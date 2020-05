Luis Majul mano a mano con Leonardo Fariña 37:04

Video

Leonardo Fariña decidió apartarse del programa de protección a testigos, y en el ciclo La Cornisa emitido por LN+, dialogó con el periodista Luis Majul sobre por qué tomó esa decisión. "No perdamos la memoria sobre quién es la Vicepresidenta de la Nación", alertó. Además, compartió su opinión sobre el estado del sistema penitenciario argentino y cómo impacta la actual pandemia del coronavirus en la política.

Con respecto a por qué renunció al programa de testigos protegidos, Fariña explicó que fue debido a una "sumatoria de factores", y expresó: "Yo lo venía pensando desde febrero del año pasado. No te voy a negar que considero que era completamente incompatible mi estadía en el programa de testigos cuando esa dirección depende directamente del Ministerio de Justicia, que a su vez es una dependencia del Poder Ejecutivo, cuando la vicepresidenta de la Nación volvía a ser Cristina , y cuando automáticamente por lo menos en mi previsión estaba que todas las autoridades iban a ser designadas por sus intereses. No sé si la palabra es 'infundir temor', considero que esas personas están acostumbradas a gobernar o a transitar infundiendo temor" .

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich , que también se encontraba en la mesa, opinó que actualmente había un sistema para hacer que quienes se encuentran bajo el paraguas de protección de testigos, "se arrepientan de su arrepentimiento".

Majul le preguntó a Fariña si el estaba arrepentido. "En absoluto. Te voy a dar un ejemplo y es lo único que voy a hablar de la causa en la que yo estoy, porque el juicio está próximo a terminarse, pero te voy a dar un dato fáctico. Desde febrero del año pasado que empezó el tema de la causa Dolores, horas y horas durante semanas, estuvo C5N diciendo que yo había sigo guionado. Esa causa obviamente a lo que hace a mi persona quedó absolutamente en la nada, ni siquiera fui imputado por el juez, a pesar de haberme presentado espontáneamente tres veces. Se da una particularidad, y hay un nuevo director de AFIP, y resulta que en el juicio de La ruta del dinero K , el cual yo estoy cursando, se dieron dos alegatos y parte del tercero. En los tres alegatos que representan tres organismo del estado, todos acusaron como delito precedente a la asignación fraudulenta de obra pública, ergo, ratifican el papel y la relación espuria entre Lázaro Baez y Cristina Fernández de Kirchner ".

Fariña también habló sobre su experiencia en la cárcel . En la actual polémica centrada en la excarcelación de presos a partir de la pandemia del coronavirus, él dio su mirada con respecto a cómo se vive actualmente en las prisiones del país: "Una de las cosas que el Estado debe trabajar es el sistema penitenciario. El sistema es deplorable, hay una sobrepoblación carcelaria importantísima. Las condiciones también van por fuera de lo que la constitución dice. Entonces, mi posición es que la excarcelación no tiene que ser la regla . Las cárceles tienen un nivel de población apto, entonces si vos estás en ese nivel de población con las medidas de sanidad aptas, la pandemia no debería representar un problema para el sistema carcelario ".

Por último, se refirió a los pedidos de excarcelación de personas que ocuparon importantes cargos políticos. "Mi mayor controversia en este momento es cuando, a partir de una situación de un conflicto sanitario por el Covid, se aprovecha la situación para marcar diferencias en los derechos de las personas a pesar de que estén detenidas . Yo no entiendo cómo el Secretario de Derechos humanos presenta siete escritos en siete juzgados distintos pidiendo libertades. Si hoy yo estuviera detenido, ¿por qué yo tendría menos derechos que Ricardo Jaime? El tema es que si vos representás los derechos humanos y hacés una política de derechos humanos para que en las cárceles no haya hacinamiento, no pidas por tu color político, pedí por Juan Pérez . No pidas por el tipo que te dice que fue ministro de Transporte y reconoció haber obstruido investigaciones y demás, porque fue funcionario público".