MENDOZA.- Un nuevo paso se dio en la fuerte interna del oficialismo mendocino, rumbo a la gobernación 2027. En esta oportunidad, se concretó el lanzamiento de la candidatura de otro “delfín” del gobernador radical Alfredo Cornejo, en este caso el ministro de Gobierno, Natalio Mema, un abogado de 40 años. El objetivo del mandatario es uno solo en la alianza entre Cambia Mendoza (CM) y La Libertad Avanza (LLA): posicionar a sus hombres en la carrera por el Sillón de San Martín, hasta definir al “candidato único”, y obturar la postulación del diputado nacional libertario Luis Petri, quien corre con ventaja en los sondeos.

La novedad, con un posteo en las redes sociales, tal como ocurrió meses atrás con Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de Mendoza, fue dada a conocer en las diversas plataformas por el propio Mema, con un claro mensaje de “continuidad” y con tiros por elevación al extitular de la cartera de Defensa. En un video expresa sus sensaciones. “Hay dos formas de hacer política: hablar o hacer. Yo elegí hace rato. Todos estamos hartos de promesas y charlatanes”, manifestó.

En Mendoza aclararon que la proliferación de candidatos no altera el entendimiento con la Casa Rosada. “El acuerdo con Karina Milei sigue tal cual: que no habrá injerencia en la provincia. Sólo le interesa la reelección de Javier Milei. Por eso, en Mendoza habrá un candidato único del radicalismo. Igual, hay que esperar; todo está en movimiento, incluso no se sabe qué va a pasar a nivel nacional con las candidaturas y con el rumbo del Gobierno. Veremos también qué pasará con las PASO provinciales”, señalaron a LA NACION desde el cornejismo.

QUIERO SER EL PRÓXIMO GOBERNADOR DE MENDOZA.



Hace años que trabajo en una gestión que transformó la provincia y mejoró la vida de los mendocinos. Y somos los primeros en saber que todavía queda mucho por hacer.



Siempre elegí que los hechos hablaran por mi trabajo. Lo hice junto… pic.twitter.com/SsLOY6lGMK — Natalio Mema (@NatalioMema) November 24, 2026

El mensaje completo que Mema escribió en su posteo dice. “Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza. Hace años que trabajo en una gestión que transformó la provincia y mejoró la vida de los mendocinos. Y somos los primeros en saber que todavía queda mucho por hacer”. Luego, continúa: “Siempre elegí que los hechos hablaran por mi trabajo. Lo hice junto a un equipo que sabe gestionar, con el que comparto experiencia, compromiso y trabajo cotidiano desde hace años”. Y al finalizar, remata: “Tenemos la experiencia, la capacidad y la innovación para seguir transformando Mendoza y construir todo lo que viene. Es tiempo de dar un nuevo paso. Es tiempo de crecer”.

Curiosamente, este lanzamiento, para jugar con fuerza en la campaña que se viene, llega pocos días después del “acuerdo” al que arribó Cornejo con la Casa Rosada, durante la visita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la provincia cuyana. Se trata de un pacto a medias: avance en el armado de las listas para los cargos nacionales pero indefiniciones con la candidatura a la gobernación. “Eso se verá más adelante”, dijo Santilli, en modo “equilibrista”. Incluso Cornejo aún no decide si habrá PASO locales, como estipula la ley mendocina, para junio del 2027, si hará sólo elección provincial general en septiembre o si unificará con los comicios generales nacionales, previstos para octubre.

De fondo está el gran dilema: el mandatario aún no logra correr de la contienda a uno de sus principales contrincantes políticos y con quien tuvo que sortear las PASO para la gobernación en 2023, con un resultado que lo terminó inquietando: Petri obtuvo 4 de cada 10 votos, lo que permitió posicionarse luego en el escenario nacional y en la carrera por sucederlo en 2027.

Uno de los escenarios que hoy analizan y ven con buenos ojos en el Ejecutivo local, para frenar aún más a Petri y obligarlo a competir por afuera de la alianza, es votar para gobernador el mismo día que las presidenciales, con la misma boleta única, ya que así lo permitiría el proyecto de reforma política que se vota este jueves en el Senado nacional.

Así, aunque falta un año para los comicios provinciales, las definiciones de la agenda electoral local deberán empezar a concretarse antes de marzo del año próximo, respetando el cronograma. Por eso, todos los interesados en llegar al Palacio Cívico ya empiezan a mostrarse cada vez más, con recorridas por la provincia y diversas propuestas, en su mayoría enfocadas en la economía regional, la baja de impuestos, la tecnología y el desarrollo productivo, más allá de la minería.

En agosto se produjo el lanzamiento oficial de García Zalazar, el principal hombre del riñón de Cornejo, quien no descarta ir a una PASO. El funcionario, de 50 años, exintendente de Godoy Cruz, pelea cabeza a cabeza con Mema en las encuestas, aunque por arriba de ellos se encuentran no sólo Petri, quien pica en punta, sino Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza y uno de los principales referentes del radicalismo local, aunque no sea de la mesa chica del mandatario. De hecho, está la posibilidad de que Suárez sea finalmente el elegido como candidato único del espacio que lidera Cornejo; caso contrario, aseguran que permanecerá en carrera.

Así, desde ambos sectores confirmaron a este diario que jugarán en la contienda, sea dentro o fuera del oficialismo provincial que lidera Cornejo, quien, por mandato constitucional no puede ir por la reelección. “El plan A es que Ulpiano sea el candidato único del espacio; incluso está listo para disputar una PASO frente a Petri”, indicaron allegados al cacique capitalino. “El apoyo de la gente es notable y está bien posicionado en las encuestas, salvo que le traigan sondeos donde digan que Tadeo o Mema le sacan al menos 10 puntos”, completaron los suaristas.

En tanto, en diálogo con LA NACION, desde el entorno de Petri indicaron de manera tajante: “TMAP, Todo Marcha de Acuerdo al Plan” y con el apoyo del presidente Milei. Es más, en el seno de su espacio aseguran que el legislador nacional será el candidato de LLA en Mendoza. Incluso señalan que podrían suspenderse las primarias provinciales, en sintonía con la postura nacional, y hasta unificarse las elecciones, cerrarse un acuerdo en el ámbito nacional entre CM y LLA, para ir en la misma boleta que Milei, pero ir por separado en la contienda provincial, con la boleta única local.

Todos son escenarios posibles. Todos juegan, pero al no haber aún definiciones concretas, todo puede pasar.