Los Milei impusieron su sello en el armado de las listas y volvieron a relegar a las Fuerzas del Cielo

“Las fuerzas del suelo son de Karina. Las del cielo, de Santiago”, define un amigo del presidente Javier Milei, el día después del siempre tensionante cierre de listas, nóminas aprobadas del primero al último lugar por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con poder de veto del Presidente y sin protagonismo para las Fuerzas del Cielo que responde al multifacético asesor presidencial Santiago Caputo.

A diferencia de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, cuando el enojo fue público, los referentes de las Fuerzas del Cielo no expresaron esta vez su malestar por haber quedado afuera de las listas de candidatos. “Esta vez no pedimos nada, todo lo que se dijo es mentira o inventado”, dijo a LA NACION uno de los referentes importantes del espacio. “Para Javier la batalla en redes es tan importante como la fiscalización y el territorio”, agregó otro alfil libertario.

Dicen en el espacio libertario que Santiago Caputo-encargado de la estrategia de campaña, de nuevo en la mesa política-no pidió “por nadie” en las listas. Y que cuando algún miembro de su grupo pidió estar, les dijo que “hablaran con Javier”, en relación al Presidente. “Puede ser que alguno de los integrantes de las Fuerzas del Cielo esté enojado, pero Santiago aceptó desde el principio que su rol es otro”, agregaron fuentes con conocimiento de las discusiones por los lugares en las listas.

A diferencia de lo que sucedió con el cierre bonaerense, desde el grupo de choque mediático del oficialismo salieron solo elogios luego del cierre de listas. “Bullrich, Espert, Petri, María Emilia Orozco, Laura Godoy, TRONQUITO en PBA, el TIPAZO de Agustín Monteverde, el doctor Fargosi, el crack de Adrián Ravier, el terror de Kicillof VIRGINIA GALLARDO, Diego Hartfield en Misiones, los chicos de Romi Diez en Santa Fe, Joaquín Benegas Lynch, etc etc etc. Grandes nombres para una gran elección. SE VIENE LA ARGENTINA POTENCIA DE LA MANO DEL JAVETO”, expresó Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, en un sugestivo posteo.

Una postura opuesta a su evidente enojo en el cierre bonaerense, cuando se mantuvo en silencio en una emisión televisiva, como claro mensaje de disgusto. Otros miembros de su espacio apuntaron entonces al armador bonaerense Sebastián Pareja, pero todo se calmó luego de que la propia Karina Milei defendiera en las redes sociales a su alfil, al afirmar que “quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta aquí”.

El cierre de listas dejó como saldo agregado la decisiva influencia del Presidente en la inclusión de algunos nombres, aunque siempre con el aval final de su hermana. Además de la inclusión de miembros del gabinete, como Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires y Luis Petri en Mendoza, llamaron la atención la inclusión de la modelo y conductora Karen Reichardt como segunda candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, al igual que la de Andrés Leone-amigo personal del Presidente-que irá como séptimo candidato a diputado porteño y del streamer Sergio “Tronco” Figliulo, socio del exrelator Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, que ocupa el lugar número 11 en la nómina bonaerense.

“Karen venía cerca del espacio hace muchos meses, los periodistas no la vieron”, afirmó una voz del espacio, quien recordó que la exintegrante del programa Brigada Cola en los años 90 apareció por el búnker libertario en las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo pasado. “Está ahí por Javier, pero también porque se hizo amiga de Karina”, afirmó la misma fuente en relación a Reichardt, quien conduce el programa de mascotas Amores Perros en la TV Pública.

Javier Milei y Karen Reichardt Facebook

En el caso de “Tronco”, en el espacio se leyó su nominación como “un favor” a Fantino, a quien Milei considera amigo personal.

“Javier tuvo poder de veto, aunque ya no había mucho para vetar porque lo había hecho todo Karina”, ironiza otra voz de La Libertad Avanza. De todos modos, la disconformidad de Milei con los legisladores que buscaban ingresar en las listas con mandato vigente (el cordobés Gabriel Bornoroni y la santafesina Romina Diez, entre otros), se tradujo en su exclusión de las listas de postulantes a diputados y senadores, aunque ambos influyeron en la definición de los nombres y apellidos de los principales candidatos libertarios en sus respectivos distritos.