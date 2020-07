Leandro Santoro: "Patricia Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado" Crédito: Prensa Alberto Fernández

22 de julio de 2020 • 11:14

El legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro se metió en la polémica por el caso del jubilado que mató a un ladrón en Quilmes tras sufrir un asalto. El diputado del Frente de Todos atacó a la titular de Pro, Patricia Bullrich, quien respaldó públicamente a Jorge Adolfo Ríos, imputado de homicidio.

En esa polémica encontraron coincidencias el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la exministra Bullrich. Ambos respaldaron al jubilado y criticaron a la Justicia.

Santoro sostuvo que Berni "también salió a decir que era una locura que la sociedad civil tuviera armas". "Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich, que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes, dijo: 'el que quiera andar armado, que ande armado; y el que no, no'. Esa es una respuesta irresponsable que Berni no tuvo", afirmó el asesor ad honorem de Alberto Fernández, en diálogo con Futurock, en referenia a unas declaraciones de la exministra macrista en 2018.

Respecto del caso del jubilado, Santoro remarcó que "robar está mal y matar está mucho peor", pero aclaró: "Condenar el asesinato es lo primero que deberíamos hacer y después condenar el robo. Pero es un tema complicado".

"Pienso que la gente no tiene que estar armada, pero también me pongo en la piel del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece. No es un tema lineal ni podemos ser tan simplistas", explicó.

"Obviamente no estoy de acuerdo con que la propiedad privada sea más importante que la vida, pero también hay que ponerse en el lugar de una persona que sufre una agresión y tiene una reacción violenta", agregó.

Ríos fue golpeado y torturado dentro de su vivienda. Los cinco ladrones buscaron fugarse por los techos de vecinos. El herrero jubilado, de 71 años, tomó una pistola y salió de su casa. A 60 metros de su hogar mató a uno de los asaltantes.

Fue acusado de homicidio agravado y su caso abrió nuevamente la controversia sobre los límites de la legítima defensa.

Ríos quedó bajo arresto domiciliario, pero por las amenazas recibidas no volverá a su casa en Quilmes, que será puesta en venta. Hasta el momento hay dos detenidos y dos prófugos por el robo.