menos déficit que el del año anterior. Además, si no lo acompañamos, por Ley de Administración Financiera quedaba vigente el anterior que tenía más déficit”, destacó el diputado Martín Tetaz, parte del bloque UCR Evolución.

En abril de este año, cuando las candidaturas presidenciales todavía no se habían definido, otro episodio encendió las alarmas de un vínculo entre Massa y Yacobitti. En su rol como ministro de Economía, Massa tomó la decisión de obligar a los organismos públicos, como la Anses, a desprenderse de sus bonos en dólares y canjearlos por otros en pesos, y pidió a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA su opinión al respecto. “La operatoria bajo análisis no se corresponde con ningún impacto directo en el haber a percibir por los beneficiarios enmarcados en el SIPA”, indicó el dictamen de la facultad de la que el diputado nacional fue vicedecano antes de convertirse en vicerrector de la UBA.

“Las universidades públicas tienen la obligación, al estar financiadas por el Estado, de contestar si el Estado hace una consulta sobre algo tan estratégico”, explicó Yacobitti a LA NACION. Tetaz sumó a este medio que el informe académico “no fue favorable a la medida que adoptó Massa”. “Dijo que, cotizados a valor técnico, los bonos dan más alto que si los cotizas a valor de mercado porque el mercado está roto”, precisó.

Martín Lousteau junto a Miguel Ángel Lunghi, Emiliano Yacobitti y Danya Tavela

Si bien en UCR Evolución no dudan en afirmar que trabajan para que Patricia Bullrich gane las elecciones generales, también describen diferencias muy concretas. “Cuando alguien dice que comparte las ideas de [Javier] Milei no hay ningún problema, pero cuando alguien habla con alguien de otro sector, del peronismo federal o con Schiaretti estás traicionando a la Patria”, señaló una persona ligada a este sector del radicalismo, en referencia a los coqueteos del expresidente con el líder libertario. Esta tarde, Lousteau y Yacobitti acompañaron en una recorrida de campaña al intendente radical de Tandil, Miguel Ángel Lunghi.

Si bien la falta de sintonía se da desde hace un tiempo, los comentarios de Macri no cayeron nada bien en el entorno correligionario y, envalentonados con los recientes triunfos en Santa Fe, San Luis, San Juan, Santa Cruz o Chaco, deslizaron que lo hace con una intención: “Quiere romper Juntos por el Cambio”.