CÓRDOBA.– Rodeado de gobernadores electos de Juntos por el Cambio y desde Córdoba, adonde fue a presentar propuestas de campaña, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le respondió al exmandatario Mauricio Macri, quien consideró anoche un error su intención de consensuar con otros partidos políticos en caso de llegar a la Casa Rosada. De esta forma, el jefe de Gobierno porteño marcó otra vez las diferencias con el ala dura de Pro y con quien fue su jefe político.

“Horacio cree, y lo he discutido con él muchas veces, que hay que consensuar. No creo que haya que consensuar con los que fueron responsables de que este sea el camino”, sostuvo en TN el lunes a la noche el antes mandatario, alineado en ese sentido con la otra postulante del espacio, Patricia Bullrich.

Rodríguez Larreta consideró hoy que Macri tiene “todo el derecho a dar su opinión”, aseguró que es “respetuoso de él por la relación de años” que tienen, pero sin embargo enfatizó: “En general cada uno da su opinión. Yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida. Primero, porque necesitamos las leyes en el Congreso. Todo lo que hablamos y las propuestas requieren leyes en el Congreso y se votan por mayoría. Si no hay leyes, no hay cambios; y si no hay cambios, nos hundimos como país. Yo creo eso”.

Rodríguez Larreta hizo una muestra de fuerza en el cierre de su campaña en Córdoba y le exhibió sus apoyos a Patricia Bullrich, su rival en la interna de la coalición opositora. El jefe porteño estuvo acompañado por Gerardo Morales y logró la foto con los gobernadores electos Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy; Ignacio Torres, de Chubut, y Marcelo Orrego, de San Juan. También estuvo el candidato a gobernador y ganador de las PASO en Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Revolución del trabajo, fin de los privilegios, revolución de la educación, al campo lo que es del campo, una Argentina sin inflación, transformación de la matriz energética, revolución de la seguridad, vuelta del crédito hipotecario, medidas para la industria argentina, para desarrollar un país federal con ciudades con más oportunidades y para los adultos mayores”, intentó arengar Larreta.

Hizo eje en el federalismo y subrayó la “inequidad en el reparto de recuersos que vive hoy Argentina”. En esa línea planteó que “nunca fuimos tan centralistas” en un Gobierno nacional. “Pero hay que terminar con la falsa dicotomía entre el interior y la Capital. Esa discusión está terminada hace 150 años. Lo que hace de un país un unitario es el Gobierno nacional en detimento de las provincias. La frase que dice que Dios atiende en Buenos... Dios atiende en el Gobierno nacional, que no es lo mismo”.

Así el precandidato se sumó a la tendencia que vienen siguiendo todos los que llegan a Córdoba y compiten por las PASO, hablar de federalismo, uno de los puntos claves en el discurso del peronismo cordobés, ganador de la elección provincial.

Planteó que hay que dejar de “mendigarle” a funcionarios que “ni siquiera conocen a las provincias. Nosotros vamos a logar el federalismo apoyando lo que llamamos los ‘motores del desarrollo’: la energía, la minería, los agroalimentos, la industria, el turismo, la economía del conocimiento”.

“Somos concientes de que en esta elección se juega el futuro de los 47 millones de argentinos”, subrayó y, al igual que Morales, destacó que la fórmula tiene “experiencia de gestión y trayectoria”. Pidió a la gente que “vaya a votar” el domingo. “Tenemos una nueva oportunidad para decidir sobre el futuro. Le pedimos a todos que vayan a votar... Por más que haga frío, que llueva, que estén decepcionados, que no crean en la política. Tu voto es parte de la solución”, pidió.

Dirigentes de distintas provincias acompañaron a la fórmula de Rodríguez Larreta con Morales.

Entre las medidas para que la Argentina se desarrolle a nivel federal, “con más exportaciones y mejores trabajos” presentó un eje que apunta a “bajar la inflación, estabilizar la economía y sentar las bases estructurales para que puedan desplegar su potencial” y el otro va en dirección de “poner en marcha los motores de desarrollo”.

En obras para las provincias mencionó algunas como convertir en autopistas tramos pendientes de la ruta 34 y aumentar la capacidad de la ruta 11, en Santa Fe; en Jujuy, concretar la ampliación de Cauchari, la planta termosolar y el proyecto de hidrógeno verde; avanzar con proyectos en las rutas nacionales 20 y 40, para mejorar el acceso a la ciudad de San Juan desde el norte y el sur. Y retomar las conversaciones con Chile por el Túnel de Agua Negra y en San Luis, convertir en autopista el tramo de la ruta 8 entre Villa Mercedes y Río Cuarto y el tramo de la ruta nacional 7 que une Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza.

En Chubut, dijo que si es electo va a finalizar las obras de la ruta nacional 3 para la autopista entre Puerto Madryn y Trelew. También mejorar la ruta 40 entre El Bolsón y Esquel; también va a mejorar el complejo Cristo Redentor en Mendoza; terminar el Camino del Buen Ayre en la provincia de Buenos Aires y con inversión privada, aumentar el dragado de la Hidrovía del Río Paraná, principal ruta para vender al mundo.

Mañana llegará a Córdoba Patricia Bullrich. Encabezará un acto en la Plaza de la Música, a donde esperan reunir a unas 4000 personas.