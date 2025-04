Larreta puso en duda la construcción inmediata de la línea F de subte y apuntó a Mauricio Macri

Luego de su participación en el debate previo a las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires -en el que anunció que quiere volver a ser candidato a jefe de Gobierno porteño-, Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra la administración de Jorge Macri que lo sucedió en la Ciudad, cuestionó el anuncio de la creación de la línea F de subte y trató de ponerle freno a las críticas de Mauricio Macri.

“Los resultados están a la vista: no trabajan. Tenemos una ciudad sucia, lo dice todo el mundo. Dije que había olor a pis y se enojaron conmigo, pero es así. La gente ve más basura afuera del contenedor que dentro; llevan 500 días de gobierno y cero obras", planteó este miércoles por la mañana.

Así, en diálogo con Urbana Play, también se refirió al anuncio de la licitación de la nueva traza de subterráneo -la línea F- que unirá Barracas y Palermo: “¿Sabés cuándo va a llegar el subte? Cuando la Ciudad pueda desendeudarse a 30 años y a una tasa del 2%. Hacer un subte requiere financiamiento a largo plazo de más de 1000 millones de dólares que todavía no tienen. Yo también puedo anunciar un viaje a la luna…“. ”Yo nunca anuncié obras, yo las hice; todo lo que se dijo que se iba a hacer se hizo, no me vengan con anuncios”, diferenció

Larreta en su llegada al debate de candidatos a legisladores porteños. Rodrigo Néspolo - LA NACION

En otro tramo de la entrevista se refirió a las declaraciones del expresidente Macri sobre su distanciamiento de Pro, partido político con el que llevó adelante sus dos gestiones como jefe de Gobierno y con el cual se presentó a las PASO para las elecciones presidenciales en 2023.

“El ingeniero se pone en psicólogo, que vuelva a ser ingeniero”, dijo, en alusión a la profesión del fundador de Pro, y añadió: “Que recorra la ciudad Mauricio y va a entender muy bien por qué hago lo que hago. Durante muchísimos años ganamos las elecciones trabajando, si hay algo que todo el mundo me reconoce es eso. Eso es algo que hoy no sucede, no se labura. Quiero ser candidato y quiero volver a ser jefe de Gobierno para recuperar la Ciudad que teníamos y seguir con el plan de transformación".

De esta forma reiteró su voluntad de volver a competir por el gobierno porteño tras “tomarse un descanso” después de ocho años al mando de la administración de la Ciudad. “‘Volver a empezar’, como dice la canción. Tengo voluntad, vocación pública y quiero trabajar por mi ciudad. Dejé la vida durante todos esos años y hoy no la veo bien", lamentó.

Finalmente retomó el discurso que tuvo en el debate y apuntó nuevamente contra la administración macrista en la Ciudad. “Acá lo que importa es cómo está la gente: la gente tiene miedo porque no hay policía y nos parecemos cada vez más al conurbano. Nosotros nos relacionábamos con las mejores ciudades del mundo, queríamos jugar en las mejores ligas y ahora nos parecemos al conurbano“, expresó.

Y cerró: “El problema es que la Ciudad no está bien, te lo dice cualquier vecino en cualquier barrio. No hay vueltas políticas, mi candidatura responde a eso. No hicieron nada: Macri ganó diciendo que le iba a dar continuidad a lo que hicimos pero llegó y puso en crisis todo lo que se estaba haciendo. No hubo continuidad y así está la Ciudad, por eso quiero ser candidato".

Los reproches durante el debate

En un debate disperso y sin profundidad sobre temas locales, los 17 candidatos se explayaron durante tres horas y cruzaron algunas chicanas entre sí. Detrás del atril, Larreta le dedicó duras críticas a la gestión de Macri y dijo que el jefe porteño no tiene “una sola obra” nueva para mostrar. Además, volvió a apelar al recuerdo de su curriculum como gestor municipal: “Por eso quiero volver a ser jefe de gobierno, porque aprendí”.

En tanto, al momento de las preguntas de tres de sus opositores, fue sorprendido por una crítica de Lula Levy, candidata de Evolución y afín a Martín Lousteau, que le reprochó: “La salud mental es importante pero yo te voté y me decepcionaste“.

Y marcó: “Me resulta raro verte como legislador, vos que siempre decís que sos una persona de gestión. ¿Tu candidatura es parte del enfrentamiento con los Macri? Porque estuviste un año y medio callado y vos trajiste a Jorge del conurbano. Nosotros defendemos a la ciudad gobierne quien gobierne”.