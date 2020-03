El presidente de la Cámara de Diputados no descarta convocar a una sesión de emergencia si el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley en el marco del combate contra el brote de coronavirus en el país Crédito: Captura de video

25 de marzo de 2020

Pese a las innumerables dificultades técnicas y operativas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ratificó su decisión de convocar a una sesión de la Cámara de Diputados en el caso de que el Poder Ejecutivo decida enviar un proyecto de ley al Congreso que apunte la paliar los efectos del brote del coronavirus en el país.

Se trataría, de concretarse, de una sesión de emergencia cuyo temario se limitaría al proyecto de ley que eventualmente presente el Gobierno y que, por sus características, no puede ser abordado por un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Son los casos de iniciativas de tipo tributaria y penal. También está incluido el estado de sitio .

No sería fácil el operativo, pero Massa está convencido de que se puede montar una sesión vía videoconferencia si es necesario en la que participen, en el recinto, aquellos diputados que logren asistir por sus medios y que, por las pantallas gigantes ubicadas a ambos lados del hemiciclo, puedan hacerlo de manera virtual, desde sus domicilios, aquellos legisladores que no puedan concurrir ya sea por razones de edad (son mayores de 60 años y, por lo tanto, integran la población de riesgo) o por cuestiones de lejanía de la Capital.

"Los jefes de bloque ya participaron de dos videoconferencias en los últimos días y fue una experiencia exitosa. Sergio está realizando consultas con los equipos técnicos de la Cámara para que estas videoconferencias sean más inclusivas y abarquen la mayor cantidad de legisladores posible", indicaron fuentes legislativas. Cabe recordar que la Cámara baja está integrada por 257 miembros.

Más allá de las cuestiones técnicas, otra de las dificultades a sortear es cómo cumplir con la recomendación de mantener una distancia de al menos un metro entre las personas para evitar posibles contagios. En el recinto de la Cámara de Diputados los espacios son estrechos, por lo que no se descarta que, en una eventual sesión, se disponga que los diputados se sienten banca de por medio para evitar contacto. No faltó quien propusiera que se habiliten los palcos y las galerías para ubicar a los legisladores, si hiciera falta. Massa tiene una idea más audaz y no descarta que, de ser necesario, trasladar el debate a otro lugar más espacioso y aireado que no fuese la Cámara de Diputados. "Un gimnasio, por ejemplo", barajaron cerca del presidente del cuerpo.

Lo cierto es que, más allá de la voluntad del oficialismo por sesionar en caso de urgencia, el operativo enfrentaría numerosas complicaciones. Para que una sesión pueda realizarse se require, además de la presencia de los legisladores, la asistencia de taquígrafos, secretarios y agentes de seguridad. Muchos empleados de la Cámara baja cuentan con licencia tras el brote de coronavirus, por lo que el personal disponible es escaso.

Qué dice la oposición

En la oposición ratificaron su voluntad de sesionar en caso de que la situación de emergencia así lo amerite. "Nosotros estamos dispuestos a sesionar y se van a tomar todas las medidas de precaución y distanciamiento que el contexto requiere", enfatizó el jefe de bloque de Pro, Cristian Ritondo. "En tiempos de cuarentena obligatoria, el Congreso todo, sin distinción de partidos, debe servir de ejemplo y no verse impedido por la pandemia, sino desafiado. Es tiempo de intrudicr las herramientas disponibles para dinamizar el trabajo y adaptarnos a las dificultades", planteó, por su parte, la diputada radical Dolores Martínez.

Otras voces, sin embargo, deslizan que en estas circunstancias las dificultades para realizar una sesión son demasiadas. "Sólo la justificaría la decisión del Poder Ejecutivo de dictar un estado de sitio en todo el país. En ese caso la sesión debe realizarse para votar la ley", advierten algunos en Juntos por el Cambio.