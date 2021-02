El hijo menor de Lázaro Báez habló en una entrevista con LN Crédito: Horacio Córdoba

26 de febrero de 2021 • 14:11

Horas antes de encontrarse con su padre, Lázaro Báez, su hijo Leandro, condenado a cinco de prisión en la causa de la ruta del dinero K, habló con LN+ y dijo: "Me hago cargo de lo que digo, pero creo que la Justicia le mandó un mensaje al Gobierno".

Hace un año y medio que Leandro Báez no ve a su padre y por eso, ahora espera con ansias el encuentro y "tomar unos mates". El hijo de Báez reconoce que si bien esperaba la condena, nunca pensó que en su caso iba a ser tan alta.

"Cuando se crea austral construcciones yo tenia 13 años. Lo de los millones es algo que la justicia esta investigando, creo que la justicia mando un mensaje al gobierno", dijo y está espectante a la resolución de la apelación

En la causa conocida como "la ruta del dinero K", el empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción.

El fallo además condenó a otras 22 personas incluidos el hijo de mayor de Báez, Martín a 9 años de prisión, como coautor), Leandro (a 5 años), Luciana (a 3 años, con cumplimiento en suspenso) y Melina Báez (a 3 años, con cumplimiento en suspenso), ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló ese dinero que fue blanqueado tras sucesivas operaciones en paraísos fiscales de América y Europa.

En la entrevista contó que, no espera que su padre le pida perdón, pero reconoció que le pidió que "aclare la situación" y que diga "qué es lo que hizo y lo que no hizo". Leandro piensa que si su padre lo hace, también aclararía la situación de los hijos.

Aunque luego reflexionó: "Lázaro no va a hablar, él se esta haciendo cargo. Mi papá es un tipo duro. Él no es de hacer ciertas cosas, como lo hicieron otros empresarios que hablaron".

"Néstor era su amigo, lo respetaba y se veían cada vez que podían. Con Cristina la relación no era la misma. Una sola vez compartí con ella un almuerzo, algo mediático", dijo el hijo condenado de Lázaro Báez y agregó que el día de la muerte de Néstor Kirchner, fue una de las pocas veces que lo vió llorar a su papá.

Un año y medio hace que no lo ve, la ultima vez hablaron solo sobre temas familiares. No queria hablar de la causa para no generar roces

Un grupo de gente trató de sacar ventaja y "encapsularon" a Báez

Me enojaba cosas, problemas familiares

Me parezco en todo a mi papa, por eso chocamos tanto. Nos mlesta que nos digan las cosas, somos frontales los dos. No le encuentro sentido decir que nos parecemos en algunas cosas porque vivimos momentos distintos

Cuando empezó el proceso empecé a pensar muchas cosas

Yo esperaría a que la condena quede firme, y después le diré. Lo tendré que hablar. Pero tengo fe en la apelación

Nuestro alegato fue muy claro, no lo entendieron o no quisieron entenderlo, nosotros éramos beneficiarios de una cuenta, sí. Pero no hicimos transferencias ni uso de ese dinero.

Cuando mi papá salga de Ezeiza vamos a hablar. Hoy lo voy a ver, tomaremos unos mates.

Yo sabia que iba a haber condena, pero no tan alta, fue una causa muy mediática. La condena salió en todos lados, por eso creo que es difícil trabajar con esa presión

La plata la genero Baez con su empresa, nosotros éramos parte de la empresa como empleados. Pero el que manejaba todo él.

Gadín fue el que hizo el organigrama de la empresa, pero Lazaro lo violaba, el decidía todo.

Lazaro invertía en santa cruz porque ama santa cruz, decía que era su jubilación

Cuando hablan del 2013 que se creó austral construcciones, era una empresa contratista.

No soy partidario de ningún gobierno, ni cristina, ni alberto ni Macri, yo me defiendo a mi solo porque en esto estoy solo.

No había una relación familiar entre nuestra familia y la de Kirchner. La relación de Lazaro con cristina era de la viuda de su amigo, nada más.

No me gusto la declaración de Lazaro Báez, yo se que el esta grande y necesitaba un ayuda memoria, me hubiese gustado que sea espontáneo. Pero con relacion a los hijos me gustaría que hubiese aclarado, porque no todos tenemos la misma relacion

Me sorprendieron las declaraciones de Parrilli. Es raro que salga ahora hablar él, porque esta condena es un mensaje de la justicia, y en la causa de vialidad que está cristina.

Yo creo que la obra publica es mucho mas grande que Lazaro Báez. Pero en ranking de las empresas hay muchos mas empresarios, en cada provincia hay un Lazaro Báez. Un austral construcciones en cada provincia.

Fariña. La plata no es para cualquiera. Hay gente que no sabe manejarla. Tendría que haber sido perfil más bajo.

Yo trabajo en negro, prefiero no dar más detalles porque una vez nombre a un amigo y le cayo la AFIP.

Pienso todo el tiempo en mi familia, me preocupa no tengo miedo

Creo que voy a poder reducir mi condena, no tengo dudas.

A Martín (hermano preso) tengo ganas de ir a verlo, dejar de lado el ego y que sepa que tiene mi apoyo incondicional.

Sobre el divorcio de los padres. El divorcio no quiero meterme porque es personal de mis padres.

Laburo en negro porque por ser el hijo de Baez no creo que alguien me contrate en blanco. Tengo una condena social.

Una vez tuve un cruce con un periodista, luego le pedí disculpas, pero me dio bronca que en el caso del country no se vio que había otros presos ahí con tobilleras. Se lo toma a Lázaro como icono de la corrupción y no es el único.

Esta demostrado en el expediente que hay una fotocopia del pasaporte, pero ni siquiera firme yo.

Si pudiera barajar y dar de nuevo, hubiese terminado de estudiar.

Creo que él hizo lo que sintió, abrió cuentas como hicieron varios y puso a sus hijos como beneficiarios.

Aclaró la situación de cada hijo, pero lo hizo tarde. No lo tomaron en cuenta.

No se si estaría en la situación de mi padre, no se si hubiese llegado a hacer las cosas que hizo él.

Me duele la condena social más que nada por mis hijos. Llegado el momento lo hablaré.

Ahora vamos a trabajar con los abogados para la apelación

El primer gesto hacia mi padre será un abrazo, una palabra.

El es leal a su amigo,

Cristina piensa en ella y su familia, como hago yo.

Actualmente, Lázaro Báez se encuentra bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica en una casa ubicada en un barrio cerrado del conurbano bonaerense. La Justicia mantiene las coordenadas de su domicilio actual bajo reserva.

