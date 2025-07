Liberaron al periodista detenido en Chubut y respondió al mensaje de Javier Milei

El periodista y precandidato a diputado nacional Ricardo Bustos fue liberado este domingo por la tarde tras permanecer demorado un par de horas por asistir a un acto público de La Libertad Avanza (LLA) en Chubut. El evento estaba organizado por el diputado cercano a Karina Milei, César Treffinger, quien había impuesto una denuncia y orden de restricción perimetral contra Bustos.

“Desde los 18 años que soy liberal, no como el presidente del partido [Treffinger], que me metió una falsa denuncia de que había intimidado a su hijito con una foto“, declaró el periodista este lunes por la mañana. Según contó en diálogo con Urbana Play, hacía dos meses se había sacado una foto con el hijo de Treffinger y se la había enviado al padre en un gesto amistoso.

Y cuestionó: “No la hice pública en ninguna red, la hizo pública él y la utilizó para revictimizar a su hijo. Se la mandé diciendo que había estado muy bueno el acto y él me contestó con un emoji de una mano afirmativa. Dos meses después se siente amenazado y ‘oh, casualidad’ me denuncia dos días antes de un acto de campaña. ¿La foto es de hace dos meses y ahora me denuncia por amenazas y hostigamiento?“.

Bustos fue detenido por la policía el sábado por la noche en Esquel, donde se desarrollaba el acto de campaña, y trasladado a una comisaría local. La medida se basó en la denuncia de Treffinger, quien lo acusó de haber tomado y enviado la imagen del menor de 10 años con “tono intimidante”.

“Es una idea descabellada. Es una foto de un niño sonriendo conmigo que se la mandé al padre, dos meses después se sienten amenazados por esa foto”, insitió el periodista.

El conflicto escaló horas después, cuando el propio Javier Milei avaló públicamente al presidente del partido provincial y apuntó contra Bustos. En X, el mandatario compartió el posteo del diputado provincial ratificando la denuncia y añadió la sigla “NOLSALP” (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”), una expresión que utiliza en sus ataques a la prensa.

“Lo dijo en términos generales Milei, pero si supiera de mi trayectoria no lo diría. El Presidente a veces repostea cosas, pero lo que hizo Treffinger en nada empaña mi adhesión al Presidente porque soy liberal desde hace 40 años", respondió Bustos ante el mensaje en X del jefe de Estado y sumó: “El Presidente no conoce… En absoluto, no me ofende en nada“.

César Treffinger, actual diputado nacional, junto a Javier Milei.

Sobre las habituales críticas de Milei a los periodistas -profesión que aseguró ejercer desde hace 40 años-, dijo: “Lo comparto en términos generales. Todos sabemos que hay una parte de nuestra profesión que funciona con los famosos sobres. Yo tengo 40 años de profesión, eso no me alcanza a mi, pero hay mucho periodismo que aplaude o crítica según la cotización de su pauta publicitaria“.

También aprovechó para volver a apuntar contra Treffinger, a quien calificó de ser “el dueño” de LLA en la provincia patagónica, y desligó a Karina Milei de la responsabilidad del armado del partido. “Las autoridades del gobierno son su hijo, él y cuatro empleados que tienen. Eso es por decisión de él, Karina no tiene nada que ver con el armado en Chubut. Ella no se mete en cómo el señor Treffinger arma el partido a nivel de la provincia de Chubut, ella está a cargo del partido a nivel nacional", afirmó.

Finalmente, ratificó su precandidatura a diputado en las próximas elecciones y aseguró que este hecho no le “quitó las ganas” de participar de la contienda electoral: “Yo me someto a la libre competencia. En un espacio liberal hay libre competencia y que gane el mejor”.