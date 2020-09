Los jueces desplazados por el decreto de hoy de Alberto Fernández piden que la Corte Suprema intervenga y, como cabeza del Poder Judicial, les diga qué hacer

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli se presentaron hoy ante la Corte Suprema y le pidieron que intervenga y les diga dónde deben ir a trabajar. Bruglia y Bertuzzi le solicitaron además al máximo tribunal una "licencia extraordinaria" hasta que la Corte les conteste.

Hoy, tres decretos de Alberto Fernández dejaron sin efecto otros tres que había firmado Mauricio Macri trasladando a Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal porteña y a Castelli, al Tribunal Oral Federal 7.

Los tres jueces cuestionaron, por ahora sin éxito, los trámites promovidos por el kirchnerismo para devolverlos a sus cargos anteriores. Hoy, volvieron a la Corte, que hasta ahora evitó pronunciarse, buscando una definición "de superintendencia", de gobierno, que, en paralelo con esas causas judiciales, les conteste qué deben hacer.

Bruglia y Bertuzzi presentaron un escrito en el que afirmaron que están frente a "un conflicto normativo" que no pueden "soslayar". Para ellos, el decreto de Macri sigue vigente porque solo una decisión judicial podría dejarlo sin efecto. Pero hoy Fernández dictó un nuevo decreto que los obliga a dejar los cargo que -dicen- ostentan "en forma legal y avalados por esta Corte".

"Les solicitamos tengan a bien establecer los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha -dijeron los camaristas-. Ello a fin de evitar graves consecuencias que pongan en riesgo la vulneración de garantías constitucionales que hacen a la seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de Derecho y asimismo, la independencia y estabilidad en sus cargos de la que gozan todos los jueces."

La Cámara Federal, con dos jueces

Mientras tanto, no volvieron a la Cámara Federal. Ese tribunal, que debería estar conformado por seis jueces, sumaba cuatro con ellos dos. Ahora, funcionará con solo dos, Martín Irurzun y Mariano Llorens. Fuentes del tribunal dijeron a LA NACION que Bruglia y Bertuzzi, mientras dure esta situación, no firmarán nada y que la Cámara no recurrirá al nombramiento de subrogantes permanentes. En todo caso, si necesitan un juez que desempate, Irurzun y Llorens convocarán a un camarista del fuero penal económico, que es lo que prevé el régimen de subrogancias.

Solicito se sirva establecer en qué lugar el suscripto debe prestar funciones jurisdiccionales en su carácter de juez federal Germán Castelli

En cuanto a Castelli, él presentó "una consulta" a la Corte en tanto "cabeza del Poder Judicial". "Se encuentran en trámite numerosos expedientes del tribunal donde cumplo actualmente funciones, que requieren una solución urgente", afirmó. Y detalló que una causa, por un homicidio, mañana debería dar a conocer los fundamentos del veredicto.

Los jueces desplazados esperan una respuesta de la Corte, en tanto cabeza del Poder Judicial, en paralelo con los planteos judiciales que promovieron y siguen en trámite Fuente: Archivo

"Solicito se sirva establecer en qué lugar el suscripto debe prestar funciones jurisdiccionales en su carácter de juez federal", le pidió Castelli a la Corte.

Previendo que la Corte le ordene resolver la cuestión con la Cámara Federal de Casación, que tiene la "superintendencia" sobre los tribunales orales, Castelli afirmó que la urgencia y gravedad del caso ameritan una intervención "directa" del máximo tribunal.

Mientras tanto, las autoridades de la Cámara Federal de Casación se reunieron vía Zoom para decidir los pasos a seguir. Esta mañana recibieron una nota del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, que les acompañaba los decretos del Presidente. Muy escueta, la comunicación les decía a los camaristas que hicieran lo que estimaran que correspondía.

