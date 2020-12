Una ley les prohíbe a los intendentes bonaerenses la re-relección. Sin los números necesarios para revocarla en la Legislatura, analizan la vía judicial Fuente: LA NACION

Con pocas chances de éxito en una Legislatura bonaerense que por ahora no acompaña sus expectativas, se vislumbra la vía del recurso judicial como opción para los intendentes que aspiran a competir por una nueva reelección a pesar de la ley que limita sus mandatos a dos períodos. En lo legislativo, chocarían con el desinterés de sectores como La Cámpora, el Frente Renovador y Juntos por el Cambio, por lo que los tribunales serían la alternativa para una intención que, no obstante, los jefes comunales dicen no tener en su agenda inmediata.

El camino en la Legislatura está obturado. La Cámpora, que comanda los bloques del Frente de Todos en Diputados y en el Senado, es uno de los grupos poco dispuestos a hacer un guiño a los intendentes. "En su momento, nosotros no acompañamos limitar las reelecciones. La relación con los intendentes es óptima", resalta una fuente camporista ante la consulta de LA NACION. Otra voz de la agrupación subraya: "En 2016, Unidad Ciudadana votó en contra. Y en estos momentos, no hay ningún movimiento en la Legislatura".

En La Cámpora niegan que la agrupación quiera mantener la ley por un deseo de desbancar a intendentes justicialistas con candidatos propios. "La lectura de la especulación electoral es de los medios", asevera un vocero del grupo que lidera Máximo Kirchner.

La tirantez entre intendentes del Partido Justicialista y La Cámpora es un habitual eje de rumores. A principios de mes, el diario El Cronista informó que existía un operativo para que Máximo Kirchner presidiera el PJ bonaerense, que hasta fines de 2021 tiene al frente a los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). Según pudo saber LA NACION, el intento no avanzó y fue desactivado. El encargado de sugerir el desembarco del líder de La Cámpora habría sido el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Rubén Eslaiman, diputado bonaerense del Frente Renovador, confirmó el escenario adverso para cambiar la norma. "No está en ningún legislador hacer una presentación de ese carácter. Si así fuera, militaríamos en contra", afirma a LA NACION Eslaiman, que integra el bloque del Frente de Todos. "Pueden ir a la Justicia, pero con suerte incierta", completa.

"Fui el autor de la ley. Me llama la atención que gente de Juntos por el Cambio, que buscó apropiársela, milite a favor de presentarse nuevamente", aguijonea Eslaiman al referirse a la norma que se aprobó con votos de legisladores alineados con María Eugenia Vidal y Sergio Massa.

"Los intendentes del PJ podrían judicializar, pero me parece que la Justicia no se va a meter. Lo van a intentar, pero La Cámpora y Máximo quieren sus propios intendentes. A Massa, con Tigre, tampoco le convendría [porque pulsea por la conducción del distrito con el intendente Julio Zamora, que no podría ir por un nuevo período]", evalúa una espada del vidalismo en la Legislatura.

La idea de otro mandato no es exclusiva de intendentes peronistas, también hay jefes comunales de Juntos por el Cambio para quienes el primero de los dos períodos establecidos por la ley debería ser el actual y no el iniciado en 2015, como marcan las disposiciones transitorias de la norma. "De los nuestros, al menos por arriba no hay intentos; por abajo, no sé", responde la fuente vidalista. "No hay nada, está todo igual", remarcan cerca de un intendente opositor.

"La postura de los intendentes es judicial. Debería ser un pedido de declaración de certeza y, ante eso, derogar la cláusula transitoria. Pero temo que declaren inconstitucional toda la ley", sostiene otra fuente legislativa de Juntos por el Cambio.

Cerca de un influyente intendente peronista, resumen: "Por el momento, no hay ninguna movida. Está la idea de explorar la vía judicial y que se interprete que el actual es el primer mandato. Los intendentes tienen el visto bueno del gobierno nacional. En lo legislativo, no están los números". La misma fuente no arriesga si esa presentación sería a través de algún centro de estudios, "o de un grupo de concejales o diputados".

La respuesta más usual entre los intendentes peronistas es que el tema "no está en agenda" por el momento. "No tiene avances. Es para dentro de tres años, sería pagar un costo político anticipado. Los más interesados son de la oposición", remarca un intendente del PJ, en diálogo con LA NACION.

El debate por las PASO

En la Legislatura tiene más urgencia la propuesta de suspender las PASO, que ya se presentó a nivel nacional en el Congreso. "Hay legisladores con voluntad de que por única vez no se hagan, por la pandemia y el costo económico", anticipa una fuente oficialista que no cree que a La Cámpora le afecte omitirlas. "Tendrá la lapicera en varios distritos", afirma.

"La Cámpora le querrá 'medir el aceite' a algún intendente del PJ. Si las quieren sacar por la plata, les diría que vayamos a la boleta única", subraya un legislador de Juntos por el Cambio.

