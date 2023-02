Levantan el acampe piquetero sobre la avenida 9 de Julio

escuchar

Tras cortar por más de 20 horas la avenida 9 de Julio, los manifestantes de la Unidad Piquetera (UP) levantan el acampe que mantenían desde ayer por la tarde frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo por bajas derivadas del proceso de regularización del programa Potenciar Trabajo. La decisión fue tomada por la dirigencia esta mañana en el marco de una asamblea llevada a cabo en el lugar.

“Levantamos el acampe dándole continuidad al plan de lucha, aunque no obtuvimos respuesta. Nos vamos a reunir mañana para definir qué nueva medida vamos a tomar la semana que viene”, declaró el dirigente de la UP y referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, a la agencia Télam.

A partir de la decisión comunicada, se espera que el tránsito comience a normalizarse en las próximas horas luego de permanecer interrumpido sobre la avenida 9 de Julio en el tramo que va desde la avenida Corrientes hasta San Juan.

La decisión de acampar sobre la principal avenida de la Ciudad fue tomada ayer a las 19 en una asamblea, luego de una jornada de protesta que comenzó a las 15 y que se mantuvo toda la tarde frente al edificio de la cartera de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano. La cartera encabezada por Victoria Tolosa Paz calificó la protesta como una nueva “extorsión” y ratificó el proceso de validación del programa.

“El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de Julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre”, afirmó la ministra de Desarrollo Social en declaraciones a FM Delta y agregó: “El ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el de Desarrollo Social que tiene como objetivo políticas públicas que garanticen que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para subsistir y tener un plato de comida en sus hogares”.

Con relación a las bajas del Potenciar Trabajo, la funcionaria dijo esta mañana en Radio Con Vos: “Cuando arrancamos el proceso teníamos 1.364.000 Potenciar Trabajo con un decreto que le ponía techo al programa. Nos hemos propuesto no bajar planes sino saber realmente que las personas que cobran el Potenciar existen y cumplen las condiciones. Esto nos permitió terminar con un padrón de 1.265.000 personas que han hecho todos los pasos que hemos exigido para sostenerse dentro del programa”.

A continuación, subrayó: “Este programa tiene condiciones: trabajar en una unidad productiva, en una actividad socio-comunitaria o estudiar. Eso lo certifica la Unidad Piquetera, el Polo Obrero, el MTS, la Coordinadora en Lucha, Libres del Sur; cargan el nombre y el apellido de la persona, y qué tarea están realizando con su porcentaje de presentismo (...) Eso es lo que hoy Belliboni no puede explicar, cómo el mes pasado dijo que los 10 mil Potenciar Trabajo que hoy no encuentra y no traer al Ministerio me decía que estaban o cocinando en una olla o limpiando en una escuela. Hay un montón de personas que no validaron la identidad, se suspendieron al 50% esos planes. Hay 100 mil personas que pudiendo validar los datos no lo hacen”.

Más tarde, Belliboni le respondió a Tolosa Paz: “Tiene un lenguaje gorila, exactamente igual al de Carolina Stanley, y es la creadora de la Mesa del Hambre que fue una puesta en escena de la campaña electoral (...) El método que utilizó, a sabiendas, iba a producir que mucha gente no pudiera ingresar al programa”.

Tras ello, acusó al Estado de “no estar presente” y se quejó: “No pueden tomar represalia contra la gente por no tener una virtualidad del nivel que se necesitaba para una auditoría que era muy compleja (...) Ayer vino gente al Ministerio a mostrar que no pueden validar los datos, presentamos casos con nombre y apellido. Nosotros actualizamos a más del 95% pero hay gente que no pudo, es una injusticia. Son 100 mil, pero aunque sean 10 es injusto”.

Asimismo, argumentó que “hay gente que inclusive no tiene luz” y comparó: “Anotarse en el IFE era más fácil”. “El FMI pedía exactamente esto, que se recortaran los gastos de la asistencia social. El recorte no sólo es en los planes, también es en la comida (...) Hemos recibido el 20% en pochoclos, ¿por qué le mandan eso a chicos con hambre?. Entregaron 8 de los 12 meses, se comieron la plata”.

Finalmente, cerró: “Ojalá la Ministra nos reciba y dejen las declaraciones gorilas, viniendo de un gobierno nacional y popular les debería dar vergüenza”.

