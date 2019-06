El miércoles próximo vence el plazo en la Justicia Electoral para inscribir las alianzas

Lucrecia Bullrich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019 • 10:18

El plazo para inscribir frentes en la Justicia electoral vence el miércoles próximo, dentro de exactamente una semana. ¿Qué implica esa fecha límite? ¿Qué incógnitas que hoy agitan el tablero electoral y lo cubren de incertidumbre encontrarán respuesta ese día?

A continuación, algunas de esas preguntas y las posibles respuestas. Definiciones que podrían llegar en los próximos días, pero no más allá del miércoles que viene.

Dónde voto: consultá el padrón electoral 2019

¿Habrá acuerdo entre el kirchnerismo y Massa?

Es la pregunta sobrevuela la escena electoral desde que Cristina Kirchner anunció que sería candidata a vicepreidenta y Alberto Fernández su compañero de fórmula como postulante a la presidencia hace 20 días.

El interrogante cobró fuerza de la mano de las indefiniciones de Alternativa Federal y de Roberto Lavagna , sumadas a las invitaciones públicas de varios dirigentes kirchneristas, y del propio Alberto, a que Sergio Massa acepte competir con el exjefe de Gabinete en la PASO del "gran frente" que el kirchnerismo imagina para vencer a Mauricio Macri . Hoy habría una reunión clave con José Luis Gioja, titular del PJ nacional.

Las dudas se agigantaron luego con las duras arremetidas de Massa contra Mauricio Macri en el congreso del Frente Renovador en Parque Norte la semana pasada y se alimentaron durante el fin de semana que el exintendente de Tigre pasó resguardado en Córdoba.

Si finalmente decide volver al kirchnerismo y jugar la suerte de su candidatura presidencial en la interna de ese espacio, Massa deberá sumar los partidos que hoy integran el Frenrte Renovador al frente que lidere Cristina, En ese caso habrá que ver si todos esos partidos, -uno es de Graciela Camaño , por ejemplo-, dan el salto.

Cristina Kirchner y Massa en la Quinta de Olivos Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

¿Habrá colectoras en Cambiemos? ¿Colgará Vidal su boleta de las de candidatos peronistas?

Este esquema , que ya tiene el visto bueno de Macri y con el que la Casa Rosada busca aumentar las chances de reelección de María Eugenia Vidal , está en suspenso, tanto desde el punto de vista técnico como político.

Por un lado, habrá que ver cómo el Gobierno "esquiva" el decreto que el propio Macri firmó hace menos de dos meses, el 11 de abril. Podría hacerlo con un nuevo decreto, que deje sin efecto el primero, o a partir de una decisión de la Justicia electoral.

Resuelto el entuerto técnico, habrá que ver si Massa y Juan Manuel Urtubey aceptan la estratagema oficial y ponen sus boletas de candidatos a presidente "al servicio" de la reelección de Vidal. Para ellos puede ser atractivo desde el momento que ninguno tiene un postulante de peso para la provincia de Buenos Aires.

Como sea, tanto el aspecto técnico como el político tendrá que estar resuelto antes del miércoles próximo. Para poder concretar esa combinación de boletas, los peronistas que adhieran al esquema deberán habilitar a sus partidos o frentes en la justicia electoral nacional a que puedan hacer alianzas con otras fuerzas a nivel distrital, como en 2015 ocurrió con el oficialista Gerardo Morales en Jujuy y como, más atrás en el tiempo, en 1999 lo hizo Carlos Ruckauf como candidato a gobernador bonaerense. Los dos ganaron aquellas elecciones.

Vidal y Macri, sonrientes durante un acto Crédito: Captura

¿Existirá Alternativa Federal como frente electoral?

Hasta ahora, el espacio del peronismo no kirchnerista que en septiembre del año pasado fundaron Massa, Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto no existe formalmente. Es una construcción política que pugna por no implosionar antes de su primer desafío electoral.

De hecho, a más tardar dentro de una semana, estará claro si Alternativa Federal se inscribe como frente y, sí lo hace, qué partidos lo integran. No qué candidatos. Para eso, habrá que esperar hasta el sábado 22 de junio, cuando vence el plazo para anotar candidatos.

Si no se inscribiera, en cambio, quedaría necesariamente más cerca de su disolusión. La no formalización será un indicio claro de que quienes hoy dicen ser sus candidatos a presidente (Urtubey y, hasta hoy Massa) competirán cada uno por su lado.

La última reunión de Urtubey, Schiaretti, Massa y Pichetto, a fines de mayo Crédito: Alternativa Federal

¿Lavagna competirá solo o como integrante de Alternativa Federal?

La respuesta a esta pregunta dependerá, en parte, de cómo se resuelva el interrogante anterior. Muy molesto con Alternativa Federal, con los acercamientos de Massa al kirchnerismo y de Schiaretti y Urtubey a Macri, el exministro de Economía repite en público y en privado que competirá por su cunta, sin el cobijo de ningún frente y, menos que menos, con el de Alternativa Federal.

En esa línea, Lavagna tiene previsto lanzar esta tarde su candidatura presidencial. Lo hará, -después de aquel primer anuncio público ante un auditorio universitario 48 horas después del lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández-, desde el búnker de campaña que, de la mano de Luis Barrionuevo , armó en pleno centro porteño, en la esquina de Cerrito y Paraguay.

Pero, ¿será candidato a presidente? Muchos afirman que su carácter, y el compromiso con quienes lo ayudaron con fondos en las últimas semanas, no le habilitan otro camino. En todo caso, eso recién se confirmará recién el sábado 22, o antes. Lo que sí se definirá a más tardar dentro de una semana es sí suma su espacio, Consenso 19, a Alternativa Federal, si es que este último se inscribe como frente, o si decide jugar por su cuenta.

Roberto Lavagna Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima / LA NACION

¿Enfrentará la oposición unida al macrismo en la Ciudad?

El kirchnerismo porteño tiene candidatos a jefe de gobierno, como Mariano Recalde que ayer lanzó su postulación, pero todavía no definió su estrategia. Una de las posibilidades es que conforme un gran frente en el que confluyan Recalde y el kirchnerismo puro con Victoria Donda , Daniel Filmus , Pino Solanas y outsiders como Matías Lammens .

Está incógnita se despejará necesariamente el miércoles, o antes. Si pretenden definir un candidato único en las PASO del 11 de agosto y enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta encolumnados detrás de ese postulante el 27 de octubre tendrán que inscribir un frente que contenga a todos los partidos: desde el Partido de la Victoria hasta la alianza Ampliar, de Donda, pasando por Proyecto Sur, de Solanas y la Corriente de la Militancia, de Filmus o el Partido Solidario, de Carlos Heller.

Mariano Recalde Fuente: Archivo