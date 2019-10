Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

En medio de su incursión por la provincia de Córdoba como parte de su campaña, el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, denunció que el gobierno de Mauricio Macri "se copia de las medidas" que propuso el propio exministro de Economía antes y después de las PASO del 11 de agosto último, pero dijo que "lo hace tarde y mal".

En declaraciones a Radio Continental Córdoba, Lavagna aseguró que "el Gobierno lo que está haciendo es copiar una por una las medidas que Consenso Federal viene exponiendo desde marzo".

Sin embargo, fue más duro en la crítica. "Pero lo hace tarde y mal. Por ejemplo en el caso de las reservas, el control de cambios. Llegan dos meses tarde. Perdieron 4 ó 5 mil millones de dólares por no haber hecho las cosas a tiempo", señaló. También aseguró que "algunas medidas son sólo hasta diciembre". Ello, sugirió, podría generar fuertes distorsiones luego de que caduque el plazo de su vigencia.

El exministro de Economía de Eduardo Duhalde respaldó el fallo de la Corte Suprema que determinó ayer que el impacto fiscal de las medidas del Gobierno no lo absorban las provincias sino que lo asuma la Nacion. Se trata de unos 30.000 millones de pesos que la Nacion dejaría de coparticipar a las provincias por la eliminación del IVA para los alimentos y por la rebaja en el impuesto a las ganancias.

"Estoy a favor de lo que decidieron. Hay un argumento económico fundamental: éstas son medidas que pretenden mitigar los daños producidos por la política económica del Gobierno central. No fueron las provincias las responsables de la situación de recesión, desempleo y pobreza. Si fue el Gobierno el que cometió los errores, le corresponde hacerse cargo", dijo Lavagna.

También criticó otras medidas que se tomaron desde la Casa Rosada. "Subir el salario mínimo, subir la Asignación Universal por Hijo, eliminar el IVA, bajar Ganancias... Todas esas medidas que vienen anunciando tarde y mal, y en proporciones que no alcanzan, son necesarias para poner en marcha la economía. También hay que bajarles los impuestos a las Pymes", dijo Lavagna. Esas propuestas habían sido impulsadas por Lavagna antes y después de las PASO como parte de un plan de reactivación económica del consumo, la producción y las inversiones. Ese paquete había sido promovido como un plan para "Poner plata en el bolsillo de los argentinos".

Durante el día, Lavagna y su candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, se habían reunido en Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti y participaron del Ciclo Diálogos Políticos, titulado "Claves para la gobernabilidad en la Argentina". "El Gobierno pone a las finanzas antes que a la gente", había dicho el candidato a presidente en esa disertación.

En una conferencia de prensa en la Bolsa de Comercio de la capital cordobesa, Lavagna afirmó: "Cuando se trata de la gente, no hay fondos. Cuando se trata de pagarle a especuladores financieros, los fondos aparecen".

"La Corte tomó una medida razonable. Son medidas que sugerimos hace muchos meses. Ahora el Gobierno las anuncia a regañadientes, y en realidad, son medidas que tienden a palear la crisis que generó el gobierno nacional. No es responsabilidad de las provincias. Me parece lógico que no pase a las provincias. Quien ha creado el problema es quien tiene que resolverlo. El Gobierno debe financiarlo", dijo el candidato.

"En los últimos tiempos han subido 10 puntos las tasas de interés y nadie preguntó si había fondos para pegar eso. Cuando se trata de la gente, no hay fondos. Cuando se trata de pagarle a especuladores financieros, los fondos aparecen. Ponen primero las finanzas antes de la gente, y lo lógico es que en un país con pobreza y hambre primero esté la gente", aseguró el exministro.

Sobre la reunión que mantuvo con Schiaretti, Lavagna señaló que "el gobernador es un viejo amigo de ambos, siempre hemos hablado con mucha claridad. Respetamos su postura de manejarse el sistema de boleta corta. Hoy la discusión tuvo que ver con cómo percibimos la situación del país que es muy compleja. Fue una reunión con muchas coincidencias".