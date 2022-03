Los discursos de Alberto Fernández: del llamado de unidad en su primera asamblea a la hostilidad con la oposición

Esta vez Alberto Fernández no llegó al recinto con barbijo. Se lo sacó ni bien entró al Congreso. Antes le consultó a Cristina Kirchner, quien lo avaló con un movimiento de cabeza. La plaza volvió a recibir a los movimientos sociales y sindicatos que se movilizaron como una muestra de apoyo al Presidente. De la mano de estas postales, Fernández no le dedicó tantos minutos a la pandemia del coronavirus como en la apertura de sesiones de 2021. Este año, el podio se lo llevó la economía a la cual el Presidente le dedicó más de la mitad de su discurso.

A diferencia del año pasado cuando agudizó sus críticas contra la Corte Suprema, pese a que apuntó contra la Justicia, el mayor enfrentamiento lo tuvo con la oposición que terminó con el Pro yéndose del recinto antes de que terminara el discurso. Junto con el barbijo, atrás quedó el Alberto ´dialoguista´ de 2020 que buscaba “recuperar el valor de la palabra” pese a que este año necesita contar con su apoyo para lograr que el Congreso apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las sillas vacías luego de que los diputados de Pro se retirarán Rodrigo Néspolo

“No busco revanchas, necesito que todos asumamos la verdad”, dijo Fernández en 2020, cuando deseaba dejar atrás las “fracturas que nos desunen”. Remarcaba la necesidad de “construir unidad” y convocó una y otra vez a la unión de las provincias, partidos políticos y sectores sociales. “El futuro está en nuestras manos y es con todos” aseguró. Duró poco.

Al año siguiente, Fernández optó por un tono combativo y anunció que investigaría a la “administración fraudulenta” de Mauricio Macri con una denuncia penal por el acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, según calificó, “la mayor malversación de caudales” del país. Fue ese mismo tema el que provocó que los diputados de Pro hoy se levanten de sus bancas cuando Fernández disparó: “Los argentinos y las argentinas tiene el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”.

Antes, ya les había dedicado algunas frases que provocaron silbidos e iban tensionando el ambiente. Fernández dijo que era la primera vez en “casi 40 años de democracia” que se rechaza un presupuesto, mencionó varias veces que la economía debía recuperarse del daño provocado por una “doble crisis” haciendo referencia a la pandemia y a la situación luego de que terminó el gobierno de Macri. Además, calificó como “inaceptable” querer “politizar” la pandemia y la gestión del Gobierno.

Justicia

En todos sus discursos Fernández apuntó contra la Justicia, pero este año bajó la virulencia de sus críticas en comparación con el discurso del año pasado, cuando había agudizado su puntería hacia la Corte Suprema.

Aquella vez incluso apuntó directo contra la entonces jueza Elena Highton. “La relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone”, dijo Fernández en 2021.

Este año, insistió en la necesidad de una reforma judicial, la cual había anunciado en su discurso 2020. “Necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, afirmó y agregó “lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”. Tras acusar a la Corte Suprema de ser “cómplice del poder económico” por no haber tratado las medidas cautelares que impidieron aplicar el decreto que regula las tarifas de Internet.

Sin embargo, no mencionó la posible modificación en el régimen jubilatorio de los magistrados. Aunque le dedicó algunas líneas, no mencionó la palabra Gestapo ni a María Eugenia Vidal o algunos de los integrantes de la reunión acusados de participar en 2017 en el supuesto armado de causas contra sindicalistas. El Presidente eligió hablar de “espionaje político” y afirmó: “El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció”.