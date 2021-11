Los liberales buscan cuatro bancas en Diputados y catapultarse de cara al 2023

Esta semana cruzó la General Paz y el “boom Milei” llegó a La Rioja. Al igual que en la ciudad de Buenos Aires, el candidato liberal logró llenar una plaza en un acto que compartió con Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem y candidato a diputado provincial. Fue un anticipo: mientras en las PASO buscaba consolidarse como la tercera fuerza, en estas elecciones espera el resultado para poder catapultarse a nivel nacional de cara al 2023.

Desde su mesa chica repiten que “hasta el domingo” Milei está concentrado en Capital y remarcan que no apoyaron a ningún candidato liberal fuera del distrito donde se presenta el economista. “Espera al lunes”, contestan al ser consultados por la nacionalización de su espacio que, aunque ellos no los reconozcan, ya cuenta con algunos representantes en otras provincias que incluso se postulan bajo un espacio con el mismo nombre: La Libertad Avanza.

Como parte de su campaña Javier Milei dio clases de economía en varias plazas porteñas Hernán Zenteno - LA NACION

“Si Milei tuviera una boleta nacional estaría logrando el 20% de los votos”, se adelantó Carlos Maslatón, maestro de ceremonias del cierre de campaña en Parque Lezama. Por ahora, varios encuestadores coinciden en que el candidato liberal es “el único que está creciendo” y rondaría los 17 puntos. Desde La Libertad Avanza evitan hablar de un número y señalan que “ganaron” porque “todos están hablando de impuestos”, en un dardo hacia Juntos por el Cambio.

En la misma línea, Javier Milei resumió en una entrevista con LA NACION que “ahora todos están buscando cómo se disfrazan de liberales” y se mostró satisfecho por haber corrido el debate de la “casta política” hacia “las ideas de la libertad”.

Milei fue uno de los personajes más comentados de estas elecciones, no sólo por sus dichos y su estilo rockstar, sino también por el 13,66% que cosechó en las PASO y la convocatoria que tienen sus actos repletos de jóvenes que expresan su fanatismo en banderas, remeras, pins e incluso tatuajes. Algunos grupos de Córdoba y Santa Fe decidieron viajar para fiscalizar en la elección.

El Grupo de @JMilei en Rosario!!! Se viaja a CABA a fiscalizar!!! @LLibertadAvanza pic.twitter.com/idRuUnsXhk — Karin Silvina Hiebaum (@MgKarinHiebaum) November 13, 2021

Aunque prefieren no arriesgar predicciones, las expectativas electorales de Milei se reflejan en el nuevo su nuevo búnker: nada menos que el Luna Park. Esta vez, no recibirán los resultados en el hotel Grand View del barrio porteño de Once, sino sobre el escenario del mítico estadio de box, donde además del equipo de campaña, fiscales e invitados, podrán asistir aquellos que se anotaron vía Twitter.

ATENCIÓN A TODOS



Para ir mañana al Luna Park, tienen que anotarse en este link.



Va a haber prioridad para lo fiscales! https://t.co/5YA3zBdR0b — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 13, 2021

A 15,3 kilómetros estará el otro búnker liberal. Tras votar por la mañana y almorzar con su familia, José Luis Espert esperará los resultados en en el “Centro Naval Olivos”. Según declaró, el economista liberal aspira a llegar al millón de votos y confía en que mejorará su perfomance de las PASO. En aquella oportunidad cosechó 417.858 votos que lo ubicaron cuarto detrás de la izquierda en la provincia de Buenos Aires, distrito donde se postuló para diputado nacional por “Avanza Libertad”.

Desde su base de operaciones señalan que al igual que Milei tuvo un buen desempeño en los barrios populares, Espert consiguió más de 30.000 votos en La Matanza y esta vez, el lugar que se encuentra convulsionado por el crimen del el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, también será clave sumado a San Isidro y Bahía Blanca.

José Luis Espert, candidato a diputado de Avanza Libertad aspira a llegar al millón de votos en estas elecciones y superar su resultado en las PASO Gerardo Viercovich - LA NACION

De repetirse el resultado de las PASO, Milei podría conseguir dos bancas en la Cámara de Diputados y Espert otras dos. Aunque no hicieron campaña juntos y se presentaron con espacios diferentes por inconsistencias entre los partidos que conformaban las alianzas, a la hora de llegar al Congreso probablemente conformarán un bloque liberal.

Tras rumores de distanciamiento a lo largo de la campaña, ambos remarcan que hoy su relación es “excelente”. Fuentes cercanas a Milei señalan que en los últimos encuentros, que se dieron en estudios de televisión, no se hablo de política, aunque apuntan que seguramente se reunirán después de las elecciones.

“Hay un cambio de época, ahora venimos nosotros”, resumen a LA NACION fuentes cercanas a Milei quien también votará a la mañana. Después de almorzar con sus padres y su hermana Karina, irá al Luna Park a esperar los resultados y ver si, una vez más, el huracán mediático logra traducirse en votos.