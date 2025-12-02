Los F-16 ya están rumbo a la Argentina en un vuelo sin pasajeros y serán llevados a Río Cuarto

En un vuelo ferry, sin pasajeros, conducidos por pilotos de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y acompañados por aeronaves de apoyo logístico, despegaron el viernes último desde la base danesa de Skrydstrup los seis aviones de combate F-16 comprados por la Argentina a ese país europeo, con el equipamiento militar provisto por los Estados Unidos.

Los F-16 Figthing Falcon recorrerán más de 12.000 kilómetros y cruzarán el Atlántico, en un trayecto con varias escalas para reabastecimiento –la primera fue en Zaragoza y ahora se encuentran en la base aérea de Gando, en las Canarias-, y llegarán el próximo viernes al Área Militar Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde permanecerán hasta que la Fuerza Aérea decida el traslado a su destino final: la VI Brigada Aérea de Tandil. La última escala será en la ciudad brasileña de Natal.

Componen el apoyo logístico en vuelo un Boeing 737 y un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, además de un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Con un costo total de 650 millones de dólares, contando el gasto por el equipamiento del sistema de armas, la operación militar es la más relevante desde la guerra del Atlántico Sur, en Malvinas, donde la Fuerza Aérea hizo su bautismo de fuego, con los aviones caza Mirage, el sistema de armas vigente en el país durante más de 30 años, hasta su desprogramación, en 2015.

Los aviones caza supersónicos comprados por la Argentina Min. de Defensa

La llegada de los F-16 encuentra al gobierno de Javier Milei en plena transición en materia de política militar, ante la designación del jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, como nuevo ministro de Defensa, para suceder al mendocino Luis Petri, quien asumirá una banca en la Cámara de Diputados. Será el primer militar en actividad en conducir el área en los 42 años ininterrumpidos que lleva la democracia en la Argentina.

De las seis unidades militares que ultimaron la puesta a punto en la base aérea danesa de Aalborg, cuatro son aviones biplazas (matrículas M-1004, M-1005, M-1007 y M-1008) y dos monoplazas (M-1002 y M-1009), explicaron fuentes especializadas. Se trata de aviones de combate de cuarta generación, cuya hora de vuelo está cotizada en una suma cercana los 20.000 dólares, por el combustible, el mantenimiento y los costos de operación.

Son aviones caza supersónicos, diseñados para volar a velocidades superiores a la del sonido (1234 kilómetros por hora al nivel del mar. Se estima que en la actualidad existen cerca de 1000 aviones F-16 que vuelan en las distintas fuerzas aéreas. Cumple con las máximas exigencias de defensa y ataque que impone la OTAN, afirman expertos aeronáuticos. Dinamarca y Polonia, por ejemplo, enviaron estas aeronaves a la guerra de Ucrania.

Preparación definitiva

La puesta a punto de los F-16 estuvo a cargo en los últimos meses de un equipo multidisciplinario de militares y técnicos del Programa F-16, constituido en la Fuerza Aérea Argentina, y de la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO) en la base militar de Aalborg. Se ultimaron los detalles más diversos, desde el equipamiento de los aviones hasta las manos de pintura de las aeronaves, revelaron a LA NACION autoridades aeronáuticas. Se trata de un sistema de armas y capacidades adoptado por otros 26 países, sostienen en la Fuerza Aérea.

En medios especializados se destacó que estas unidades F-16 cuentan con el sistema Have Glass V, una pintura absorbente de tecnología avanzada que reduce significativamente la posibilidad de que puedan ser detectados por radares.

Los F-16 argentinos ya están en camino.



Despegaron entre nubes desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, y aterrizaron bajo el sol de Zaragoza, España, para su primera escala y reabastecimiento.



Cada tramo que avanzan acorta la distancia con nuestro cielo. En todo el país,… pic.twitter.com/52ZmwjyMJF — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) November 28, 2025

Petri viajó en junio pasado a la base de Aalborg para interiorizarse de los trabajos de mantenimiento de las aeronaves, antes de la fase final de ensamblado, preparación y pruebas de vuelo. Lo acompañó el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde.

A su vez, en los últimos meses llegaron al país delegaciones de la Air Force Security Assistance Training, para coordinar la gestión del entrenamiento del personal, de Top Aces, responsable de la instrucción de los técnicos y pilotos y de la agencia de logística DALO.

Uno de los aviones caza supersónicos, diseñados para volar a velocidades superiores a la del sonido Min. de Defensa

La Fuerza Aérea creó el Programa F-16 hace más de diez años, con la misión de explorar las condiciones existentes para mejorar el equipamiento militar, aun antes de que avanzaran las gestiones para la compra de los aviones de origen danés. Durante el gobierno de Alberto Fernández se barajaron otras opciones, como los MIG-35 de Rusia, los JF-17 de China y los HAL Tejas, producidos por la India.

El contrato por los F-16 se firmó en abril de 2024, cuando el ministro Petri y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, viajaron a Dinamarca. Pilotos y técnicos argentinos se trasladaron, también, para capacitarse en el manejo de estas aeronaves.

La Fuerza Aérea viene trabajando desde hace más de un año en la instrucción y el entrenamiento de pilotos y técnicos incorporados al Programa F-16, con especial intensidad desde marzo, a partir de la llegada del avión escuela destinado a tareas de capacitación.

Desde septiembre de 2024 rige un “secreto militar” sobre las obras de remodelación de la VI Brigada Aérea de Tandil. Así lo estableció el decreto 807/2024, firmado por Milei.