Legislativas 2025: quiénes son los Diputados que no renuevan sus bancas

Las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre marcará el final de varios históricos en la cámara de Diputados. Solo el 30% de los representantes que cuentan con chances de renovar sus mandatos serán de la partida en la próxima contienda electoral. Entre los que dicen adiós hay figuras del peronismo, el radicalismo y Pro.

Diputados: se renuevan las bancas

Por el peronismo, quienes no renovarán sus bancas bajo el sello de Unión por la Patria son Leopoldo Moreau -presente en la Cámara en los períodos 1983-2005 y desde el 2017 a la actualidad-, Carlos Heller -representante por CABA entre 2009-2017 y 2019-2025- y Carlos Gollán, que defiende el escaño por la provincia de Buenos Aires desde 2021.

Cecilia Moreau será reelecta como presidenta de la Cámara. La oposición mirando la sesión de diputados por TV para no dar quórum. Carlos Heller fabian-marelli-11419

Por el radicalismo, los que se despiden son Martín Tetaz -2021-2025-, Rodrigo de Loredo, quien especuló hasta último momento ser considerado en el armado cordobés de LLA, Julito Cleto Cobos, ofuscado por el cierre de listas en Mendoza , y el aliado Facundo Manes, quien aspira a obtener un lugar en el Senado.

SESIÓN ESPECIAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS La Cámara de Diputados de la Nación realizará una sesión especial solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni y otros diputados, a fin de considerar: Convenios, Tratados, Acuerdos y cargos de Cónsules y Vicecónsules. Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Boleta Única de Papel (consideración de las modificaciones introducidas por el H. Senado). Ley 26.216 de Armas de Fuego. Abordaje integral del Crimen organizado. Marcos Brindicci

Finalmente, quienes dejan su lugar en Pro son María Eugenia Vidal, quien posteó en LinkedIn que “El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, Fernando Iglesias, quien sueña con ser nombrado en la embajada de Roma, Gerardo Milman, cercano a Bullrich pero afuera del armado de la PBA, y Luciano Laspina.

Entrevista con María Eugenia Vidal. 09/05/2025. Hernan Zenteno - La Nacion

Otro integrante de las filas “amarillas” que abandonará su puesto en la Cámara baja es el exárbitro Héctor “La Coneja” Baldassi, quien en más de una oportunidad votó en contra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno.