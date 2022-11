Leandro Santoro reveló cómo tras quedarse afuera del Gabinete en 2019 y llamar a Santiago Cafiero le ofrecieron crearle un lugar en el Estado: “Te armamos una secretaría”

escuchar

Siempre reconocido como una persona de estrecha confianza del presidente Alberto Fernández, el diputado nacional Leandro Santoro reveló ayer que el mandatario no le habló más cuando ganó las elecciones en 2019 y que también lo dejó afuera del Gabinete. Sorprendido por esa situación, expuso que se comunicó con el exjefe de Gabinete y actual ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y que luego de esta conversación le ofrecieron crear para él una dependencia estatal. “Te armamos una secretaría”, le dijeron, según el legislador oficialista por la ciudad de Buenos Aires.

Primero Santoro narró que tenía una amistad con Fernández en las épocas en que estaba distanciado de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Era amigo de él siendo candidato de Cristina yo y él siendo jefe de campaña de [Florencio] Randazzo. Me juntaba a morfar diciéndole: ‘No sé qué carajo están haciendo, qué ven con Randazzo’. No por el flaco, sino que con Cristina candidata se acabó la discusión”, comenzó en Neura Media.

“Cuando él recompone su relación con Cristina me pongo muy contento porque me parecía que era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto, me imaginaba que Cristina iba a ser candidata y que por ahí él iba a ser su jefe de Gabinete. Nunca me imaginé la jugada de ir de vicepresidenta de Alberto presidente”, siguió en cuanto al momento en que Cristina Kirchner decidió que Fernández encabezara una fórmula con ella como escolta.

En ese momento, le dijo al actual Presidente que cuente con él para lo que necesite, de acuerdo a lo que detalló. Sin embargo, la actitud de Fernández fue otra. “Faltando 10 o 15 días para que él asuma a mí me dejaron de llamar, él. De hecho se decía ‘Santoro va a ser viceministro, jefe de Gabinete, vicejefe de Gabinete’. Hay un punto donde se gana la elección y vos te das cuenta que todo lo que pasa después de que se gana la elección son posicionamientos personales de todos”, indicó el legislador nacional, quien dijo que en ese momento pensó que iba a ser viceministro.

“Y no me llamaron”, aseguró y siguió: “De hecho lo llamé a Aníbal [Fernández]. Los periodistas me llamaban y me decían: ‘¿Qué vas a ser?’. Y les decía: ‘Loco, no tengo información’. Y [Aníbal] dice: ‘Bueno, escribile a Alberto y preguntale directamente’”.

Santoro contó que lo llamo a Cafiero después de quedar afuera del Gabinete Twitter @santiagocafiero

Luego, Santoro reveló esa conversación con el primer mandatario. “Le mandé un mensaje y le dije: ‘Che, ¿tengo lugar en el Gobierno?’. Y me dijo: ‘Vos nunca me pediste nada’. Le dije: ‘Sí, es verdad. ¿Pero hay que pedir? A mí no se me ocurrió que te tengo que llamar para pedir’. Me dijo: ‘Bueno, hablá con Santiago’”, indicó en cuanto a ese intercambio.

Pero eso no fue todo. “Lo llamé a Santiago. Me dijo: ‘Uy, no nos dijiste nada’. Dije: ‘Bueno, está bien, no tengo nada que decir’. Me dijeron: ‘Bueno, te armamos una subsecretaría, una secretaría, porque hay tareas que vos podrías armar’. Les dije: ‘Ni en pedo’. Yo no quería. Después me buscaron un lugar en el Ministerio de Trabajo. No es que estaba buscando laburo, me dolió que no hayan pensado en mí al principio”, remarcó Santoro.

“Me jodió que no me hayan tenido en cuenta”

Manifestó también que estuvo 100 días sin hablar con el Presidente y que cuando tocaron el tema Fernández volvió a preguntarle por qué no le había pedido un lugar en la gestión nacional. “Yo vengo del radicalismo, boludo, no sé... ¿Te voy a andar pidiendo?”, aseguró que le respondió.

Más tarde dijo que entendió la decisión del mandatario porque asumió tener un alto perfil público, pero no ser un “tipo importante”, manejar poder, ni tampoco estar en el sistema de decisiones. “De cualquier manera me jodió que no me hayan tenido en cuenta. Tres meses sin hablar estuve: diciembre, enero y febrero. En marzo recién volví a aparecer cuando vi que había un quilombo”, indicó.

En cuanto a esto último, expresó que el acercamiento se dio en el momento en que Elizabeth Gómez Alcorta, que en ese entonces era ministra de las Mujeres, cuestionó a Cafiero. “Yo le mandé un mensaje y le dije: ‘Alberto, los ministros no le cuestionan al jefe de Gabinete en público’. Ahí me dijo: ‘Sos un boludo, te quiero mucho, ¿querés ser asesor mío?’. Le dije: ‘Sí, pero sin cobrar’. Y bueno, estoy para el proyecto, para lo que haga falta”, concluyó.

