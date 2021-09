Aníbal Fernández criticó la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad: “Fue horrible, no combatió nada”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló hoy acerca de la dura derrota que sufrió el oficialismo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En declaraciones radiales, le restó importancia al resultado de los comicios y expresó confianza con miras a las legislativas que se celebrarán el 14 de noviembre.

“[El 12 de septiembre] no hubo ninguna elección, porque nosotros no competimos con nadie; el Frente de Todos no compitió con nadie, porque tenía una lista única. En todo caso, dentro de Juntos por el Cambio compitieron entre ellos”, analizó el flamante funcionario en diálogo con Radio 10.

Según Fernández, los resultados obtenidos por las principales espacios políticos de la Argentina “no son contrastables”. Aún así, señaló: “Indican determinados puntos que tenemos que mirar con atención, porque no estamos cumpliendo con lo prometido y eso lo tenemos que resolver” y agregó: “Estamos trabajando [para ello] y hay tiempo hasta noviembre”.

A continuación, aludió a la baja participación en las PASO -en torno al 68% del padrón- y dejó entrever que el mayor número de asistentes previsto para las legislativas favorecerá al Frente de Todos. “Quienes no fueron a votar son los compañeros nuestros. No tenía mucho sentido hacerlo”, sentenció.

En otro tramo de la entrevista, profundizó sobre la fuerte interna que atravesó el Gobierno la semana pasada y que derivó en múltiples cambios en el Gabinete. Al ser consultado sobre la reciente respuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, a la carta publicada por Cristina Kirchner con críticas hacia su gestión, sostuvo: “No creo que esté de más una explicación de Martín, que es muy sólido y contundente”.

Fernández aludió así a la postura contraria de Guzmán respecto de la vicepresidenta, que lo acusó de llevar adelante una política de ajuste, a lo que el funcionario contestó: “En ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit, que es distinto”.

Más tarde, el ministro de Seguridad habló sobre cómo quedó la imagen del presidente Alberto Fernández tras la crisis interna del Gobierno. “No creo que haya quedado debilitado”, aseguró y respaldó la decisión de los funcionarios kirchneristas que le presentaron la renuncia tras la derrota en las PASO.

“El gesto [de presentar la renuncia] me pareció absolutamente positivo y me gustó, en la política se utiliza. Yo no renuncié porque el gesto tiene valor cuando sucede con las primeras líneas y yo era interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio”, añadió. Luego se refirió a los cambios en el Gabinete de ministros: “No califico a los compañeros previos, porque tuvieron que bailar con una difícil, pero la renovación me satisface enormemente”.

Vínculos con el narcotráfico

Sobre el final de la nota, Fernández respondió a quienes lo vincularon con el narcotráfico y el comercio de efedrina en el marco de la campaña electoral de 2015. “Fue el lawfare más grande de la historia de la humanidad y sus alrededores. Pregúntele a [Jorge] Lanata y a su producción por qué lo hicieron. Lo hicieron para perjudicarme y en algún punto lo consiguieron”, sostuvo.

Por último, opinó sobre el spot protagonizado en esa época por los candidatos Daniel Arroyo y Felipe Solá, ambos exfuncionarios del actual Gobierno, en el que señalaban sus supuestos vínculos con el narcotráfico. “Después ellos dos me pidieron disculpas por ese video. Tampoco estaban en la rosca de hacer daño por una elección. Los otros no tuvieron miramientos”, cerró.

“La gestión de Patricia Bullrich fue horrible, no combatió nada”

Fernández criticó con dureza a la gestión de Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad nacional del Gobierno de Mauricio Macri. “Fue horrible, no combatió nada”, dijo el nuevo funcionario a cargo de la cartera.

Tras la derrota electoral del 12 de septiembre, Fernández indicó: “Nosotros no competimos con nadie”. “El Frente de Todos tenía una sola lista. Cambiemos sí competían. Ahora competiremos y veremos como concluye”, señaló en diálogo con FM La Patriada.

En otro momento de la entrevista, el ministro dijo: “Me han agraviado permanentemente. Siempre va a ser así, insultan en la tapa y piden disculpas en la página 80″. En ese sentido, pidió que “no perdamos el tiempo con Elisa Carrió. La víctima soy yo por los agravios de ella”.