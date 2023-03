Las PASO bonaerenses del oficialismo se desvanecen por falta de candidatos para competir con Axel Kicillof

escuchar

La posibilidad de que el oficialismo se sumerja en una disputa interna por la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires se aleja, a pesar de la invitación que Axel Kicillof hizo la semana pasada a sus eventuales desafiantes internos para que se anoten en una PASO. Hasta el momento, en el Frente de Todos no se plantó un candidato alternativo y solo se perciben señales tímidas de apoyo a una postulación de Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete bonaerense, que no se sube a la disputa.

Ninguna de las distintas tribus que conforman el frente oficialista en la provincia de Buenos Aires aportó oficialmente un nombre como opción a Kicillof para competir por la candidatura a gobernador. “Están todas y todos los compañeros invitados a competir en una PASO. El que quiera tener una PASO, competir, compañero o compañera, que lo haga”, había invitado Kicillof, en declaraciones que formuló la semana pasada en Sierra de la Ventana, en el distrito bonaerense de Tornquist. Sus dichos llegaron después de que Fernando “Chino” Navarro (funcionario de la Jefatura de Gabinete y uno de los referentes del Movimiento Evita) planteara en una entrevista con LA NACION que el oficialismo debería “construir una PASO competitiva en la provincia”.

Fuentes vinculadas a Kicillof afirmaron a LA NACION que no recibieron ninguna señal de posibles competidores tras la invitación a participar que lanzó el gobernador, “y tampoco antes”, aclararon. “Siempre fueron temas mediáticos, pero nunca un planteo real. De lo que dijo El Chino sale la posibilidad de Victoria Tolosa Paz, pero después se desarma todo. Cada vez nos duran menos los supuestos oponentes ”, indicaron.

Cerca de la ministra de Desarrollo Social optaron por tomar distancia de versiones que la subieron a una posible candidatura en competencia con Kicillof. Sostuvieron que es elogiosa de la gestión del gobernador y opinaron que es natural que se la nombre por el armado que realiza con su agrupación, Camino a la Victoria, que intenta expandir en el conurbano y en algunas provincias.

No obstante, según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Navarro, l a preferencia del dirigente del Movimiento Evita para una candidatura que compita con la de Kicillof no se inclina hacia Tolosa Paz, sino hacia Insaurralde. Al argumentar a favor de esta posibilidad, esas fuentes se remontaron a un asado realizado a fines de diciembre en Lomas de Zamora, en el que participaron Navarro, Insaurralde y algunos intendentes cercanos al jefe de Gabinete provincial, y que habría servido como muestra de sintonía.

Insaurralde recibió en Lomas de Zamora, a fines de 2022, al Movimiento Evita, representado por dirigentes como El Chino Navarro y Juan Manuel Abal Medina Twitter

Sin embargo, la preferencia de Navarro no es generalizada en el Movimiento Evita. “En la presentación del partido La Patria de los Comunes [el espacio político del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie], Emilio Pérsico fue muy claro: nuestro candidato a gobernador es Axel Kicillof”, advirtió una fuente del Evita. Y cerca de Insaurralde negaron que haya un apoyo de ese sector al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

Según pudo saber LA NACION, la llegada de Insaurralde a una candidatura a gobernador se daría solo si el actual mandatario provincial terminara movido a otro casillero de la boleta del Frente de Todos. El domingo, el propio Insaurralde se corrió de la competencia en caso de que el gobernador sea nuevamente candidato. “Queremos que la candidata a presidenta sea Cristina. Es la persona más capacitada para gobernar la Argentina y construir un futuro mejor. Si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la provincia, voy a ser el primero en acompañarlo , como lo hice en 2019, y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete”, escribió Insaurralde en su cuenta de la red social Twitter.

Si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la Provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como lo hice en 2019 y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) March 5, 2023

Así como una postulación del jefe de Gabinete bonaerense dependería de que Kicillof no sea candidato, también dependería de otra salida (en este caso, la de la vicegobernadora Verónica Magario a una candidatura alternativa) que la camporista Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense y esposa de Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados provincial y mano derecha de Insaurralde) se posicionara como posible candidata a vicegobernadora con Kicillof al frente de la boleta provincial.

Insaurralde concita respaldo entre algunos intendentes, aunque en esa tribu tampoco creen que pueda habilitarse una PASO contra Kicillof para un candidato que ellos impulsen. “No creo que sea posible”, contestó un jefe comunal del conurbano. “No veo posibilidad. Kicillof tiene mucho apoyo de Cristina”, coincidió otro mandatario municipal del Gran Buenos Aires. “No lo veo moverse en eso [por la búsqueda de una candidatura a gobernador]”, dijo sobre el jefe de Gabinete bonaerense un tercer intendente consultado.

Martín Insaurralde, en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense Eva Cabrera / Télam

“Fuimos los primeros en plantear la reelección [de Kicillof]”, remarcaron, por su parte, en el Frente Renovador al confirmar a LA NACION que no buscarán tener un postulante propio que represente a Sergio Massa en una hipotética confrontación interna con el gobernador. “A Insaurralde lo siguen muchos intendentes, pero no levanta en la gente. Los intendentes son amigos, pero no comen vidrio”, relativizaron desde el massismo.