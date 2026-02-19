Los audios de Karina: revés judicial para la diputada Pagano y su esposo en una denuncia del Gobierno

La diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, y su esposo, el abogado Franco Bindi, recibieron un revés judicial de la Cámara Federal de Casación, que rechazó su recurso para que puedan nombrar defensores en una causa donde se investiga una denuncia de supuesto espionaje contra Karina Milei.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, denegó una queja de Pagano y Bindi.

El recurso pretendía que se revise una decisión de denegarles el acceso al expediente de la denuncia del Gobierno por supuesto espionaje contra Karina Milei y permitir que se presenten con abogado defensor. Los jueces dijeron que ninguno de los dos se encuentran formalmente imputado en la causa.

Continúa el tratamiento de Ley Bases en en Diputados ricardo-pristupluk-11511

Esta causa se inició el 1 de septiembre de 2025, mediante una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que se puso en conocimiento que se filtraron audios registrados de manera supuestamente ilegal y que fueron grabados en la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, y en el Congreso.

Esos audios estaban supuestamente vinculados a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y cercano a la hermana presidencial.

Los hechos denunciados consisten en la producción, manipulación y difusión sistemática de esas grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

La denuncia señalaba que se trata de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno, mediante la posible violación a la ley de inteligencia nacional (25.520).

Según se desprende de la denuncia, el propósito de los autores de esas grabaciones, desconocidos, fue influir en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en 2025.

Franco Bindi

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la decisión de las instancias anteriores de mantener por fuera del expediente y de la investigación a Marcela Pagano y a Franco Bindi, de momento.

Esas grabaciones se conocieron de manera contemporánea con los audios donde el extitular de la Andis Diego Spagnuolo mencionaba que se adquirían medicamentos de alto costo con sobreprecios en su área y nombraba a Karina Milei como presunta receptora de un porcentaje de supuestos sobornos.

En ese contexto, el ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, realizó una denuncia para impedir nuevas difusiones de audios.

En esa presentación, la cartera solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios de Spagnuolo, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino −supuestamente ligado a Carnaval− y del abogado Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios.

Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py con el fiscal Carlos Stornelli.

En paralelo, el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”.