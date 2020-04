Carballo aseguró que se trataba de un "audio privado" y pidió disculpas por sus dichos

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 16:47

CÓRDOBA.- "Pido públicas disculpas a quien he ofendido y agraviado. Jamás desearía que un compatriota mío muriese. Lo que dije, mal dicho está, pero era una conversación privada y tenía un contexto que no se conoce". Así se expresó el exconcejal y exfuncionario radical de Capilla del Monte Julio Carballo en diálogo con LA NACION. Es la primera vez que habla después de que se viralizara un polémico audio en el que dijo: "Espero que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos".

Carballo -quien ya no tiene ningún cargo público- afirmó que el contenido "ya se conoce pero no el contexto en el que se dio" e insistió en que se trató de un intercambio de audios con una persona que suponía su amigo. "En ningún momento hablo en representación de la UCR; era una charla privada. Esa es la parte final de la conversación, todo lo anterior se desconoce", sostuvo.

En el mismo audio, Carballo sostiene: "Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que se quede en La Matanza (por el coronavirus) y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos, capaz que este país arranca".

En diálogo con este medio, Carballo aseguró que venía cruzando audios con otra persona sobre diferentes materiales que le habían llegado a su teléfono, como un video en la que hay un helicóptero y dice "fumigando La Matanza"; otro que muestra "gente agolpada en los cajeros en un barrio" y uno de un hombre que "dice que no le alcanzarían los $10.000 para comer porque había comprado birra y un equipo de música".

"Ese era el contexto -insistió Carballo-. Yo le repetía a la persona que no hace falta que despegue ningún helicóptero porque la decisión de a quienes va a atacar la hará el propio Covid. Conozco el derrotero que tuvo en Italia, donde tengo parientes. El que menos recursos tiene y los más grandes, por su sistema inmune debilitado, son los más afectados. En lugares donde hay miles atrapados por la pobreza es altamente probable que el virus haga su selección".

El Comité de Circuito Unión Cívica Radical de Capilla del Monte emitió un comunicado de repudio a los dichos y analizará el tema cuando termine la cuarentena. Carballo subrayó que "jamás" diferenció a la gente "por una cuestión de filiación política". "En mis cargos defendía derechos y no intereses. Siempre he aportado lo mejor que pude. Me retiré de la política en diciembre y me enteré de este audio por un amigo peronista", concluyó.