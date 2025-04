Los acuerdistas de Pro se despegan de la campaña porteña de Macri para no chocar con los Milei

La campaña porteña se convirtió en un campo minado para los referentes nacionales de Pro que apuestan a lograr un entendimiento con Javier Milei en las próximas elecciones legislativas. Es que la escalada de la pelea entre los Macri y el líder de La Libertad Avanza en la Capital con vistas a los comicios del 18 de mayo próximo ya enfrió las negociaciones para que amarrillos y violetas confluyan en la provincia de Buenos Aires, el gran bastión político del kirchnerismo.

Atentos al fuego cruzado que provocó la disputa porteña, los máximos exponentes del ala de los acuerdistas de Pro –desde los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) hasta el diputado nacional Diego Santilli, la carta más competitiva del macrismo en Buenos Aires, o los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) o Ramón Lanús (San Isidro)- toman distancia de la batalla porteña. La mayoría de ellos optó por mantenerse prescindente de la campaña de Jorge Macri, quien, asistido por su primo, Mauricio, intenta revitalizar la identidad de Pro y defender su territorio frente a la avanzada de los libertarios, que apostaron por la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni. Quieren imprimir el ADN amarillo para conquistar apoyos después de 17 años de gestión. Hasta sumaron a Gabriela Michetti, exvicejefa de gobierno y compañera de Macri en el binomio de 2015.

Al frente de los “neutrales” está Santilli, quien cuenta con una estructura territorial propia en la ciudad, sobre todo en la comuna 13, y colocó hombres de su confianza en puestos codiciados de la Legislatura -Matías López es el vicepresidente primero del cuerpo-. En una de las últimas reuniones de la mesa ejecutiva de Pro, el exvicejefe porteño avisó que no se inmiscuirá en la contienda por la Capital. A los libertarios también les transmitió el mismo mensaje: no participará en la campaña.

El diputado, que apuesta a renovar su banca para conservar su parcela de poder en Buenos Aires en las próximas legislativas, se puso al frente de las conversaciones para que violetas y amarillos confluyan en las urnas en el distrito más poblado del país. En su raid mediático, Macri minimizó las chances de que Santilli o Cristian Ritondo, jefe de Pro en Buenos Aires, crucen el cerco y se pinten de violeta, como pretenden Karina Milei y su brazo ejecutor en el territorio bonaerense, Sebastián Pareja, para competir en los próximos comicios. El expresidente insiste en que no avalará una fusión con LLA y que solo se sentará a discutir la chance de compartir un frente electoral. “Los garrochistas no sirven”, dijo Macri durante su visita a Mendoza. No obstante, los libertarios repiten como un mantra que no resignará su sello y que no están dispuestos a discutir con Pro la agenda programática.

Cerca de Santilli admiten que la férrea disputa en la Capital podría complicar las chances de que Pro y LLA lleguen a un acuerdo en Buenos Aires. A su vez, aventuran que un eventual triunfo de Leandro Santoro, quien encabeza el frente donde convergen el PJ y el kirchnerismo, en la compulsa de la ciudad podría encender las luces de alarma en la Casa Rosada. Es decir, sospechan que Milei y Macri pagarán un costo en el electorado antikirchnerista por dividir la oferta de la derecha y que, por esa razón, tendrán mayores incentivos para ordenar la propuesta en Buenos Aires y unificar sus escuderías.

Él suele sugerir que el macrismo debería replicar el esquema que utilizó en 2013, cuando el exmandatario colocó candidatos en la nómina de Sergio Massa y prescindió del sello de Pro. Ritondo, quien debe hacer equilibrio entre las demandas de Macri y los entendimientos que teje con Santiago Caputo y Martín Menem, confía en destrabar las tratativas. Sin embargo, aún no hubo fumata blanca. Las fotos que se sacaron los Milei con Santilli y Ritondo o Montenegro fueron hasta ahora simplemente una demostración de su predisposición a sumar refuerzos de Pro.

A diferencia de Santilli, el jefe de Pro en Diputados luce más proclive a colaborar en la campaña porteña. De hecho, se quedó con el quinto puesto de la lista que encabeza Silvia Lospennato. Se trata de un lugar expectante –designó a Rocío Figueroa-, por lo que Ritondo no faltó al acto para la presentación de candidatos que realizó hace dos semanas el macrismo frente Planetario, en Palermo.

