Las grabaciones que revelaron las maniobras de los presos kirchneristas

La difusión de las conversaciones reavivó la polémica en torno a las intercepciones telefónicas

El fenómeno de las escuchas judiciales como parte del enfrentamiento político regresó con fuerza al escenario político argentino el mes pasado, con las revelaciones del denominado Operación Puf.

Las primeras escuchas telefónicas reveladas por los programas La cornisa y PPT demostraron, a través de conversaciones entre presos por corrupción y dirigentes, que sectores del kirchnerismo conocían de antemano la denuncia por presunto espionaje ilegal que presentó el empresario Pedro Etchebes ante el juzgado de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla.

"Me llegó el rumor de que hay una bomba dando vueltas", dice en una de las grabaciones el exfuncionario Carlos Zelkovick al detenido Roberto Baratta el 19 de enero, es decir, nueve días antes de la denuncia.

A partir de los audios, el fiscal Carlos Stornelli denunció a los exfuncionarios Baratta y Juan Pablo Schiavi, ambos presos, y al exembajador Eduardo Valdés, protagonista de otra escucha, al entender que demostraban que se estaba preparando una maniobra contra la causa de los cuadernos de las coimas.

En los diálogos dados a conocer por los programas televisivos aparecen conversaciones entre Baratta, Valdés, Schiavi y el exfuncionario Zelkovicz que aluden a la Operación Puf, como una jugada judicial "muy importante" que podía "ayudar a todos" los involucrados en la causa de los cuadernos.

Luego del primer audio, del 19 de enero, otras conversaciones posteriores aluden con entusiasmo a la reacción del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

En las semanas posteriores se difundieron nuevas escuchas, que robustecieron la idea de que dirigentes kirchneristas estuvieron detrás del armado de la causa del falso abogado Marcelo D'Alessio contra Stornelli.

A su vez, en otra entrega, nuevas transcripciones de grabaciones mostraron que en el kirchnerismo existía temor de que Baratta pudiera arrepentirse y contar la trama de corrupción durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

Otras escuchas mostraron que el detenido Lázaro Báez insinuaba que administraba el dinero y los bienes del fallecido expresidente Néstor Kirchner. "Todo lo que tuve es de una persona que está arriba", se escuchó decir al empresario detenido en la grabación difundida en el programa PPT. "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", se escucha decir a Báez al hablar desde la cárcel con una mujer no identificada.

En una de las últimas escuchas reapareció Eduardo Valdés, en una conversación con el detenido exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. Allí, el detenido le pide a Valdés que le deje a Sergio Massa ser candidato en las elecciones presidenciales porque les conviene a ellos. "A ese es al único hijo de p... [Massa] lo tenemos que tener adentro porque mide 10 o 12 puntos. Es el único que tiene votos. Los otros no tienen votos", le responde Valdés, que fue embajador del gobierno kirchnerista ante el Vaticano.

Otra conversación entre ambos involucra al papa Francisco. El exsecretario de Transporte le dice a Valdés que tiene "un mensaje para nuestro amigo de Roma" y le pide al exembajador kirchnerista que se lo comunique. Desde la cárcel de Ezeiza, Schiavi cree que ese amigo, que no es otro que el papa Francisco , "puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos". Se refiere al armado político que finalmente encabezó la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner."Ya lo está haciendo", le responde Valdés, ante el pedido de Schiavi.

Valdés responde que la persona con la que el Papa podría llegar a tener influencia es Roberto Lavagna, a lo que Schiavi le contesta: "Yo creo que él tiene que perforar uno a uno a esos tipos; a los otros dejalos que jueguen, Eduardo".