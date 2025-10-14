Las frases más destacadas de Trump sobre el país durante la reunión con Milei: de la dolarización al “candidato de extrema izquierda”

Previo al almuerzo que compartirán el presidente Javier Milei y Donald Trump junto a sus respectivos equipos, el líder republicano brindó una conferencia de prensa en la que ratificó su apoyo al libertario de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Pese a su respaldo, Trump condicionó el acuerdo de auxilio financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta de LA NACION.

Durante más de 50 minutos, el mandatario norteamericano encabezó un intercambio de preguntas con periodistas acreditados en la Casa Blanca, quienes principalmente lo consultaron acerca de su apoyo a la Argentina. Si bien al inicio del encuentro, elogió en varias oportunidades a Milei, a quien calificó como “un economista tremendamente talentoso”, impuso como requisito, para prolongar su respaldo financiero al país, un resultado favorable de parte de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones.

“Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión”, advirtió el líder republicano.

El presidente Donald Tump y su equipo económico junto a Javier Milei y la comitiva argentina ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

A continuación las frases más destacadas:

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante“.

“Quiero ver a la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”.

“Estamos contentos con la moneda argentina”.

“El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión.

Si él [por Javier Milei] pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

“No voy a ser generoso con un comunista que toma el dinero y lo arroja por la ventana. Son billones de dólares”.

“Es un gran honor tener al líder de argentina, un lugar que amo y al que fui y uno de los más hermosos, en el mundo”.

“Presidente, quiero agradecerle. Es MAGA por completo. Hagamos a Argentina Grande Otra Vez”.

“Escuché sobre él cuando estaba haciendo campaña y antes de eso era un gran economista y decía muchas cosas correctas y estaba en un modo conservador”.

“Es un economista tremendamente talentoso”.

“Se hizo muy popular y está al borde de un gran éxito económico y Scott [Bessent] está ayudándolo”.

“Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto”.

Argentina's President Javier Milei speaks during a meeting with US President Donald Trump in the Cabinet Room at the White House in Washington, DC on October 14, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Las frases de Milei