Montenegro y Lanús, dos intendentes clave de la estructura territorial de Pro en Buenos Aires, también evitan aproximarse al tenso debate que se desató en la Capital. El jefe municipal de General Pueyrredón tiene diálogos frecuentes con Santiago Caputo –fue uno de los defensores de la fallida postulación del juez Ariel Lijo- y ya anudó un pacto con Alejandro Carrancio en su distrito. Carrancio es uno de los colaboradores más estrechos de Pareja, alter ego Karina Milei en Buenos Aires, y uno de los dirigentes de LLA que aspiran a posicionarse para competir por la sucesión de Montenegro en 2027. Al intendente le urge llegar a un entendimiento con los libertarios en su terruño para asegurarse el control del Concejo Deliberante.

El grupo de acuerdistas plantea que Pro y LLA comparten el electorado anti-kirchnerista o anti-peronista por lo que están destinados a convivir. A sabiendas de que el partido amarillo quedó relegado en el nuevo tablero de poder y que la próxima elección funcionará como una suerte de plebiscito de la gestión de Milei, presionan a Macri para que selle el alto al fuego con los libertarios y conduzca a Pro a un pacto para compartir las listas.

El mandatario de Chubut, Ignacio Torres, quien recompuso su vínculo con la Casa Rosada -tiene diálogos frecuentes con Santiago Caputo, principal asesor presidencia-, también orbita cerca de eso grupo.

Los acuerdistas lidian con otras realidades locales o urgencias de gestión, por lo cual tienen intereses distintos a los de Jorge Macri. Por caso, Lanús necesita revalidar sus títulos en San Isidro, donde hace casi dos años desbancó del poder a la familia del radical Gustavo Posse, uno de los históricos barones del conurbano.

Lanús tiene llegada a Macri y Patricia Bullrich. Es más: Pablo Walter, uno de los armadores de la ministra de Seguridad, abanderada de los conversos, forma parte de sus equipos. También sumó a Pablo de la Torre, hermano del senador. El exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta no quiere romper con Macri ni con Milei. Por eso, insiste en que amarillos y violetas deben aunar fuerzas para evitar que el kirchnerismo confirme su predominio en la provincia más populosa. “No se va a meter en la campaña porteña”, dicen cerca del intendente de San Isidro.

Hay bullrichistas que también decidieron correrse y no participar de la campaña en la ciudad, a pesar de que Bullrich puso a Juan Pablo Arenaza en la lista de Adorni. Por ejemplo, Gerardo Milman, quien ingresó a la cámara de diputados en la boleta de Pro y aún forma parte del bloque que conduce Ritondo.

Los acuerdistas son críticos de la decisión de Jorge Macri de separar las elecciones porteñas de las nacionales. No solo vislumbran que una derrota de Pro podría quitarles margen de maniobra para negociar, sino que presumen que el jefe porteño debería haber agotado las instancias para seducir a Karina Milei y Pilar Ramírez, titular de LLA, y evitar un enfrentamiento.

En las últimas horas, el Presidente volvió a responsabilizar a Jorge Macri por la ruptura en la Capital. En cambio, el jefe de Pro dijo que Milei había sido mal informado. Recordó que él le había propuesto en enero pasado conformar una mesa de diálogo para discutir los términos de un acuerdo electoral. Fue después de que Jorge Macri anunciara que desdoblaría los comicios. Macri remarcó que ni Karina Milei ni Caputo respondieron a su planteo. Según el expresidente, desde ese entonces quedó claro que el “triángulo de hierro” no tenía interés en confluir con Pro en la Capital.

Asume que los libertarios podrán toda su artillería en la elección local para debilitar a Pro. Consciente de que LLA organiza su propia fuerza en el distrito con el objetivo de quitarle el cetro a Pro en su bastión, los Macri se pusieron al frente de la campaña de cara a una disputa con final incierto para los amarillos.

Ayer, el expresidente recorrió los barrios de Villa Pueyrredón y Coghlan junto a Lospennato. En la previa del acto en que presentará las propuestas de campaña de Pro, la diputada y Macri comieron milanesas junto a un grupo de vecinas en el buffet de El Tábano.

Esta mañana, Jorge Macri y Lospennato encabezaron un acto para detallar los proyectos que impulsará Pro en la Legislatura. Prometieron discutir iniciativas vinculadas a “dar prioridad a los porteños en los centros de salud” de la ciudad, la “Ficha Limpia” o la ley “anti-trapitos” o el endurecimiento de las penas “a los que ensucien, dañen o afecten los bienes de propiedad pública”, o la declaración de la recolección de residuos como servicio esencial.

Por su parte, Adorni, el retador que eligieron los Milei para la batalla porteña, participó de una reunión con vecinas en el barrio de La Recoleta. Lo acompañó Bullrich, quien mantiene un rol activo en la campaña porteña. “Hoy el problema es kirchnerismo o LLA. Nosotros somos lo nuevo”, lanzó.

