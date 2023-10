escuchar

En medio del fuerte descontento expresado por numerosos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) luego del apoyo de la excandidata a presidente del espacio, Patricia Bullrich, al líder de La libertad Avanza (LLA), Javier Milei, una inesperada decisión impactó este jueves en la política mendocina. La vicegobernadora electa de esa provincia, Hebe Casado, aseguró que votará al economista libertario a pesar del documento firmado por la UCR, donde el partido que representa junto al gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, se declaró neutral.

En declaraciones a Canal 7, Casado sentó posición cuando le preguntaron cómo actuará llegado el balotaje el 19 de noviembre. Entonces, contestó: “Yo ya tengo totalmente decidido mi voto. Obviamente al kirchnerismo no lo voy a votar nunca. Me cortaría la mano antes de votarlo. Hay dos opciones: Milei o Massa. Obviamente voy a votar a Milei”.

Inmediatamente después y ante la notable diferencia con el radicalismo en general y en particular con Cornejo, quien ayer se manifestó en duros términos contra la decisión de Bullrich y adelantó que se mantendrá neutral en la elección, Casado aclaró que la suya es una “posición personal”. “En el comunicado del Frente Cambia Mendoza se da libertad de acción a los integrantes a decidir su voto, no obliga a nadie a votar a uno o a otro. Cada uno vota al que cree. Obviamente que mi candidata era Patricia Bullrich y hubiese preferido que ella entrase al balotaje, pero la ciudadanía no lo quiso así”, desarrolló.

Alfredo Cornejo, gobernador electo, y la vicegobernadora electa, Hebe Casado Marcelo Aguilar - LA NACION

Consultada sobre cómo influyeron en su decisión las duras acusaciones lanzadas por Milei contra Bullrich en el marco de la campaña electoral, Casado reflexionó: “Sí, fue muy agresivo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de decir: ‘Me la banco, me trago ese sapo de estar con alguien que me pegó tan duramente’. Patricia, que fue la más aludida por esos ataques, tuvo la grandeza de hacerlo”.

Por último y en línea con lo dicho por la propia Bullrich, la mendocina argumentó que lo que se define en el balotaje es más importante que los cruces que hayan protagonizado la excandidata a presidente y el líder de LLA. “Me están llamando médicas llorando, diciendo que se le mueren los pacientes con problemas cardíacos porque no pueden conseguir stents, porque no se pueden importar. Ese es el calibre de lo que está en juego. Y como dije, me cortaría la mano antes de ser funcional a que siga el kirchnerismo en el poder”, enfatizó.

Patricia Bullrich y Hebe Casado, compañera de fórmula de Alfredo Cornejo en Mendoza

La UCR formalizó su neutralidad

El miércoles, luego de que Bullrich anunciara su apoyo a Milei en el balotaje del 19 de noviembre, la cúpula dirigencial de la UCR se reunió en el Comité Nacional para formalizar su posición, que será de neutralidad. Es decir, optaron mayoritariamente por declararse prescindentes en la pulseada entre el candidato del oficialismo, Sergio Massa, y el de LLA.

“Me parece muy mal. Tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri son los grandes responsables de poner en riesgo a JxC”, sostuvo el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales. Asimismo, acusó al expresidente y a la titular de Pro de haber decidido, con su “decisión inconsulta”, abandonar la coalición. “Me parece muy grave lo que han hecho tanto Mauricio como Patricia. Me da vergüenza ajena. Están afuera de la coalición, es una falta de respeto para el radicalismo”, insistió.

Después, agregó respecto de su posicionamiento: “No vamos a participar de un gobierno que está impregnado de kirchneristas y que ha degradado la Argentina (...) Lo que viene con Milei es peor. Es un salto al vacío. Milei es mi límite. No vamos a integrar ningún tipo de gobierno (...) “La Patria va a estar más en peligro con ella [Patricia] y Milei”.

Fue en ese marco que Cornejo, dirigente nacional del radicalismo y hasta ahora muy cercano a Macri y a Bullrich, se diferenció de la postura tomada por estos últimos al anunciar que no respaldará ni al libertario ni a Massa en el balotaje. “Hemos decidido no acompañar ningún proyecto político de los candidatos a presidente de la Argentina. Nuestro deber no es determinar quién será el próximo mandatario, sino constituirnos como una oposición con presencia territorial, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo”, expresó.

LA NACION