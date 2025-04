Diez momentos salientes del debate entre los candidatos a legisladores porteños

El debate de los candidatos a legisladores porteños abundó en cruces, críticas y algunas propuestas. Los principales candidatos protagonizaron momentos altos de la pelea discursiva, pero también algunos aspirantes menos conocidos aprovecharon sus oportunidades para hacerse notar. Desde la “lástima” que sintió Horacio Rodríguez Larreta por el estado de la ciudad, a los recuerdos de Juan Manuel Abal Medina de su alumna Silvia Lospennato, pasando por las diatribas de Manuel Adorni contra los “comunistas” y zurdos", el debate tuvo una variedad de instantes para rescatar.

La “lástima” que dijo sentir Larreta

Presentación Horacio Rodríguez Larreta, Volvamos Buenos Aires

En el comienzo del debate, cuando los candidatos se presentaban, Horacio Rodríguez Larreta afirmó que la ciudad de Buenos Aires le daba lástima, al compararla con los momentos de sus gestiones como jefe de gobierno porteño. “Vos me conocés. Trabajé 16 años para vos en la ciudad. Lo mío es la gesitón. Yo resuelvo problemas y me ocupo de lo que me pedís. Recordamos la ciudad que era y vemos la que es hoy, no es lo mismo. Nos da lástima”, señaló el candidato de Volvamos Buenos Aires. Regresó sobre el argumento de que la ciudad “está sucia”, sostuvo que hay “cero obras” y que el territorio porteño “se parece al conurbano”. No fue su única intervención contra la administración de Jorge Macri. Dijo que el jefe de gobierno le mintió a los porteños cuando prometió continuar lo hecho por su antecesor, que “se quedó solo” y le agradeció “porque hace campaña elogiando las obras” de sus mandatos en el gobierno porteño.

La comparación futbolera de Caruso

Presentación Ricardo Caruso Lombardi; Movimiento De Integración Y Desarrollo

El director técnico Ricardo Caruso Lombardi tuvo varios momentos de protagonismo, con un discurso llano que alternó las alusiones al fútbol (es un veterano entrenador con pasado en el ascenso y la primera división) y algunas propuestas de gestión, como construir una cárcel sobre el Río de la Plata. Al comenzar el intercambio, el postulante del MID, al que llegó por Oscar Zago, apeló al reciente despido del técnico de Boca Juniors, Fernando Gago. “Soy ciudadano. Los políticos no tienen idea de lo que es ser ciudadano. Siendo ciudadano, conocés más cosas que ellos no conocen. Es el tiempo del cambio, la gente tiene para elegir. Acá se maneja todo con resultados; si no, preguntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir”. Más adelante, afirmó que no le sorprendían las peleas que se daban entre los candidatos en el debate y que, con esa actitud, en la Legislatura, no iba a salir ninguna ley.

Por Santoro, Levy se diferenció de Lousteau

Propuestas Lula Levy; Evolución Preguntas Y Respuestas

En los tramos de preguntas a los candidatos, se produjeron cruces picantes, como el que protagonizaron Leandro Santoro, postulante de la alianza peronista Ahora Buenos Aires y Lucille “Lula” Levy, de Evolución, el espacio del senador Martín Lousteau. Luego del tramo de las propuestas que encaró la candidata radical, Santoro le espetó: “Mirá, Levy. Si no hubiera sido porque Lousteau dio quorum, no se hubiera aprobado la Ley Bases”. Levy le respondió: “Santoro, no soy Lousteau, soy Lula. ¿De qué sensibilidad hablás, si vos sos el kirchnerismo que cortó los fondos para la ciudad? Mientras nosotros, en la UBA, éramos voluntarios para dar vacunas para la ciudad, ustedes armaban una fiesta en Olivos y estaban montando un vacunatorio VIP”. A Levy, por radical, también la compararon con el propio Santoro. Fue Alejandro Kim (Principios y Valores) el que hizo el paralelismo.

Yamil Santoro, contra César Biondini

Propuestas Yamil Santoro; Unión Porteña Libertaria Preguntas Y Respuestas

Las “herencias” de los espacios políticos se volvieron un argumento de la pelea entre dos de los candidatos a legisladores que participaron del debate. Fueron Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria) y César Biondini (Frente Patriota Federal). El primero que apeló a ese recurso fue Biondini, quien chicaneó a Santoro. “Heredaste la banca del exmarido de Pampita [por Roberto García Moritán]. ¿Tu lista compite de verdad o sos testaferro de Jorge Macri?”, dijo el hijo del varias veces candidato a presidente Alejandro Biondini. “Hablando de heredar, habla el hijo de un nazi que heredó el partido y heredó el kiosco familiar”, le retrucó Santoro, en alusión al sello partidario de Biondini. Más adelante en el debate, Biondini volvió con el tema y redobló el ataque. “Ñoqui, heredero del exmarido de Pampita, testaferro de Jorge Macri”, fueron las últimas líneas contra Santoro.

Lospennato, Adorni y la agenda antipiquetes

Las Principales Propuestas De Los Aspirantes - Silvia Lospennato Preguntas Y Respuestas

Silvia Lospennato (Pro) se presentó como una candidata con “experiencia” y enumeró algunas cuestiones de gestión que atribuyó a Pro en la ciudad y que valoró especialmente. Pero, cuando se refirió a los piquetes, le salió al cruce Manuel Adorni, el vocero presidencial que quiere llegar a la Legislatura porteña. “Así como terminamos con los piquetes y las ranchadas, vamos a terminar con los trapitos”, se envalentonó la actual diputada nacional. Adorni estaba entre los tres candidatos que esperaban su turno para hacerle preguntas. Entonces, aprovechó: “Con los piquetes terminamos nosotros, con Patricia Bullrich y Sandra Pettovello. ¿Qué considerás que hicieron mal para que el kirchnerismo tenga la posiblidad de volver y hacer pelota al país?”, inquirió, en alusión a la derrota de Mauricio Macri en 2019. Lospennato le dijo que Pro le ganó “nueve elecciones al kirchnerismo” e irá por la décima victoria.

