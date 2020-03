Las provincias piden ayuda al Gobierno ante la segura caída de la recaudación

Algunos mandatarios no descartan recortes salariales y hasta la emisión de cuasimonedas Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El pedido de auxilio fue concreto y lo escuchó el propio presidente Alberto Fernández. Preocupadas por el agujero fiscal que -descuentan- significará la caída en la recaudación del mes de marzo, las provincias ya pidieron a la Nación que libere buena parte de los $70.000 millones que dispone en concepto de ATN y los reparta para hacer frente al pago de salarios y otras obligaciones. Recortes salariales y hasta emisión de bonos son algunas opciones que están en la cabeza de los gobernadores, si es que los fondos no llegaran en tiempo y forma.

Los ministros de Hacienda de todo el país hicieron el reclamo formal a la secretaria de Provincias, Silvia Batakis . También el ministro del Interior, Eduardo de Pedro , negocia la ayuda con los gobernadores, preocupados por la suba del gasto que implica el despliegue por la pandemia del Convid-19 .

Aun con el auxilio de los ATN, los gobernadores estudian qué hacer porque son conscientes de que la actividad no se normalizará por varios meses y que la recesión se ahondará. Incluso podrían tener que postergar vencimientos impositivos y de servicios.

El cordobés Juan Schiaretti anunció hoy medidas para aliviar a las pymes y sus trabajadores; la Provincia otorgará avales por $4000 millones a "micro, pequeñas y medianas empresas que van a los bancos y no son sujetos de crédito". Enfatizó que es "para que puedan recibir el crédito y ayudarlas a cubrir sus salarios, los salarios de sus empleados".

Por el momento, lo gobernadores no analizan recortes, aunque nada está descartado. Si bien Córdoba tiene problemas, no está al nivel de Santa Fe , donde se busca declarar la emergencia económica desde diciembre. "Por ahora no se estudian recortes salariales en la planta política ni otras cuestiones por el estilo, pero llegado el momento tal vez haya que hacerlo", admitieron a LA NACION desde el gabinete de Omar Perotti.

"Desde la gestión de (Mauricio) Macri venimos redireccionando recursos al área de salud -aseguraron desde el círculo chico de Gustavo Bordet , en Entre Ríos-. Estamos evaluando el escenario de reducción de ingresos para ver cómo afrontar la crisis. No solo habrá más gasto en salud y seguridad sino que la situación social será cada vez más compleja". Desde ese gobierno descartaron una eventual baja de salarios a los funcionarios, una idea que -según publicó LA NACION en su edición del viernes- está analizando el gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil.

En Salta -provincia que inició la renegociación de su deuda a sabiendas de que no está en condiciones de cumplir con los plazos programados este año-, el ministro de Economía Roberto Dib descartó que se barajen ajustes extras. Tampoco en San Juan dijeron estar preparando recortes en determinados sectores; sí comentaron que lo sanjuaninos que regresan del extranjero deberán pagar de su bolsillo la cuarentena en un hotel.

Ricardo Quintela en La Rioja -donde enfrenta, además del Convid-19, un fuerte avance del dengue- podría anunciar medidas en las próximas horas para tratar de que el impacto económico sea el más liviano posible.

El gabinete de Mario Arcioni en Chubut (provincia que atraviesa desde hace meses una crisis económico-financiera) "está analizando alternativas", pero todavía no hay definiciones. Una postura similar a la que expresaron a LA NACION desde la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta . "Se están analizando todos los escenarios posibles derivados de esta situación, extremando al máximo el cuidado de los recursos, para poder así afrontar las gastos esenciales que se aproximan, entre ellos el pago de salarios", afirmaron desde el gobierno porteño.

Otro de los gobernadores, en este caso del norte del país, expresó por lo bajo a LA NACION su preocupación de cara al futuro. "Hoy estamos pensando en la emisión de bonos para la emergencia. Este va a ser el camino si no dan respuesta", definió con dramatismo. "Están hablando todos con Wado [De Pedro]. La ayuda va a llegar", prometieron a este diario muy cerca del Presidente.