Micrófono abierto: esta fue la repudiable frase del diputado sobre sus colegas

Durante la sesión de jura de nuevos diputados, Gerardo Cipolini, quien presidió la ceremonia, quedó expuesto por un micrófono abierto que reprodujo sus comentarios sobre la apariencia física de tres legisladoras. El hecho ocurrió en el momento exacto en que las representantes se acercaban al estrado para la toma de posesión del cargo y generó un cruce inmediato con la oposición por la conducta del radical.

Luego de que trascendiera la repudiable frase, Cipolini rechazó las acusaciones en su contra y responsabilizó a “la tecnología” de ello. “No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”, expresó.

El primer episodio surgió tras el llamado del secretario parlamentario, Adrián Pagan. Los diputados electos por Chaco, Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía, caminaron hacia la mesa directiva para prestar juramento, cuando la voz de Cipolini irrumpió en los altoparlantes antes de la lectura de la fórmula de rigor y la transmisión oficial registró la expresión del diputado sobre la figura de Goitía instantes después del anuncio de los nombres. “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”, se escuchó decir al diputado.

El acto formal continuó sin interrupciones inmediatas. El presidente provisional de la Cámara de Diputados tomó la fórmula de rigor y preguntó a los tres chaqueños si juraban “por Dios, la Patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar de conformidad con la Constitución Nacional”. Los tres respondieron “sí, juro” y la ceremonia siguió su curso.

La situación se repitió quince minutos más tarde, cuando el mismo comentario surgió cuando se acercó María Graciela de la Rosa, representante de Formosa. Una tercera intervención similar tuvo como destinataria a Mónica Becerra, cuando el micrófono abierto captó la frase “¡Che, qué linda!” mientras ella aguardaba su turno.

La interpelación de Cecilia Moreau en el recinto

La viralización de los fragmentos en la red social X provocó la reacción de la diputada de Unión por la Patria solicitó la palabra para confrontar a su par. Expuso la situación ante el pleno y exigió una reparación pública por los dichos vertidos sobre sus colegas.

Moreau tomó el micrófono y expresó: “Lamentablemente, la noticia que está trascendiendo en los medios de comunicación, más allá de los improperios que se pueden haber dicho de un lado o del otro, tiene que ver con que el presidente provisional Cipolini dijo ‘qué buena que está’ sobre tres diputadas”.

En su discurso, enfatizó que las mujeres representan mucho más que un aspecto físico: “Algunas se ríen. A otras no les importan. Pero la verdad es que las mujeres somos mucho más que un buen c***, un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia por nuestro accionar dentro de la cámara. Le pido con toda humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”.

La respuesta de Gerardo Cipolini tras sus comentarios

El diputado utilizó su tiempo en el micrófono para desmentir la autoría de las frases. Sostuvo ante los presentes: “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. De tal manera que uno sale diciendo cosas que no ha dicho”.

El radical ratificó su postura de no pedir perdón por algo que, según su versión, no existió y que de ninguna manera se expresaría en ese sentido: “No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. De ninguna manera iba a expresarme en ese sentido. No acepto esa imputación que hacen los medios y que los diputados recibieron. Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”.

Quién es Gerardo Cipolini

El diputado nació el 29 de marzo de 1943 y construyó su carrera política en la provincia del Chaco, específicamente en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Obtuvo su título de contador público en la Universidad Nacional del Nordeste.

Gerardo Cipolini gobernó la ciudad de Sáenz Peña durante tres períodos consecutivos y ocupa una banca en el Congreso desde 2019 Instagram (@gerardocipoliniok)

Su historial en la función pública incluye tres mandatos consecutivos como intendente de Sáenz Peña, cargo que asumió por primera vez en 2007. Esta gestión municipal le permitió proyectarse al ámbito nacional dentro del radicalismo chaqueño. Cipolini ingresó a la Cámara de Diputados en 2019 como parte de la coalición Juntos por el Cambio y renovó su banca en las elecciones de 2023. Tras su paso por la Cámara impulsó proyectos vinculados al desarrollo de su distrito y la administración de inmuebles públicos.