Marra, en una pelea contra los “fisuras”

Propuestas Ramiro Marra, Unión Del Centro Democrático

Aunque tuvo gestos de acercamiento a Manuel Adorni, la agenda de Ramiro Marra (Ucedé) fue de mano dura contra la delincuencia callejera. “Basta de trapitos, basta de fisuras, basta de todos esos que creen que son dueños de la calle”, dijo en su presentación. “Fisuras que nos pueden matar de un minuto a otro”, agregó al cierre. Cuando le tocó sintetizar sus propuestas, abundó en conceptos similares. “Tenemos que poner el enfoque en terminar con actores de la vía pública que nos ponen en riesgo, por ejemplo, los fisuras. Vamos a poner una contravención para que no puedan estar actuando de manera sospechosa, ni durmiendo en la calle”, aseguró. Yamil Santoro lo acusó de copiarse sus propuestas; Abal Medina le pregunto si tenía “corazón”, y Federico Winokur (La Izquierda en la Ciudad), le dijo que sus ideas son “un asco”. Marra pidió dejar “de romantizar la pobreza”.

Oliveto aseguró que sabe “controlar”

Las Propuestas De Paula Oliveto

Paula Oliveto (Coalición Cívica) exprimió el discurso por la transparencia que caracteriza a la fuerza de Elisa Carrió, pero esa postura le valió algunos cuestionamientos. “Vamos a estar observando el contrato de la basura. La gente sabe que sé leer los contratos y dónde están los desvíos. Me van a tener que explicar los 12.000 millones de pesos en publicidad. Sé legislar, sé controlar”, se promocionó la diputada nacional. La chicaneó Yamil Santoro. “La Coalición Cívica supo ser un espacio que luchaba contra la corrupción. Después, vinimos nosotros y nos convertimos en los líderes”, le espetó. Oliveto echó a reí. “Admiro tu autoestima”, lo chicaneó. “La última denuncia que hicimos fue la de [el exministro de Transporte bonaerense, Jorge] D’Onofrio. Esa mafia se está desarmando gracias a nosotros”, le contestó Oliveto.

Leandro Santoro, crítico y apuntado

Propuestas Leandro Santoro; Es Ahora Buenos Aires Preguntas Y Respuestas

Por distintos frentes, Leandro Santoro quedó en medio de varias turbulencias. En su pasaje de propuestas, abundó en críticas contra el gobierno porteño, en particular al hablar de contratos de empresas con la Ciudad. “Buenos Aires está más sucia, más degradada. El contrato de la basura representa el 7% del presupuesto, limpiar la ciudad de Buenos Aires sale cuatro veces más caro que lo que sale limpiar la ciudad de Madrid. La discusión tiene que ser controlar a estas empresas tercerizadas, como lo hicimos con las grúas”, dijo el postulante del kirchnerismo. Adorni y Oliveto lo cruzaron. “En 2021, fuiste candidato con Alberto [Fernández]; en 2023, con [Sergio] Massa. ¿No te da vergüenza ser kirchnerista?”, le preguntó Adorni. Oliveto le dijo que “el kirchnerismo odia la ciudad porque más del 70% no los votó ni los va a votar”. Santoro respondió que “Milei y [Mauricio] Macri se quieren quedar con la ciudad”.

Adorni, contra los comunistas y el canal

Propuestas Luca Bonfante; Frente De Izquierda Y De Trabajadores Preguntas Y Respuestas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, llevó al debate porteño varios de los caballitos de batalla discursivos de La Libertad Avanza. Sus intervenciones abundaron en “comunistas” y “motosierras”. Cuando le tocó preguntarle al candidato de La Izquierda en la Ciudad, Federico Winokur, dijo que no le haría consultas porque “un comunista no tiene idoneidad para ocupar ningún cargo público”. De todos modos, le dedicó: “Agradecerte cuando me dedicaste el quinto campamento anticapitalista, que aceptaban Mercado Pago”.

Propuestas Manuel Adorni; La Libertad Avanza

Más adelante, prometió motosierra y cerrar el Canal de la Ciudad, donde se hizo el debate: “El Canal de la Ciudad es un gran ejemplo: se gastan 4500 millones de pesos por año en algo que los porteños no tienen por qué afrontar con sus bolsillos. Tiene un millón de dólares más que hace 17 años”.

Abal Medina y su “alumna” Lospennato

Presentación Juan Manuel Abal Medina, Seamos Libres Preguntas Y Respuestas

El debate trajo recuerdos para algunos protagonistas, como Juan Manuel Abal Medina, criticado por Silvia Lospennato, que fue su alumna, según él indicó en el fragor de los cruces. “Fuiste funcionario de Néstor Kirchner, jefe de Gabienete de Cristina y senador. ¿Por qué La Cámpora y [Juan] Grabois le pusieron sus candidatos a Santoro y no en tu lista?”, acicateó la diputada. “Silvia: fui tu docente, pero te siento defendiendo la gestión de Jorge Macri, diciendo que a los pobres hay que limpiarlos. Esas personas que están en la calle están por el abandono y por las políticas de ajuste que defendés en el Parlamento. No te escuché peleando, y encima votaste en contra de la comisión que tenía que investigar el critpoescándalo. ¿En qué te has convertido, Silvia?”, le retrucó, en un cierre que rememoró una frase de Mauricio Macri contra Daniel Scioli en el debate de 2015.