Jorge Macri desplaza a la mano derecha de Mauricio Macri en la Legislatura porteña y empodera a Silvia Lospennato

El desembarco de Silvia Lospennato en la Ciudad abrió un nuevo contrapunto entre los primos Macri por la presidencia del bloque de Pro en la Legislatura. Es que, a instancias del alcalde porteño, Jorge Macri, la exdiputada nacional desplazará a Darío Nieto, exsecretario privado y mano derecha de Mauricio Macri, de la conducción de la bancada a partir del 10 de diciembre.

El cambio fue anunciado por la diputada nacional María Eugenia Vidal, cercana a legisladora electa, y confirmado luego a LA NACION por fuentes del parlamento local.

“Silvia Lospennato será la nueva presidenta del bloque Pro en la Legislatura. Un liderazgo firme para representar a los porteños, cuidar lo que se hizo y funciona, y avanzar en los cambios que se necesitan. Una gran noticia para Pro y para la Ciudad”, compartió la exgobernadora bonaerense en sus redes sociales. Ni Lospennato ni los Macri realizaron hoy declaraciones públicas al respecto.

El viernes pasado, Lospennato confirmó, después de varios meses de incertidumbre sobre su futuro político, que asumiría su banca en la Legislatura porteña. En la previa del anuncio del fin de semana, distintas fuentes partidarias habían indicado a LA NACION que la diputada nacional había solicitado la presidencia del bloque como condición para dejar su banca en el Congreso Nacional. Tenía mandato en la Cámara baja hasta 2027.

Ante la consulta de este medio, en el entorno de Jorge Macri negaron esa versión. La legisladora electa también desmintió haber pedido la conducción de la bancada como moneda de cambio para su arribo a la Ciudad, una decisión que habría tomado -según contó- para “no traicionarse a sí misma” ni a los votantes que optaron por la lista que encabezó en los comicios porteños de mayo.

Aclaró, de todos modos, que estaba a disposición si el alcalde la consideraba para asumir la presidencia del bloque. “Yo voy a respetar al voluntad del jefe de Gobierno y estoy a su disposición si me elige para ocupar ese rol”, afirmó el fin de semana.

La confirmación de su nombramiento al frente del bloque es, en buena medida, una demostración de fuerza del alcalde porteño frente a su primo y expresidente Mauricio Macri luego de que lo presionara para sellar una alianza con el partido de Javier Milei en el distrito, un acuerdo que terminó aceptando a regañadientes. La decisión de correr a Nieto no habría sido consultada con el titular de Pro nacional.

En tanto, según pudo saber LA NACION, Jorge Macri ya se habría comunicado con Nieto para informarle su desplazamiento y el encumbramiento de Lospennato, que se terminará de oficializar en la sesión preparatoria del próximo martes. Considera a la exdiputada como una mejor alternativa para representar al Gobierno de la Ciudad en un parlamento que, a partir del 10 de diciembre, se volverá aún más hostil para el oficialismo local.

Tras la magra cosecha electoral de mayo en su tradicional bastión, Pro tendrá una bancada de apenas 10 legisladores y será la tercera minoría en el recinto detrás del peronismo -con 20 bancas, es decir, un tercio de la cámara- y La Libertad Avanza, con 13 representantes. De mantener las alianzas actuales, el partido amarillo podría sumar el apoyo de Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, que encabezó la lista del oficialismo en los comicios de 2023, pero no le alcanzaría para alterar la relación de fuerzas en el nuevo parlamento.

Es en ese contexto adverso que Lospennato deberá negociar con la oposición para lograr aprobar los proyectos del Ejecutivo porteño. No es una tarea sencilla, en especial si se tiene en cuenta su rivalidad con los libertarios, a quienes enfrentó en mayo y con los que guarda un tenso vínculo tras la caída de Ficha Limpia en el Senado. “Me voy del Congreso sin haber visto concretado mi proyecto de Ficha Limpia”, recordó Lospennato a LA NACION.

La flamante presidente del bloque Pro deberá también enfrentar las internas de su propia tropa, donde algunos sectores se resistían a su liderazgo. Sería el caso de los legisladores cercanos a Cristian Ritondo, presidente de la bancada amarilla en Diputados con quien Lospennato protagonizó un fuerte cruce en el recinto por su rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.