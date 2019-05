Lavagna vuelve a tomar distancia del PJ alternativo: "Es un tema terminado"

El exministro de Economía puso incluso en duda su candidatura presidencial; "Yo no soy obstáculo, puedo estar o no estar", dijo Crédito: Prensa Pichetto

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 13:45

El clima sigue siendo de altísima tensión en el peronismo no kirchnerista. El exministro de Economía y precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna , consideró hoy que la definición de una candidatura presidencial del "espacio del centro" mediante unas PASO forma parte de la "politiquería" y "es un tema terminado", mientras que los cuatro líderes de Alternativa Federal (AF) ratificaron desde Córdoba las primarias como vía de resolución.

No obstante, Lavagna señaló que "se seguirá dialogando" entre los dos sectores en pugna y que "se verá, todavía hay tiempo". Si bien dijo que es "candidato a presidente" también dejó entrever que podría correrse de la carrera presidencial: "Partan de que yo no soy obstáculo, puedo estar o no estar".

En ese sentido, señaló: "Si volví a alguna actividad fue no por decisión propia, sino porque me vinieron a buscar, y no uno sino distintos sectores, pero si ayuda uno está presente y si no ayuda no está". También deslizó que "llega el momento en el que uno tiene que priorizar la coherencia: no se trata simplemente de ganar una elección, sino después de gobernar".

Durante una disertación que ofreció hoy en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), en el Club Americano, el precandidato de Consenso 19 definió tajantemente que "por el momento el espacio del medio está expresado por un lado por Alternativa Federal y por otro lado por Consenso 19". Es decir, funcionan por andariveles separados y sin puntos de encuentro.

Cerca de Lavagna señalaron a LA NACION que "por ahora es candidato de Consenso 19" y que "hasta el 12 de junio, fecha de cierre de las alianzas en la Justicia, puede pasar cualquier cosa, nada está definido". Pero el malestar de Lavagna con los líderes del peronismo federal es evidente y no lo puede disimular.

"Politiquería"

Cuando LA NACION lo consultó sobre si había una gestión encaminada para reunirse con el gobernador de Córdoba y armador de ese espacio, Juan Schiaretti, Lavagna dijo "tema terminado, basta de política con "P" chiquita". Y cuando el moderador de la charla, el periodista Jorge Rosales, le preguntó al comenzar la disertación por la reunión de hoy en Córdoba entre Schiaretti y los precandidatos de AF, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, el exministro de Economía dijo risueñamente: "No se podía evitar meter la politiquería en esto".

El evento fue organizado en conjunto por la Cámara de Comercio Argentino-Británica y la Cámara de Comercio Argentino Canadiense. Unos 400 empresarios escucharon atentamente a Lavagna, que anunció allí la presentación de un proyecto de ley para constituir un Consejo Económico y Social.

"En todo caso partan de que yo no soy obstáculo, puedo estar o no estar", dijo enigmático. Y señaló: "Si volví a alguna actividad fue no por decisión propia, sino porque me vinieron a buscar, y no uno sino distintos sectores, pero si ayuda uno está presente y si no ayuda no está".

En su explicación, Lavagna hizo referencia a su malestar con Massa aunque no lo nombró. "Ha habido una serie de indefiniciones en algunos de los actores sobre efectivamente donde van a quedar incluidos durante el proceso electoral, lo cual ha dificultado precisamente el proceso de unidad, que originalmente fue un proceso de unidad y se fue separando", dijo.

También dejó ver su enojo con Schiaretti y los otros precandidatos por haber impulsado unilateralmente las PASO como método de definición de la candidatura. "El hecho de que la semana pasada se hablara de elecciones internas posibles donde particiarían candidatos que están en el espacio K no hizo más que generar un confusión adicional", señaló el precandidato de Consenso 19.