Trump retiene US$1300 millones a California en la mayor suspensión de Medicaid: qué significa para los migrantes

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance anunció este miércoles que la administración Trump suspendió US$1300 millones en reembolsos de Medicaid a California, alegando irregularidades en la administración del programa, y advirtió que los 50 estados del país podrían enfrentar medidas similares si no persiguen activamente el fraude en sus propios sistemas. El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Mehmet Oz, calificó la medida como “la mayor retención que hemos realizado”, según informó AP. La declaración abarca todo el período de existencia del organismo.

Por qué California y qué cuestionan las autoridades federales

El CMS identificó tres categorías de pagos que considera irregulares: 630 millones de dólares en facturación sin respaldo suficiente, 500 millones en servicios de atención domiciliaria y 200 millones vinculados a cobertura de personas sin estatus migratorio documentado, quienes según la ley federal no son elegibles para Medicaid. Oz dijo que las cuentas del estado generaron “señales de alerta importantes” y que necesita que California explique cómo se produjeron esos pagos atípicos.

El vicepresidente de EE.UU. JD Vance anunció este miércoles que la administración Trump suspendió US$1300 millones en reembolsos de Medicaid a California KENT NISHIMURA - AFP

La oficina del gobernador Gavin Newsom respondió a través de X con un rechazo directo a los cargos. El crecimiento del programa de atención domiciliaria, argumentó el Estado, responde a una decisión deliberada de mantener a más personas fuera de residencias de adultos mayores, que resultan considerablemente más costosas. “Odiamos el fraude”, publicó la oficina del gobernador. “Pero eso NO es lo que está ocurriendo aquí”, según informó AP.

Qué implica para los latinos que dependen de Medi-Cal

El dato que no aparece en los comunicados oficiales es el siguiente: más del 50% de los cerca de 14 millones de beneficiarios de Medi-Cal, el nombre de Medicaid en California, son latinos, según datos del Departamento de Servicios de Salud del estado y análisis del Latino Policy & Politics Institute de la UCLA. Eso convierte a esta comunidad en la más expuesta a cualquier perturbación del programa, ya sea por la disputa federal o por los recortes paralelos que el propio Newsom viene impulsando desde 2025 para cerrar un déficit presupuestario de más de 12.000 millones de dólares.

Los cambios más recientes aplicados por Medicare en EE.UU.

La retención de fondos federales no equivale, por ahora, a una cancelación directa de cobertura para los beneficiarios actuales. Funciona como presión sobre el Estado para que justifique los pagos cuestionados. Pero si California no logra acreditar esos gastos ante el CMS, el impacto potencial recaería sobre proveedores de salud que atienden a poblaciones de bajos ingresos, lo que puede traducirse en restricciones de acceso a servicios.

A esto se suma que desde enero de 2026 el Estado ya congeló nuevas inscripciones de adultos indocumentados mayores de 19 años al programa, una medida impulsada por el propio gobierno de Newsom.

Una advertencia extendida a todos los estados

Vance fue explícito al señalar que la advertencia alcanza a estados gobernados tanto por republicanos como por demócratas, aunque apuntó principalmente a los segundos. Mencionó a Nueva York y Maryland como posibles objetivos. La advertencia incluyó la posibilidad de congelar fondos para las unidades estatales de control de fraude en Medicaid, organismos que investigan y procesan penalmente a proveedores fraudulentos. “Podemos apagar el dinero que va a esas unidades antifraude”, dijo Vance, según informó NBC News.

La oficina del gobernador Gavin Newsom respondió a través de X con un rechazo directo a los cargos @CAgovernor

Como parte del mismo anuncio, el CMS comunicó una moratoria de seis meses sobre nuevas inscripciones en Medicare para agencias de cuidado en el hogar y hospicios, mientras intensifica auditorías en esos sectores.

La misma comisión tomó una medida similar contra Minnesota en febrero, cuando retuvo 259 millones de dólares, cifra que en ese momento fue catalogada como sin precedente. La de California la quintuplica.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.