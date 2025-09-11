Libertarios se quejan de una concejala que entró por LLA y anunció que no se acoplará al bloque violeta

Tras el duro revés electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del domingo pasado, se siguen sumando reproches por parte de la tropa digital libertaria contra el armado de Sebastian Pareja. Esta vez quien volvió a destapar la interna fue la concejala de Bahía Blanca Gisela Caputo, que a dos días de los comicios anunció que pese a haber sido candidata por LLA no se acoplará al bloque violeta. “Sigo siendo de Pro”, argumentó“.

“De hecho no me afilié a LLA, no hay una fusión y lo más probable es que en el Concejo Deliberante tengamos el bloque de Pro”, aseguró Caputo, quien este domingo logró renovar su banca luego que la boleta violeta que integraba y que encabezaba Franca Grippo se impusiera por más del 46% a la lista de Fuerza Patria que traccionaba el intendente Federico Susbielles.

“Mantenemos nuestra unidad. El Pro sigue siendo un partido político en el marco de una alianza. Pero no somos lo mismo”, aclaró la edil en diálogo con el medio local La Brújula TV. Así, la concejala, que reporta directamente a Cristian Ritondo, confirmó que si bien el acuerdo con los violetas “no se rompió”, se mantendrá dentro del bloque amarillo, o a lo sumo conformará un interbloque con los libertarios.

Rápidamente, la tropa digital libertaria, conformada por algunas cuentas afines al asesor todoterreno Santiago Caputo, salieron a cuestionar a la edil con un tiro por elevación contra Pareja, a quien le endilgan la derrota bonaerense.

“Esta es Gisela Caputo. Se metió en una lista de la Libertad Avanza y ganó. Ahora, 48 horas después anuncia que nunca fue libertaria y que no se suma al bloque de LLA. Otro gran éxito del gran armador Pareja”, arremetió el usuario libertario Elbuni, quien supo ser uno de los responsables de la filtración del video falso de Mauricio Macri en plena veda antes de la elección porteña del 18 de mayo, en el que el exmandatario supuestamente bajaba al partido amarillo de la contienda.

Hicieron lo suyo otras cuentas cercanas al asesor presidencial como, TraductorTeAma, Pregonero y La Pistarini. En todas ellas, se habla de que la concejala “se dio vuelta” a solo dos días de la elección.

Pese a la reacción de los tuiteros, la elección de Bahía Blanca fue uno de los triunfos que ostentaron los libertarios en la sexta sección electoral, donde el principal candidato Óscar Liberman le ganó al peronismo por 41% a 34%. Junto a la quinta sección, liderada por Guillermo Montenegro, fueron las únicas dos circunscripciones en donde el Gobierno obtuvo una victoria.

El de Gisela Caputo no es el único embate que los libertarios debieron afrontar a las pocas horas de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El primero llegó por parte del principal candidato de LLA en la tercera sección, Maximiliano Bondarenko. En aquella circunscripción el peronismo arrasó por 25 puntos de diferencia.

Las críticas de Bondarenko

A menos de 24 horas del cierre de los comicios, el excomisario y uno de los favoritos de Pareja y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, criticó en duros términos el plan económico del Gobierno y aseguró, además, que su madre jubilada no llega a fin de mes. En esta oportunidad, la tropa digital se alineó detrás de las declaraciones del influencer y propagandista del Gobierno, Daniel Parisini -más conocido como el Gordo Dan- que salió a cruzar a Bondarenko y además pidió la renuncia de “Lule” Menem y Pareja.

“Es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida. 24 horas después de que fuiste electo como diputado por LLA salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral”, cuestionó Parisini este lunes en la emisión de su programa de streaming “La Misa”.

“Al equipo económico que destruyó la inflación en la Argentina, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio”, agregó.

“¿Cómo es el tema? Con el gobierno de Alberto Fernández tu vieja estaba bien y después de un año y medio de Milei y con la gestión del milagro económico que destruyeron la inflación que había sido de 1020% acumulada en cuatro años en el gobierno de Alberto y que cayó prácticamente al 1% mensual acumulada hoy...“, insistió el Gordo Dan.

”¿En ese momento estaba mejor que ahora? ¿Cómo es la cosa? Con razón no pudieron hacer campaña, boludo. ¿Qué querés que te diga? No sentís este Gobierno", concluyó.