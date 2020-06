El pedido de Luis Brandoni a Horacio Rodríguez Larreta por la cuarentena

Luis Brandoni le hizo un pedido al jefe de Gobierno porteño Fuente: Archivo

El actor y referente radical Luis Brandon l e pidió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tenga una actitud "más amistosa" hacia las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en diálogo con la periodista Eleonora Cole en el programa PM de LN+. Además, se refirió a la carta firmada por él y 300 científicos, intelectuales y periodistas, donde se plantea que en el país, como consecuencia del aislamiento obligatorio, se vive una "infectadura ".

Un grupo de gente salimos a decir que merecemos otro trato y tenemos otra visión de esta realidad. Luis Brandoni

"Espero que el jefe de Gobierno tenga una actitud más amistosa con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires", dijo Brandoni. Luego aclaró : "No me parece que tenga que encuadrarse con las opiniones generalizadas del presidente, Alberto Fernández, o del gobernador de la provincia, Axel Kicillof".

En relación a la carta aclaró que se trató de una opinión. "Tenemos todo el derecho de hacerlo en democracia, ni más ni menos que eso. Algunos estarán de acuerdo y otros no. Por supuesto el Gobierno, como es costumbre del peronismo, salió a decir que éramos enemigos, no gente que piensa distinto. Para el peronsimo somos enemigos, amigos de la muerte y todo ese tipo de cosas".

El dirigente, además, insistió en que se debería escuchar otra opinión sobre "este episodio largo, penoso, tedioso y riesgoso cuyo final no conocemos", en referencia a la cuarentena. En relación a las críticas que generó la carta en el gobierno nacional, sostuvo: "Un grupo de gente salimos a decir que merecemos otro trato y tenemos otra visión de esta realidad. No creo que merezca una condena como es costumbre del peronismo, de hacerlo con quienes no coinciden con su línea".

Por otro lado, le pidió disculpas a los infectólogos que se sintieron ofendidos ante el término "infectadura". Sin embargo, indicó: "Se debería considerar también a otros profesionales, además de los infectólogos, a los cuales sería bueno consultarles qué les parece este encierro".

En relación a la situación epidemiológica del país, observó: "La sociedad argentina ha tenido una actitud ejemplar en cuanto a los cuidados y lo que había que hacer. La cantidad de contagios que se evitaron fueron producto de todos nosotros. No es mérito del Gobierno". En este sentido, para el dirigente, la sociedad merece un "crédito de parte de las autoridades", y aclaró a qué se refería: "Una palmada un aliento para explicarnos algunas cosas".

Para Brandoni se debería flexibilizar la cuarentena, permitir que los chicos salgan. "En la esquina de mi casa hay una placita que está cerrada la mayoría de los días y bien podría estar abierta con alguien que diga que no venga gente de afuera para que los chicos del barrio puedan ingresar". Sobre los más de 70 días de cuarentena, afirmó: "Los ciudadanos argentinos estamos en capacidad de cuidarnos nosotros y a los otros. Esto permitiría un poco de aire, dar una vuelta".

Respecto de la división de poderes durante la pandemia, el radical dijo: "Hay poderes que no están funcionando desde hace mucho tiempo, . la cuarentena no debería impedir que funcione el Congreso ni el poder judicial. Ademas hay algunos abusos, como haberle otorgado la discrecionalidad del presupuesto al jefe de Gabiente, Santiago Cafiero. Es un atropello, pero la democracia no está en peligro".