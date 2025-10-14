Las frases más destacadas de Trump sobre el país durante la reunión con Milei: de la dolarización al “candidato de extrema izquierda”
El mandatario norteamericano condicionó el acuerdo de ayuda financiera al resultado electoral del 26 de octubre
Previo al almuerzo que compartirán el presidente Javier Milei y Donald Trump junto a sus respectivos equipos, el líder republicano brindó una conferencia de prensa en la que ratificó su apoyo al libertario de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Pese a su respaldo, Trump condicionó el acuerdo de auxilio financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta de LA NACION.
Durante más de 50 minutos, el mandatario norteamericano encabezó un intercambio de preguntas con periodistas acreditados en la Casa Blanca, quienes principalmente lo consultaron acerca de su apoyo a la Argentina. Si bien al inicio del encuentro, elogió en varias oportunidades a Milei, a quien calificó como “un economista tremendamente talentoso”, impuso como requisito, para prolongar su respaldo financiero al país, un resultado favorable de parte de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones.
“Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión”, advirtió el líder republicano.
A continuación las frases más destacadas:
- “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros”.
- “La elección está cerca y la victoria es muy importante“.
- “Quiero ver a la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”.
- “Estamos contentos con la moneda argentina”.
- “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”.
- “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión.
- Si él [por Javier Milei] pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.
- “No voy a ser generoso con un comunista que toma el dinero y lo arroja por la ventana. Son billones de dólares”.
- “Es un gran honor tener al líder de argentina, un lugar que amo y al que fui y uno de los más hermosos, en el mundo”.
- “Presidente, quiero agradecerle. Es MAGA por completo. Hagamos a Argentina Grande Otra Vez”.
- “Escuché sobre él cuando estaba haciendo campaña y antes de eso era un gran economista y decía muchas cosas correctas y estaba en un modo conservador”.
- “Es un economista tremendamente talentoso”.
- “Se hizo muy popular y está al borde de un gran éxito económico y Scott [Bessent] está ayudándolo”.
- “Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto”.
Las frases de Milei
- “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”.
- “No solo este gran logro que ha sido alcanzar la paz en Medio Oriente, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos”.
- “Además, quiero también felicitarlo por esa labor que es entender la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo, en especial en América Latina”.
- “Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez, provocado por los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”.
- “Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre”.
- “Creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad”.
