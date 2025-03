Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.00 | Libra, las contradicciones libertarias y el fin del miedo a Milei

Por Luciana Vázquez

Debió ser un fin de semana repleto de oportunidades para exhibir logros económicos. Se convirtió en un nuevo episodio de la saga de cuestionamientos que caen sobre Javier Milei desde que estalló el escándalo Libra. Entre sábado y domingo, con la inauguración de la Asamblea Legislativa, el avance de Caputo versus Manes y nuevas declaraciones de Milei sobre el criptogate, el Gobierno cerró dos días cargados de contradicciones y paradojas que afectan a Milei y a su autoridad presidencial.

El faltazo masivo de legisladores de la oposición kirchnerista más dura y también de opositores más racionales y dialoguistas es una medida de varias cosas. Sobre todo, capta un cambio de estado de ánimo de la clase política: el inicio de la pérdida del miedo a Milei. El año pasado, en la apertura de la Asamblea de marzo de 2024, apenas hubo diecisiete ausencias sobre un total de 257 diputados y 72 senadores: hubo siete senadores “ausentes”, diez diputados “ausentes con aviso” y otros cinco, “con licencia”. En cambio, un año después, en la sesión de este sábado a la noche, el recinto estaba semivacío. La “casta política” parece estar abandonando el complejo de inferioridad ante el espejo que le devuelve Milei. ¿Será el ocaso del principio de revelación?

02.30 | Rechazo: la jueza Preska denegó el pedido de una ONG local para revocar su sentencia por YPF

Por Javier Blanco

La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, rechazó hoy el pedido que le había elevado días atrás una ONG local para que revise y revoque el fallo por la expropiación de YPF, aquel por el que el país fue sentenciado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses a los fondos Burford y Eton Park.

El reclamo, al que los especialistas le asignaban muy pocas chances de prosperar, llegó a la magistrada luego de que la Procuración del Tesoro hubiera reiterado ante los tribunales internacionales “su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, habian explicado entonces fuentes oficiales.

02.00 | Avanza la investigación en Estados Unidos sobre el caso $LIBRA con citaciones y pedidos de informes

Por Hugo Alconada Mon

Durante los últimos 10 días, investigadores de Estados Unidos emitieron citaciones y órdenes de entrega mandatoria de información a algunas de las personas y empresas involucradas en el lanzamiento y colapso de la meme coin $LIBRA, confirmaron a LA NACION por separado tres fuentes en aquel país y en la Argentina.

La investigación que se desarrolla en Estados Unidos busca determinar si la fallida operatoria representó un fraude transnacional y quedó bajo la órbita de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia. Procura reconstruir cómo fue la operatoria, quiénes fueron los beneficiarios y cómo fue la ruta del dinero, tanto en el mundo cripto como en el sistema financiero tradicional.

01.30 | Eduardo Valdés, sobre el faltazo de UxP al discurso de Milei en el Congreso

El diputado nacional Eduardo Valdés justificó la ausencia del bloque de UxP en el acto de apertura de sesiones ordinarias del sábado, e hizo hincapié : “Ratifico que fue acertada la decisión de no ir a hacerle el claque en el recinto. Si hay un presidente que no cumple con el presupuesto, que es la ley de leyes, y que pretende designar a los jueces por decreto, no podemos naturalizar que no se cumpla con la Constitución”.

En ese sentido, sostuvo que se insistirá con avanzar con un juicio político al Presidente: “Creo que todos los días se va construyendo más masa crítica en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, ya entrando en el período de sesiones ordinarias, que comienza hoy, podemos conformar la comisión investigadora con una simple mayoría. Tengo esperanzas de que eso suceda2.

01.00 | Los tres hechos políticos que marcaron la salida de Waldo Wolff del Ministerio de Seguridad de la Ciudad

Por Delfina Celichini

Waldo Wolff dejó el cargo de ministro de Seguridad de la Ciudad en medio de una tormenta política. A pesar de que desde la administración porteña minimizaron su salida y la vincularon a la dinámica de la inminente campaña electoral, el corrimiento del funcionario coincide con la necesidad de Pro de resolver una disyuntiva determinante para su supervivencia: aliarse o no a La Libertad Avanza en los próximos comicios.

Los tres hechos políticos que marcaron la salida de Wolff tienen algún grado de ligazón con la definición pendiente del macrismo. Por un lado, el extitular de Seguridad fue la cara visible de un problema que contaminó la gestión de Jorge Macri: una fuga de presos que no se detiene -suman 87 en lo que va de su administración, 29 de los cuales fueron recapturados- y a la que todavía no se le encontró una solución. En su lugar pusieron a un policía que promete mano dura, Horacio Giménez, que saltó de la Policía Federal a la metropolitana cuando se realizó el traspaso en 2016.

00.30 | Preocupación y alerta en la Unión Europea y Brasil luego del alineamiento argentino con Trump en la ONU

Por Jaime Rosemberg

El contraste, alejado de la casualidad, fue tan notorio como inesperado para sus protagonistas. El lunes, cuando se cumplían exactamente tres años de la invasión de las tropas de Vladimir Putin a Ucrania, un grupo de embajadores de la Unión Europea, Canadá y México, más diputados de distintos partidos compartían en la legislatura porteña una fotografía con los diplomáticos ucranianos en el país. Casi a la misma hora, y por orden del presidente Javier Milei y la Cancillería, Argentina se alejaba de su aliado Volodimir Zelensky y se abstenía en la ONU de condenar a la Federación Rusa por la invasión, una moción auspiciada por Bruselas con la que la diplomacia nacional no coincidía.

En medio del inocultable enojo que hoy signa el vínculo de Zelensky con Donald Trump luego del abrupto cambio de postura de Estados Unidos sobre la guerra-la pelea verbal del viernes a los gritos en el salón Oval fue una clara y concreta muestra-la Unión Europea no esconde tampoco su preocupación y alerta por lo que considera el inicio de un camino de alineamiento acrítico del país a las posturas de Trump, que ha ensayado un acercamiento con Putin con el fin de “terminar la guerra y lograr la paz”.

LA NACION