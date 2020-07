El legislador porteño había salido al cruce criticando la postura de Patricia Bullrich sobre la libre portación de armas Crédito: Crédito: Prensa Alberto Fernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 07:26

El cruce entre el legislador porteño Leandro Santoro y la exministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich sumó un nuevo capítulo. Anoche, por Twitter, el asesor ad honorem del Presidente mantuvo sus críticas contra la exfuncionaria y agregó: "Si alguien se sintió ofendida/o por la descripción hecha del contexto en el que @PatoBullrich defendió la libre portación de armas, pido disculpas".

Santoro lanzó las primeras críticas contra la presidenta del Pro después de que ella respaldó públicamente a Jorge Adolfo Ríos, el vecino de Quilmes imputado por homicidio por matar a un ladrón tras sufrir un asalto.

"Patricia Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado", dijo ayer Santoro.

Bullrich no tardó en responder. "Jorge [Ríos] es herrero. Cinco delincuentes vulneraron tres veces las rejas que construyó. Que los asesores del Presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están", dijo la presidenta del Pro en su cuenta de Twitter, junto con el link a un artículo que refería a las declaraciones de Santoro.

El nuevo capítulo del cruce entre los integrantes del oficialismo y la oposición se dio anoche, cuando Santoro escribió en su cuenta de Twitter: "Si una declaración se tiene que explicar es porque se cometió un error. Si alguien se sintió ofendida/o por la descripción hecha del contexto en el que Patricia Bullrich defendió la libre portación de armas, pido disculpas. Sobre su irresponsabilidad como funcionaria mantengo lo dicho".

Respecto del caso del jubilado, el legislador del Frente de Todos (FDT) había remarcado que "robar está mal y matar está mucho peor", aunque aclaró: "Condenar el asesinato es lo primero que deberíamos hacer y después condenar el robo. Pero es un tema complicado".

"Pienso que la gente no tiene que estar armada, pero también me pongo en la piel del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece. No es un tema lineal ni podemos ser tan simplistas", sostuvo.

Ríos fue golpeado y torturado dentro de su vivienda. Los cinco ladrones buscaron fugarse por los techos de vecinos. El herrero jubilado, de 71 años, tomó una pistola y salió de su casa. A 60 metros de su hogar mató a uno de los asaltantes.

Fue acusado de homicidio agravado y su caso abrió nuevamente la controversia sobre los límites de la legítima defensa. Luego quedó bajo arresto domiciliario, pero por las amenazas recibidas no volverá a su casa en Quilmes, que será puesta en venta.