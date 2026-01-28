Mariel Fernández, la intendenta que se desmarca de La Cámpora y pretende competir por el PJ bonaerense

La sucesión de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense sumó una nueva fisura en uno de sus bastiones. Mariel Fernández, intendenta de Moreno y referente del Movimiento Evita, comenzó a explorar una candidatura por fuera de la tutela de La Cámpora, así como también del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la fuerza de Axel Kicillof. Aunque desde su entorno se mostraron cautos —“se evalúa abrir una tercera vía”, repiten—, el operativo en el Oeste ya está en marcha.

Fernández supo ser muy cercana a Cristina Kirchner, pero el vínculo se enfrió durante el año pasado. En los últimos días, hubo contactos con otros jefes comunales. Entre ellos, con Fernando Gray, de Esteban Echeverría y acérrimo rival del líder de La Cámpora. Gray ya intentó sin éxito competir contra Máximo por la conducción del partido.

“Mariel armó una mesa política propia, juntó un piso inicial de avales y se lanzaron convocatorias a intendentes díscolos, como Gray, que quedó en analizar la propuesta”, explicó a LA NACION un armador territorial inmerso en las negociaciones, que descartó “una jugada de pinza orquestada por el camporismo para limar por otro frente a Kicillof”. De esta forma, el esquema en construcción, afirmaron en Moreno, “es el inicio anticipado de la disputa por la gobernación”, a la que aspira la jefa municipal de Moreno, “políticamente herida por el armado de listas del año pasado, proceso del cual fue marginada”.

Cristina Kirchner y Mariel Fernández, una de las vicepresidentas del PJ

El caso Mariel Fernández resulta particular: es vicepresidenta en el PJ Bonaerense de Máximo y vicepresidenta del PJ Nacional, a la que llegó bendecida por Cristina. El año pasado no fue candidata en las legislativas nacionales y su candidato provincial Leonardo Grosso fue corrido cuando La Cámpora negoció ese lugar que era del dirigente del Evita con el MDF. “Mariel se peleó con Cristina y con La Cámpora cuando quedó fuera de las listas”, confió un intendente. En paralelo, sin acuerdo por la aprobación de la reelección indefinida en los municipios, su mandato en Moreno expira en menos de dos años. “Sale a tensar la situación de urgencia porque puede perder todo”, indicaron.

Moreno, un distrito complejo

El partido de Moreno supera los 476.000 habitantes y en la última década registró un crecimiento demográfico del 26%. Históricamente, fue rotulado de un conjunto de “localidades dormitorio”, por la gran parte de su población que debe trasladarse a otros distritos para trabajar, muchas veces como mano de obra barata. En los últimos años, la gestión local impulsó incentivos impositivos para atraer industrias —metalúrgicas, logísticas, alimentarias y tecnológicas— con el objetivo de revertir ese patrón, en particular en la zona de Cuartel V.

Sin embargo, los déficits estructurales persisten. La falta de servicios básicos y de asfalto sigue siendo una constante del paisaje del partido. Barrios informales, infraestructura insuficiente, baja recaudación municipal y altos niveles de inseguridad —con una tasa de 8,48 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes— configuran a Moreno como uno de los puntos más calientes del conurbano, con una fuerte dependencia de la actividad punteril y de los esquemas asistenciales.

“La gestión de Mariel concretó cosas que no se habían hecho, pero los problemas de fondo siguen y están mutando”, resumió una voz del peronismo con largas millas completadas en el conurbano profundo.

El distrito, ubicado en el segundo cordón, limita con Pilar y José C. Paz, al norte; Merlo, al sur; San Miguel e Ituzaingó, al este; y General Rodríguez y Marcos Paz, al oeste. Todos forman parte de la Primera Sección Electoral, que desbancó a la Tercera como la más poblada de la provincia. En ese mapa desigual, barrios precarios e informales y country clubs amurallados crecen en paralelo y, en algunos casos, uno al lado del otro. “La Primera es la sección de los contrastes y la que más se expandió al calor del negocio inmobiliario”, completó un dirigente.

A Moreno lo gobierna el justicialismo casi sin interrupciones desde hace más de cuatro décadas, aunque con distintas pieles. En 1995, el poder local quedó en manos de Mariano West, uno de los “barones del conurbano”, caracterizados por sus fuertes liderazgos y el despliegue de aparatos clientelares en municipios con índices de pobreza por encima del 60 por ciento. Ese ciclo se interrumpió 20 años después con Walter Festa, primer intendente bonaerense surgido de La Cámpora, cuya gestión quedó atravesada por causas judiciales y escándalos mediáticos. El último giro llegó en 2019, cuando tras una áspera interna multitudinaria se impuso Mariel Fernández, formada en el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y la primera intendenta surgida del universo piquetero.

Paradójicamente, en aquella disputa participaron desde Festa hasta Ramón “Nene” Vera, el escurridizo armador de origen peronista reconvertido hoy en referente local de La Libertad Avanza (LLA). Su hija, Andrea Vera, fue segunda con LLA en la elección por la intendencia en 2023 (instancia donde Fernández logró la reelección) y candidata de la boleta violeta en las Legislativas Nacionales de octubre pasado, cuando consiguió una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

La Cámpora y el Evita, enfrentados

El movimiento de Fernández resulta llamativo si se observa el recorrido reciente de su relación con Cristina Kirchner. Durante 2024, fue una de las figuras que más visibilidad ganó en el radar de la exvicepresidenta. La acompañó en momentos claves de su rearmado político y también en instancias sensibles del plano judicial: Cristina escuchó en Moreno la lectura de la condena en segunda instancia por la causa Vialidad. La cercanía también se tradujo en otros gestos concretos: Cristina la había sumado a su última gira internacional, en México, durante la asunción de Claudia Sheinbaum, y luego la promovió a su lado dentro del PJ Nacional.

Lejos quedó hoy ese encadenamiento de señales que habían alimentado versiones de una candidatura de la jefa municipal a la gobernación en 2027. Proveniente del Movimiento Evita, su alineamiento con La Cámpora ya había sido controversial para algunos, quienes recuerdan la rivalidad por años que ambas organizaciones libraron por el control territorial y cajas. Para otros, expresó una reacción defensiva tras la derrota de 2023, que erosionó el poder de la agrupación social fundada por Emilio Pérsico, la cual pasó de ser la más fuerte del país a replegarse entre la polarización de La Cámpora con el esquema del gobierno de Kicillof.

Máximo Kirchner y Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita

Desde las diversas tribus en puja reconocen que la interna kirchnerista representa “un desgaste tremendo para los propios” y “una burbuja de la dirigencia” cada vez más cerrada. “La Cámpora está a la defensiva, el gobernador sigue sin dar un paso adelante y los intendentes están cada vez más impacientes”, añadió un dirigente que órbita en el MDF, donde no se descarta otro “acuerdo de último momento” y hoy coloca a la vicegobernadora Verónica Magario como la hipotética candidata con más chances de salir sorteada.

Con 1.143.000 afiliados registrados en condición de votar, según la última actualización del padrón por parte de la Junta Electoral, la fecha de la elección del PJ Bonaerense es el 15 de marzo. En el medio, el 8 de febrero vence el plazo para presentar listas. “Estamos trabajando con apoderados y queremos que sea a padrón abierto”, plantearon desde la cúpula del Evita.