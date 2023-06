Los gobernadores quieren persuadir al Presidente de que desista de las PASO y ya dialogaron con Scioli

escuchar

“El que tiene que entender es Alberto. Hay que hacerle entender a Alberto que no podemos ir a una interna en este contexto”. Uno de los gobernadores que reclama con más intransigencia que haya una sola fórmula presidencial en el Frente de Todos sintetizó la verdadera y única misión que, en las próximas horas, tendrán los mandatarios provinciales que se paseen por la Capital Federal. El problema, asegura, no es convencer a Cristina Kirchner, que siempre supo lo que iban a reclamar los caciques provinciales. Mucho menos a Sergio Massa, que está jugando a fondo para enterrar a las PASO. El objetivo, ahora, es persuadir al Presidente .

Los gobernadores que se reunieron el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ya avisaron que, en las próximas horas, una delegación pedirá una audiencia con el jefe de Estado. En la Casa Rosada esperan la cita para el lunes. Aunque podrían sumarse más, en principio irían los tres mandatarios que ya atravesaron los comicios en sus provincias (el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella y el riojano Ricardo Quintela), además del formoseño Gildo Insfrán, que es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista y que tiene formalmente la lapicera para inscribir las alianzas del Frente de Todos la semana próxima.

Por cuerda separada, varios gobernadores ya mantuvieron conversaciones con Daniel Scioli. Según pudo saber LA NACION, algunos lo llamaron por teléfono, y uno de ellos fue a verlo personalmente el miércoles a la salida del CFI y antes de que el embajador en Brasil fuera a los estudios de TN y ratificara que sigue adelante con su campaña presidencial.

Cerca de Scioli aseguran que ningún gobernador le pidió explícitamente que se baje, sino que solo expusieron sus argumentos, luego de que 13 de ellos firmaran un documento conjunto en el que exigieron “la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal”. El embajador en Brasil no se inmuta y les responde a todos que él seguirá adelante con su candidatura. “Piden fórmula de unidad pero no hablan de nombres propios”, dijo un colaborador del exmotonauta al tanto de las conversaciones.

Con la inscripción de alianzas electorales, el miércoles próximo, el oficialismo tiene que conformar su “acta constitutiva”. Quienes insisten con la PASO piden fijar un piso del 25% (al interior del frente) para que la nómina que salga segunda pueda integrarse a la lista definitiva de diputados nacionales con sistema D’Hont . Pero eso aún no está cerrado. Si el kirchnerismo, el massismo y los gobernadores quieren complicar a Scioli, pueden hacerlo en esa instancia cambiando los requisitos. Aún así, hacer que decline Scioli, que está afiliado al PJ, no es sencillo desde lo operativo.

Sintonía con Cristina y Massa

Tras la reunión del CFI, la mayoría de los gobernadores volvió a sus distritos. En los próximos días van a ir y venir en los huecos que tengan en sus agendas provinciales, que para ellos son prioridad. “Van a trabajar todos juntos, el que esté en Buenos Aires empuja”, dijo el colaborador de un mandatario patagónico. En paralelo, van a conformar una “comisión de acción política” para darle forma a un “plan de gobierno”.

Se trata de una iniciativa muy sintonizada con el deseo de Cristina Kirchner, que desde hace tiempo machaca con la necesidad de un “programa” que haga las veces de “acta de compromiso” para un eventual nuevo gobierno, que deje atrás la experiencia de esta gestión. “Ganar para qué, en eso nos tenemos que poner de acuerdo”, dijo a LA NACION un colaborador estrecho de un gobernador kirchnerista.

El presidente Alberto Fernández, junto a gobernadores oficialistas Presidencia

La vice no se reunió con los gobernadores después del encuentro del CFI. Pero la sola participación de Axel Kicillof y Alicia Kirchner en el documento conjunto habló por sí misma, porque difícilmente tomen una definición de ese tipo a espaldas de Cristina. Ayer, nadie dudaba que la exmandataria siempre estuvo al tanto de lo que ocurría en el séptimo piso de la sede del CFI, en San Martín al 800.

“Estuvo firmado con el aval de Cristina”, reconocieron cerca de Kicillof, aunque aclararon que el gobernador bonaerense no planteó la moción del “candidato de unidad” como bandera, ni llevó la voz cantante. La mandataria de Santa Cruz, por su parte, ya se puso a disposición del armado del “programa del gobierno”, aportando su expertise en materia de acción social.

En ese contexto, uno de los interrogantes que quedó flotando en el aire es cómo quedó posicionado Eduardo “Wado” de Pedro que, lanzado a caminar como potencial candidato del kirchnerismo, venía avalando la estrategia de las PASO. “Wado nos dijo a algunos de nosotros que no tiene problema en dar un paso al costado, entiende el lugar que ocupa”, dijo un gobernador a LA NACION. El ministro del Interior, no obstante, no dejó de trabajar por su candidatura en las últimas horas. En su equipo aseguran con entusiasmo que ven un repunte en algunas encuestas, que ya lo muestran por encima de los 10 puntos, una barrera que hasta hace unos días no podía franquear.

Sergio Massa recibió este jueves a Gildo Insfrán

Massa, que ayer estuvo reunido durante tres horas con el Presidente, mantuvo un encuentro este jueves con Insfrán, por el anuncio de una obra eléctrica. El formoseño era uno de los mandatarios más propenso a que hubiera una PASO, pero finalmente se plegó al pedido de los que querían un pronunciamiento más a fondo . Entre ellos, Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Melella.

“Todo el espacio sabía que este iba a ser el planteo de los gobernadores, aunque no se sabía que algunos de ellos iban a estar tan firmes en esta postura. Pero la mayoría cree que las PASO son un quilombo, que los desordenan” , dijeron cerca de uno de los mandatarios que participó del cónclave del CFI. Los gobernadores no quieren que se complique el armado de las listas de diputados nacionales -no aceptan más de una nómina ni tener que ceder lugares- y desean evitar tironeos para pronunciarse por uno u otro candidato presidencial.

Tras el documento de los 13 gobernadores, se difundió un comunicado más, firmado por 16 vicegobernadores. Se sumaron los de Salta, Santa Fe y Tucumán.