Juan Grabois apuntó por sus nombres a Alberto Fernández, Axel Kicillof y Gustavo Bordet; si bien reivindicó como propio al Gobierno, lo asoció con prácticas fascistas por el desalojo de Guernica y el caso Etchevehere

Sin mayores vueltas, y trazando un puente entre el desalojo de Guernica y la "derrota" del Proyecto Artigas en Entre Ríos, Juan Grabois incluyó al Presidente y a los gobernadores de Buenos Aires y Entre Ríos entre los destinatarios de sus críticas. "Al presidente Fernández, al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen de ceder ante el poder fáctico", señaló en el referente del MTE en su carta.

No fue un comentario aislado. A lo largo de la misiva que difundió en público, Grabois apuntó en varias ocasiones contra el oficialismo, del que se dijo parte, pero al que también asoció con prácticas fascistas y "un Estado pusilánime que nunca se le anima a las elites, pero que no duda en reprimir a los pobre", así como con referentes "que quieren políticas neoliberales y represivas bajo el poncho del gobierno popular".

En el inicio de su carta, Grabois ubica al Proyecto Artigas como una reacción a un "pacto de poder transversal" a todas las fuerzas políticas. "Comenzamos el Proyecto Artigas denunciando un pacto de poder, transversal a todas las fuerzas políticas, a toda la corporación judicial, que sostiene un modelo de concentración de las tierras, despojo a los débiles y destrucción ambiental", señaló.

"En todo momento utilizando las vías institucionales y nos ajustamos a derecho aun a sabiendas de que la Justicia no es neutral, que el Ministerio Público Fiscal está totalmente comprado por los Etchevehere, que las instituciones suelen ponerse del lado de los patrones y los poderosos. El pacto de poder sigue vigente", destacó luego, para apuntar a lo sucedido esta madrugada en Guernica y trazar un paralelismo histórico con el nazismo y la violencia fascista.

Juan Grabois, en la protesta que encabezó frente al predio de la Sociedad Rural de Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

"No es casual que este mismo día se haya realizado de manera intempestiva un desalojo represivo y violento sobre las tierras de Guernica. Cuánta razón tenía Picasso en su diálogo con los nazis sobre el famosos cuadro que representaba la violencia fascista sobre esa ciudad española. Al pintor le preguntaron: '¿Fue usted quien hizo esto?' y él respondió: 'No, a decir verdad, esto lo hicieron ustedes'. Esto se aplica hoy a nuestra Guernica con casillas destrozadas y personas humildes lastimadas, al cuadro patético de la miseria en Argentina que parece no tocar fondo ni conocer las alternativas que ofrece nuestro gobierno para resolverlo, a las sucesivas victorias de los poderes económicos frente a cualquier intento de los de abajo por restablecer cierto equilibrio en una sociedad criminalmente desigual y excluyente".

Luego, Grabois señaló el apoyo de Juntos por el Cambio a los Etchevehere, mencionando la presencia ayer en el campo de Miguel Ángel Pichetto. Para luego apuntar al "Estado pusilánime" en manos del oficialismo. "Un piquete que tuvo el apoyo presencial de reputados dirigentes de Alianza Cambiemos y el apoyo institucional del Auditor General de la Nación. Así, el clan Etchevehere dio una clase magistral de poder, imponiéndose a un Estado pusilánime que nunca se le anima a las elites, pero que no duda en reprimir a los pobres".

En ese punto, Grabois denunció que "comenzó a operar a todo trapo la maquinaria de ablandar jueces, políticos, incluso sacerdotes y movimientos sociales, con el Grupo Clarín a la cabeza, el ejército de trolls macristas como segundo violín y la inestimable colaboración de quienes quieren políticas neoliberales y represivas bajo el poncho del gobierno popular".

Pero no se detuvo ahí: ahondó en otro párrafo dirigido a las figuras máximas del Gobierno. "Sus argumentos, siempre los mismos: seguridad jurídica exclusiva para los ricos, propiedad privada exclusiva para los ricos. Tuvieron un éxito rotundo: lograron forzar a diversas figuras públicas a "despegarse"de la supuesta usurpación que nunca existió, obteniendo un apoyo tácito a las pretensiones de Etchevehere".

La última alusión, la más directa, incluye los nombres de los funcionarios en cuestión. "Al presidente Fernández, Al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen de ceder ante el poder fáctico. Ese mismo poder es el que desestabiliza política y económicamente la Argentina. Las recurrentes concesiones no van a calmarlos. Son vorazmente ambiciosos, quieren todo para ellos solos. Hay que ponerles un freno", les pide el dirigente social.

