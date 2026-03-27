Los libertarios impulsan a Lilia Lemoine para presidir la comisión de Juicio Político

El oficialismo de la Cámara de Diputados quiere que Lilia Lemoine ocupe la presidencia de la estratégica Comisión de Juicio Político, un lugar clave para investigar eventuales responsabilidades del Presidente, la vicepresidenta, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema.

La intención fue confirmada por fuentes del oficialismo de la Cámara de Diputados.

“Yo voy a estar donde me necesiten, si me proponen y me votan, está bien; yo no lo anunciaría como un hecho, sin embargo, me honraría mucho que lo consideraran, aunque no lo pedí”, contestó hoy Lemoine a una consulta de LA NACION.

En el inicio de la administración libertaria, el puesto había sido pretendido por la diputada Marcela Pagano, pero desde el entorno presidencial le cerraron el paso y la legisladora saltó del oficialismo al bando opositor, tanto que actualmente es una de las principales denunciantes contra el Gobierno.

La diputado nacional Marcela Pagano Captura de Pantalla

Desde aquel conflicto, en el oficialismo habían postergado la conformación de la comisión y aseguraban que se formalizaría cuando encontraran a “alguien de suma confianza”, resumió un dirigente libertario sobre el perfil que buscan para presidir la comisión.

El año pasado había circulado el nombre del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, hoy desplazado por Lemoine.

Gabriel Bornoroni Manuel Cortina

La comisión arrastra una historia conflictiva. Durante los dos primeros años de gestión de Javier Milei nunca llegó a activarse plenamente.

Si bien se integró, la designación de autoridades -con el affaire Pagano- hizo que quedara trabada.

En aquel momento, el conflicto fue mayúsculo. Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.

La exlibertaria Marcela Pagano Santiago Oroz

El reglamento de Diputados no establece plazos para la conformación de las comisiones, lo que le deja al oficialismo margen para dilatar su puesta en marcha. Aun así, en La Libertad Avanza (LLA) reconocen que ahora buscan anticiparse a un eventual movimiento de la oposición.

Los bloques opositores habían intentado forzar la integración de la comisión y emplazarla a reunirse. Pero la iniciativa no prosperó.

La comisión debería estar integrada por 31 miembros. Con la actual correlación de fuerzas, 13 corresponderían a LLA, 12 a Unión por la Patria (UP), tres al interbloque Unidos y tres a Fuerzas del Cambio (Pro, UCR y MID). De ese modo, el oficialismo podría reunir una mayoría ajustada de 16 votos con el respaldo de sus aliados.