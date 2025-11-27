Legislatura porteña: Pro logró destrabar la sesión para aprobar el presupuesto 2026 tras una ardua negociación con LLA

En medio de una negociación política a varias bandas, el oficialismo porteño logró destrabar la sesión de la Legislatura para sancionar el presupuesto 2026 y crear el sistema penitenciario de la Ciudad. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, llegó a un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) tras ceder a sus demandas de mayor alivio fiscal. Cuenta también con el apoyo de la UCR y el interbloque del larretismo y Confianza Pública.

La tregua entre LLA y Pro en la Ciudad había empezado a tambalear. En el bloque violeta sabían que Pro necesita aprobar el presupuesto antes del recambio de la cámara -cuando se convierta en la tercera minoría- y, envalentonados por los triunfos electorales de mayo y octubre, venían presionando a su aliado por una mayor reducción impositiva. Es el motivo por el que habían votado en disidencia el dictamen de comisión, hace dos semanas.

Según pudo saber LA NACION, ambos espacios habrían alcanzado un acuerdo ayer a la noche, después de que se reprogramara la reunión de labor parlamentaria para esta mañana. Sin embargo, en el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei, evitaron confirmar su apoyo hasta tener la versión final del proyecto.

Los libertarios querían asegurarse que el oficialismo local incorporara sus demandas: la exención de Ingresos Brutos para Fondos Comunes de Inversión y del Impuesto a los sellos para créditos hipotecarios de vivienda única y el financiamiento de tarjetas de crédito, entre otras.

“Acompañamos el Presupuesto porque esta vez hubo una escucha real del jefe de Gobierno a las propuestas de nuestro bloque, en línea con la agenda del Presidente Milei”, confirmó finalmente Ramírez a horas de que arranque el debate. “El mensaje de las elecciones fue claro: cuidar cada peso y hacer eficiente al Estado. Ese es nuestro compromiso”.

En LLA apostaban también a conseguir posiciones clave en la renovación de autoridades de la cámara, prevista para la semana que viene. Anhelan quedarse con la vicepresidencia segunda, hoy a cargo del peronista Matías Lammens, y la presidencia de la comisión de Presupuesto, históricamente en manos del oficialismo. Es una moneda de cambio con la que habría jugado LLA, más allá del contenido formal de los textos, aunque no está confirmado que lo hayan obtenido.

Después de arduas negociaciones, el bloque violeta -de ocho legisladores- acompañará no solo el proyecto de presupuesto 2026, sino también las iniciativas asociadas: Código Fiscal y ley Tarifaria. Ambos textos cuentan, a su vez, con la anuencia del bloque de la UCR -que coincide con las modificaciones introducidas a instancias de LLA- y el interbloque que integran el larretismo y Confianza Pública. Así, Pro reunió los 31 votos que necesita para avanzar con las leyes fiscales y arancelaria.

“Nosotros también habíamos presentado la baja de impuestos a los sellos, fundamentalmente de operaciones comerciales que afectan al vecino de la ciudad como es por ejemplo la compra de inmuebles”, señaló Graciela Ocaña (Confianza Pública), que apoyará el texto modificado, pese a cuestionar que la mayor inversión para el desarrollo del sur de la ciudad sea la renovación del autódromo Gálvez.

En Unión por la Patria, en cambio, cuestionan las prioridades de la administración macrista. En la previa de la sesión, anticiparon a LA NACION que, a menos que lograsen incorporar beneficios para monotributistas -perseguían la exención de ingresos brutos para todos los adheridos al régimen y no solo las primeras categorías- y mayor inversión en vivienda, no acompañarían la ley de leyes porteña ni las iniciativas conexas.

SAQUEMOSLE INGRESOS BRUTOS A TODOS LOS MONOTRIBUTISTAS PORTEÑOS



Necesitamos que los monotributistas, a quienes Milei quiere aumentar los impuestos, dejen de pagar Ingresos Brutos en la Ciudad. También es necesario acompañar a los sectores gastronómicos que están tan golpeados y… — Claudia Neira (@NeiraClaudia) November 19, 2025

Distinta es su posición respecto del otro eje central de la sesión que comenzará este jueves a las 20.30. Se trata de la creación del sistema penitenciario local. Hay dos proyectos sobre esta cuestión: la creación de la Agencia Penitenciaria y la ley de ejecución penal.

Según indicaron en el entorno de Claudia Neira, presidenta del bloque peronista, a LA NACION, la bancada votará a favor de las iniciativas que vienen discutiendo desde hace meses en las comisiones de Justicia, Seguridad, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Presupuesto. La creación del régimen fue dictaminado el martes.

A los 18 legisladores de Unión por la Patria, el bloque oficialista, de 11 integrantes, sumaría a los ocho libertarios y los siete radicales bajo la conducción de Manuela Thourte. Por la UCR hubo varios negociadores circulando por los pasillos de la Legislatura en los últimos días.