Las sentencias en juicios por corrupción que se conocerán el año que viene

El año que se va deja juicios orales de alto impacto político pendientes, sin terminar, por lo que en 2022, ni bien se retome la actividad judicial, se conocerán algunas sentencias relevantes. En particular contra los exfuncionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio de Vido y el sindicalista portuario Omar “Caballo” Suárez. Además, continuarán otros procesos como el que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner por el caso conocido como Vialidad Nacional, en el que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública, y avanzará el proceso para llegar al juicio oral en la causa de los cuadernos de la corrupción.

Termina 2021 con los alegatos en el megajuicio que enfrenta el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, donde además esta siendo juzgado De Vido como partícipe en una de esas acusaciones. Jaime seguirá detenido. La fiscal federal Gabriela Baigún pidió que Jaime sea condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, fraude y cobro de sobornos por la compra de trenes chatarra. Está acusado de adquirir un yate de mas de un millón de dólares y un avión de US$5.000.000, además de casas, autos, departamentos y hoteles .

Rechazan el arresto domiciliario de Ricardo Jaime Archivo

Al regresar de la feria judicial de enero, los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panello y Fernando Canero dictarán un veredicto. Jaime tiene tres condenas firmes y otros 13 procesos en trámite –cuatro en juicio oral.

Jaime lleva preso casi 6 años y tiene una condena a seis meses de prisión en suspenso por la sustracción de pruebas; a un año y dos meses de prisión por recibir dádivas en un juicio abreviado donde acordó esa pena con el fiscal, y finalmente la condena a 5 años de cárcel por administración fraudulenta por la tragedia de Once. Pero esa condena fue elevada a 8 años cuando la Casación revisó el caso y lo condenó por estrago también. Jaime fue a la Corte porque dijo que ese aumento de pena no tuvo doble conforme, sino que solo fue decidido por la Casación. El máximo tribunal le dio la razón y mando a revisar ese aumento de pena por otra sala de Casación.

Jaime es el último funcionario kirchnerista que sigue preso.

En cuanto a De Vido, la fiscalía pidió que sea condenado a cuatro años de prisión. El ex ministro del kirchenrismo ya fue condenado por la tragedia de Once a cinco años de cárcel en un fallo que no está firme.

Caballo Suárez

Además de este juicio, apenas se retome la actividad judicial se conocerá el veredicto en el juicio que enfrenta el exhombre fuerte del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez por asociación ilícita, entorpecimiento de vías navegables y coacción para tomar parte en huelga.

Lo juzgan los jueces Daniel Obligado, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez. Suárez viene bien en este juicio y así como Jaime la tiene complicada, el sindicalista podrían verse librado de los cargos en su contra. Por lo pronto ya consiguió que el Tribunal Oral Federal 4 por mayoría le quitara una tobillera electrónica con la que se lo vigilaba mientras está fuera de la cárcel.

Omar "Caballo" Suárez espera una definición en el juicio por entorpecer vías navegables y asociación ilícita PATRICIO PIDAL/AFV - LA NACION

El fiscal de la causa es Patricio García Elorrio. Los jueces Daniel Obligado y Gabriela López Iñiguez no se opusieron al pedido de Suárez teniendo en cuenta que el proceso está por llegar a la etapa de alegatos alegaciones y hace 5 años que tiene restringida su libertad ambulatoria.

Suárez vive en Monte Caseros, Corrientes, está acusado de supuesta extorsión y entorpecer las vías navegables al quitar la colaboración de sus marineros para que los barcos que entran y salen del puerto puedan maniobrar. Asimismo está acusado de una defraudación por movimientos de fondos de su sindicato, una fundación y de una mutual. Pero al parecer las acusaciones quedarían debilitadas por falta de certezas en los peritajes contables y porque su actividad puede quedar al amparo del ejercicio del derecho de huelga. El gremialista está siendo juzgado junto con otros 25 imputados.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Asimismo, el 2022 continuará el juicio contra Cristina Kirchner por Vialidad Nacional. Restan que declaren medio centenar de testigos. En la última audiencia del año a fines de diciembre, declaró del arrepentido Leonardo Fariña, quien dijo que las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez tenían sobreprecios y que se dedicó a “hacer negro el dinero blanco”.

Fariña, ya condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero, contestó las preguntas del fiscal Diego Luciani. A Cristina Kirchner la juzgan Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Cristina Kirchner, en el centro, durante el juicio por la obra pública en Santa Cruz; adelante, Lázaro Báez y Julio De Vido JUAN MABROMATA / AFP - AFP

Este juicio, que comenzó en mayo de 2019, es el único en curso contra la vicepresidenta, aunque tiene recursos pendientes en la Corte Suprema que podrían voltearlo.

El otro juicio que está en las gateras, sin fecha de inicio, es el de los cuadernos de la corrupción. Los jueces son Fernando Canero, Enrique Mendez Signori y Germán Castelli. Este último juez está litigando en la Corte para seguir en este tribunal. El cuestionamiento se dio porque es un juez trasladado desde otro tribunal federal.

Los jueces ya decidieron citar a juicio en dos tramos de esta causa, donde los abogados y la fiscalía a cargo de Fabiana León analizan sus propuestas de testigos y otras evidencias que usarán en el juicio oral, que es dudoso que comience el año que viene.