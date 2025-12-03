LA NACION

Gerardo Cipolini: quién es el diputado que condujo la jura e hizo comentarios fuera de lugar con el micrófono abierto

El legislador perteneciente a la Unión Cívica Radical permanecerá en su banca hasta 2027; tiene 82 años

Gerardo Cipolini, el diputado de más edad de la Cámara de Diputados
El diputado Gerardo Cipolini se volvió protagonista de la jura de Diputados. Por ser el legislador de mayor edad (82 años), condujo la ceremonia, pero además hizo comentarios fuera de lugar sobre tres colegas mujeres.

Cipolini, oriundo de Chaco y perteneciente a la Unión Cívica Radical, fue intendente de Roque Sáenz Peña y tiene una banca desde el 10 de diciembre de 2023. Continuará como diputado hasta 2027.

Noticia en desarrollo

