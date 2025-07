Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio

La jueza federal del Chaco Zunilda Niremperger levantó el secreto fiscal y bancario del pastor evangélico Jorge Ledesma, que cobró notoriedad tras recibir al presidente Javier Milei en la inauguración de su monumental templo que supuestamente financió -en parte- al convertir 100.000 pesos en dólares.

El fiscal federal del Chaco Patricio Sabadini pidió a la jueza esas medidas, junto a una batería de solicitudes al gobierno municipal, provincial y nacional ante la sospecha de que podría tratarse de un caso de lavado de dinero y evasión tributaria, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Milei y el pastor Jorge Ledesma

La medida de levantamiento del secreto alcanza al pastor Ledesma, su familia, una fundación y una empresa. Ledesma lidera la Iglesia Cristiana Internacional, que inauguró el enorme templo Portal del Cielo en Resistencia el 5 de julio pasado, con capacidad para 15.000 personas.

Sabadini pidió además información a la Unidad de Información Financiera (UIF) para saber si hay reportes de operaciones sospechosas y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Avanza ahora con una investigación patrimonial de los integrantes de la sociedad y un rastrillaje de sus operaciones comerciales para conocer sus egresos, ingresos y gastos.

A fondo - Pastor Ledesma - ANEXO

La Justicia además recibió información del Registro Público de Comercio del Chaco de donde surge que Ledesma no presenta balances desde 2016 y que no están registrados en ARCA, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

A partir de estos datos la fiscalía trabaja sobre varias hipótesis de lavado de dinero, con la posibilidad de que exista un delito precedente en la financiación de la construcción del templo o en la posible evasión fiscal.

Aquí se puso la lupa sobre los mecanismos de recaudación de fondos de la Iglesia y si, como expresó el hijo de Ledesma, las donaciones, o el diezmo es anónimo, lo que impide hacer un seguimiento del dinero y favorece maniobras de lavado.

Milei llegó hasta Resistencia para inaugurar el templo, que según estimaciones de la justicia chaqueña, demandó para su construcción decenas de millones de millones de dólares.

El fiscal Sabadini puso la mirada sobre los aportes que recibió el pastor y los que realizó a la política, dado la gran influencia de esta Iglesia entre sus seguidores.

En ese sentido, el fiscal Sabadini está analizando una investigación que tiene abierta la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), especializada en lavado, realizada sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Portal del Cielo. Captura Portal del Cielo

Ambas iglesias evangélicas no tienen ninguna relación entre sí, según la Iglesia el Reino de Dios, aunque si para la justicia federal del Chacho hay similitudes en su funcionamiento.

La causa sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios -que analiza Sabaini- está abierta desde 2020 y se centra en el pastor Ricardo Alberto Cis, líder y principal referente de la esa iglesia en el país.

La investigación cobró fuerza cuando Cis intentó comprar una radio, operación que puso en evidencia una desproporción entre su patrimonio y el monto invertido. Las autoridades comenzaron a cuestionar el origen de esos fondos y detectaron movimientos financieros sospechosos entre 2010 y 2014.

En 2010, 45 personas depositaron en total $4 millones en las cuentas de la iglesia. Entre 2012 y 2013, 26 donantes realizaron aportes que sumaron cerca de $160 millones, incluyendo donaciones de personas con asignaciones sociales bajas. De 2010 a 2014, se recaudaron al menos $260 millones, y la cifra siguió aumentando en años posteriores

Esa Iglesia tiene al menos siete inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, unos 14 en la provincia de Buenos Aires y varios en otras jurisdicciones. Cuenta con 186 vehículos y un avión Cessna 750.

El caso estuvo inicialmente a cargo del Juzgado de Sandra Arroyo Salgado, pero por conflictos de competencia fue asignado al fuero penal económico. Actualmente lo instruye el juez en lo penal Económico Diego Amarante y el fiscal Emilio Guerberoff.

Portal del Cielo. Leandro Zdero, Apóstol Jorge Ledesma y apóstol Guillermo Maldonado Prensa

Para el 30 de agosto de 2025 están citadas a declarar 13 personas, en la causa entre ellos, María Idineo Oracz de Assis, presidenta en Argentina, Ramón Raitelli, tesorero y otros apoderados con conexiones al bolsonarismo en Brasil (Douglas Alves Coutinho y Carlos Alberto Souza Magalhaes).

La Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada en Brasil en 1977 por Edir Macedo, tiene presencia global y protagonizó varios escándalos por sus finanzas.

Las declaraciones de uno de los hijos del pastor Ledesma del Chaco sobre la conversión inexplicable de 100.000 pesos en 100.000 dólares como puntapié inicial para la construcción del templo desencadenó la investigación de Sabadini.

Sabadini no acusó a Ledesma de delitos, pero puso en marcha una serie de pedidos de información para recopilar información, reunir pruebas y, así, llegar a formular un requerimiento ante la Justicia Federal.

La posible inyección de dinero público en las arcas de la iglesia “Portal del Cielo” es uno de los objetivos de la pesquisa preliminar que se inició.

Cristian Ledesma, hijo del pastor, declaró en una entrevista en Radio Con Vos cómo se financió la construcción del “megatemplo” en el que Milei estuvo el 5 de julio pasado para cerrar un congreso religioso con un discurso en el que fustigó al kirchnerismo y dijo que “no debe haber nada más antijudeocristiano que la idea de justicia social”.

“En la caja de seguridad teníamos pesos guardados, que eran un ahorro de la iglesia y la contadora tenía el registro de lo que había ahí”, señaló Ledesma en sus declaraciones radiales.

Añadió que su padre pasó a hacer un arqueo: “Había pasado más de un año y la contadora le dijo que según su registro lo que había ahí eran 100.000 pesos. Pero cuando abrió la caja vio 100.000 dólares. Pensó que era un error y le mandó fotos a la contadora. Pero no era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”.

El pastor Ledesma ya había ofrecido esa explicación en una reunión religiosa. “Estábamos por comenzar la construcción del templo grande y decidimos revisar cuánto teníamos en la caja de seguridad en el banco. En el papelito decía que teníamos ahí guardados 100.000 pesos y que yo había sacado de ahí 6000 para comprar dólares. Cuando reviso de nuevo, había 96.000 dólares. Ese día, nos cayó la fe para entender que el que iba a construir ese templo era él y no nosotros”, había dicho en esa reunión junto al pastor hondureño radicado en Miami Guillermo Maldonado.

Ledesma tiene un vínculo cercano con Milei, pero también buena llegada al exgobernador Jorge Capitanich y al actual mandatario provincial, Leandro Zdero.